બહુચરાજી મંદિરમાં આજથી દાનપેટીની રકમની ગણતરી શરૂ, ઉચ્ચ અધિકારીઓ-CCTVની દેખરેખમાં 10 દિવસ ચાલશે પ્રક્રિયા
1 નાયબ કલેક્ટર, 1 મામલતદાર, 2 નાયબ મામલતદાર, 3 રેવન્યુ તલાટી ઉપરાંત મંદિર ટ્રસ્ટના 21 કર્મચારીઓની ટીમ આ ગણતરીની કામગીરીમાં જોડાઈ
Published : October 28, 2026 at 3:01 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને બાવન શક્તિપીઠો પૈકીના એક એવા મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી માતાજી મંદિર ખાતે આજથી દાનપેટી (ગોલક) અને ભંડારામાં આવેલી રકમની ગણતરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. માઈભક્તો દ્વારા માતાજીના ચરણોમાં અર્પણ કરવામાં આવેલું દાન છેલ્લા અઢી વર્ષથી કોથળાઓમાં ભરીને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યું હતું, તેમજ છેલ્લા છ મહિનાથી ગોલકની ગણતરી પણ બાકી હતી. દાનનો આ જથ્થો એટલો વિશાળ છે કે તેની ગણતરી આગામી 10 દિવસ સુધી એટલે કે 6 નવેમ્બર સુધી સતત ચાલવાની છે.
ચુસ્ત સુરક્ષા અને વહીવટી તંત્રની બાજ નજર
દાનની ગણતરીની આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણ પારદર્શિતા જળવાઈ રહે અને કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય તે માટે મહેસાણા જિલ્લા કલેક્ટર અને બહુચરાજી માતાજી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટના ચેરમેનના લેખિત હુકમથી ખાસ લોખંડી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. સમગ્ર ગણતરીની દેખરેખ માટે વહીવટી તંત્રની વિશેષ ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેમાં 1 નાયબ કલેક્ટર, 1 મામલતદાર, 2 નાયબ મામલતદાર અને 3 રેવન્યુ તલાટીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત મંદિર ટ્રસ્ટમાં ફરજ બજાવતા 21 જેટલા કર્મચારીઓની ટીમ આ ગણતરીની કામગીરીમાં જોડાઈ છે. સુરક્ષા અને પારદર્શિતાના ભાગરૂપે ફરજ પરના મહેસૂલી અધિકારીઓની ડ્યુટીમાં દરરોજ ફેરફાર પણ કરવામાં આવશે.
- ગણતરીદારો માટે કડક નિયમો અને સીસીટીવી મોનિટરિંગ
- ભંડાર કક્ષમાં દાનની ગણતરી દરમિયાન કોઈ ગેરરીતિને અવકાશ ન રહે તે માટે ગણતરી કરનાર સ્ટાફ માટે અત્યંત કડક નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે.
- ગણતરીમાં જોડાનાર કોઈપણ કર્મચારી વધુ ખિસ્સાવાળા કપડાં કે પગમાં મોજાં પહેરી શકશે નહીં.
- ભંડાર કક્ષમાં પ્રવેશતા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે મોબાઈલ ફોન, પાકીટ, રોકડ રકમ કે સોના-ચાંદીના દાગીના અંદર લઈ જવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
- દાનના એકે-એક રૂપિયાનો સાચો હિસાબ રાખવા માટે સમગ્ર ગણતરી કક્ષને સીસીટીવી (CCTV) કેમેરાથી સજ્જ કરવામાં આવ્યો છે અને તેનું સતત લાઈવ પ્રસારણ તથા મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
બહુચરાજી મંદિરનો ભવ્ય અને પૌરાણિક ઇતિહાસ
ચુંવાળ પંથકમાં આવેલું બહુચરાજી ધામ કરોડો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. પૌરાણિક કથા અનુસાર, દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં માતા સતીએ દેહત્યાગ કર્યો ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુના સુદર્શન ચક્રથી સતીના દેહના અંગો જ્યાં પડ્યા ત્યાં શક્તિપીઠોનું નિર્માણ થયું. બહુચરાજી ખાતે માતા સતીનો 'ડાબો હાથ' (બાહુ) પડ્યો હોવાની માન્યતા છે, જેના પરથી આ સ્થળ 'બહુચરાજી' તરીકે ઓળખાયું. અહીં માતાજીની મૂર્તિ નહીં પરંતુ પવિત્ર 'શ્રી યંત્ર'ની પૂજા કરવામાં આવે છે.
ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો, શરૂઆતમાં અહીં વરખડીના વૃક્ષ નીચે માતાજીનું નાનું સ્થાનક હતું. ત્યારબાદ વડોદરાના રાજવી માનાજીરાવ ગાયકવાડે માતાજીના પરચાથી પ્રભાવિત થઈને સંવત ૧૮૩૯ (ઈ.સ. ૧૭૮૩) માં અહીં ભવ્ય પથ્થરના મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. મંદિર પરિસરમાં આધ્યસ્થાન (વરખડીવાળું મૂળ સ્થાન), મધ્યસ્થાન અને મુખ્ય ભવ્ય મંદિર એમ ત્રણ મુખ્ય મંદિરો આવેલા છે, જેની ફરતે પ્રાચીન કિલ્લેબંધી અને ત્રણ વિશાળ પ્રવેશદ્વારો તેમજ પવિત્ર માનસરોવર કુંડ આવેલો છે. બહુચર માતાજી સમગ્ર કિન્નર સમાજના કુળદેવી તરીકે પૂજાય છે અને સંતાન પ્રાપ્તિની માનતા તથા બાળકોની બાબરી (મુંડન) ઉતારવા માટે દેશ-વિદેશથી લાખો ભક્તો અહીં પધારે છે.
આગામી 10 દિવસ સુધી ચાલનારી આ મેગા ગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે છેલ્લા અઢી વર્ષના સમયગાળામાં શ્રદ્ધાળુઓએ મા બહુચરના ચરણોમાં કેટલા કરોડ રૂપિયાનું દાન અર્પણ કર્યું છે.
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