અમદાવાદમાં ડુપ્લીકેટ ચાંદીના વરખનો વેપાર ઝડપાયો! કાલુપુરમાં એચ.એમ વરખવાલા એકમ સીલ કરાયું
અમદાવાદમાં ડુપ્લીકેટ ચાંદીના વરખનો વેપાર ઝડપાયો! 42,500 રૂપિયાનો જથ્થો સ્થગિત, એચ.એમ. વરખવાલા એકમ સીલ કરવાની કાર્યવાહી.
Published : November 2, 2026 at 10:54 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ખાદ્ય પદાર્થોમાં ડુપ્લિકેટ ચાંદીના વરખનો ઉપયોગ થતો હોવાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા મેમ્કો વિસ્તારમાં બિસ્કીટ પર લગાવવામાં આવેલા વરખનું રેપિડ ટેસ્ટ કીટ મારફતે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન વરખ ડુપ્લીકેટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
અમદાવાદમાં ડુપ્લીકેટ ચાંદીના વરખનો વેપાર ઝડપાયો! 42,500 રૂપિયાનો જથ્થો સ્થગિત, એચ.એમ. વરખવાલા એકમ સીલ કરવાની કાર્યવાહી.
આ મામલે વધુ તપાસ કરતાં બિસ્કીટ પર ઉપયોગમાં લેવાયેલું વરખ કાલુપુર વિસ્તારમાંથી વેચાણ થતું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ત્યારબાદ વિભાગ દ્વારા ડમી ગ્રાહક મોકલી રેપિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ચાંદીનું વરખ ડુપ્લીકેટ હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું.
હેલ્થ ફૂડ વિભાગે કાલુપુર સ્થિત એચ.એમ. વરખવાલા એકમ ખાતે તપાસ હાથ ધરતા કુલ 170 પેકેટ ડુપ્લીકેટ ચાંદીના વરખ મળી આવ્યા હતા. એક પેકેટમાં 10 પત્તા અને એક પત્તાની કિંમત રૂ.25 મુજબ એક પેકેટની કિંમત રૂ.250 હતી. આમ, કુલ રૂ.42,500ની કિંમતનો ડુપ્લીકેટ વરખનો જથ્થો વિભાગ દ્વારા સ્થગિત કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઉપરાંત એકમમાંથી ઓરિજિનલ સોનાના વરખનું પણ વેચાણ થતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. એક પેકેટમાં 10 પત્તા અને એક પત્તાની કિંમત રૂ.100 મુજબ એક પેકેટની કિંમત રૂ.1,000 હતી. સોનાના ઓરિજિનલ વરખ તેમજ ડુપ્લીકેટ વરખના નમૂનાઓ વધુ તપાસ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
જાહેર આરોગ્યના હિતમાં AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા એચ.એમ. વરખવાલા એકમને સીલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
વધુમાં, વિભાગ દ્વારા એકમના સંચાલક પાસે વરખ ક્યાં-ક્યાં વેચવામાં આવ્યું તેની વિગતો તેમજ ખરીદ-વેચાણનાં બિલો રજૂ કરવા જણાવાયું હતું. જોકે, સંચાલક દ્વારા માંગવામાં આવેલી વિગતો અને બિલો રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી. આથી વિભાગ દ્વારા વેચાણની વિગતો મેળવવા અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
AMCના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, શહેરના નાગરિકોને શુદ્ધ અને ગુણવત્તાયુક્ત ખાદ્યપદાર્થો મળી રહે તે માટે આવી તપાસ સતત ચાલુ રહેશે અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર એકમો સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ, 2006 હેઠળ દંડ, સીલ સહિતની કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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