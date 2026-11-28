ફેયરનેસ ક્રીમથી કિડનીને જોખમ? કેરળની 17 વર્ષની કિશોરીની ઘટનાએ ઉઠાવ્યા સવાલ
કેરળની 17 વર્ષની કિશોરીને ફેયરનેસ ક્રીમથી કિડનીની ગંભીર સમસ્યા સર્જાઈ, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષણવિદો અને ડોક્ટરો આ અંગે શું કહે છે આવો જાણીએ.
Published : November 28, 2026 at 9:03 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: તમારો રંગ શું છે? તમે ગોરા છો કે ઘેરા? આ સવાલ ક્યારેય કોઈ ઇન્ટરવ્યૂમાં, પરીક્ષામાં કે નોકરીના ફોર્મમાં પૂછાતો નથી. છતાં સમાજમાં દરરોજ, દરેક ક્ષણે આ સવાલ પૂછાય છે. ક્યારેક નજરથી, ક્યારેક ટોણાથી, ક્યારેક લગ્નની જાહેરાતમાં અને ક્યારેક અરીસા સામે ઊભા રહીને આપણે પોતાને જ પૂછીએ છીએ.
જેન-ઝી એટલે આજની પેઢી. જે પેઢી ઇન્સ્ટાગ્રામ ફિલ્ટરમાં જીવે છે, રીલ્સમાં સુંદરતાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે અને સૌથી વધુ આત્મવિશ્વાસી હોવાનો દાવો કરે છે. એ જ પેઢી આજે પણ એક સવાલથી ડરે છે - "હું કાળી તો નથી લાગતી ને?"
આ ડર કેટલો ખતરનાક બની શકે છે, તેનું સૌથી તાજું અને દર્દનાક ઉદાહરણ કેરળમાંથી સામે આવ્યું છે. 17 વર્ષની એક કિશોરી. ઉંમર જ્યાં સપના જોવાના હોય, ભણવાનું હોય, હસવાનું હોય. ત્યાં તેને એવું લાગ્યું કે સુંદર દેખાવા માટે ગોરા થવું જરૂરી છે. તેણે ફેયરનેસ ક્રીમ લગાવવાનું શરૂ કર્યું. પરિણામ? તેની કિડની પર ગંભીર અસર થઈ. તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવી પડી.
આ એક કિશોરીની વાર્તા નથી. આ આખા સમાજની માનસિકતાની વાર્તા છે. જ્યાં ગોરો રંગ એટલે સુંદર, સફળ, સ્વીકાર્ય અને ઘેરો રંગ એટલે કંઈક ઓછું, કંઈક ખૂટતું.
ETV Bharat એ આ મુદ્દે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, યુવાઓ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જર્નાલિઝમ વિભાગનાં વડાં ડૉ. સોનલ પંડ્યા, કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના પ્રીતિ દાસ અને અમદાવાદના ત્વચા રોગ નિષ્ણાત ડૉ. અંશુલ વર્મા સાથે વાત કરી. આ Explainer માં આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીશું - વિદ્યાર્થીઓમાં ડાર્ક સ્કિનને લઈને કેવી માન્યતા છે, કેરળની ઘટના શું કહે છે, જાહેરાતોએ આ માનસિકતાને કેવી રીતે મજબૂત કરી અને ડોક્ટરો શું ચેતવણી આપે છે.
જેન-ઝી અને ડાર્ક સ્કિન: "ફિલ્ટરમાં ગોરા દેખાવું છે, અસલ જીવનમાં કાળા હોવાનો ડર છે"
આજની પેઢીને ઘણી વખત સૌથી બોલ્ડ, સૌથી ઓપન અને સૌથી આત્મવિશ્વાસી પેઢી કહેવામાં આવે છે. પણ જ્યારે વાત ત્વચાના રંગની આવે છે, ત્યારે એ જ પેઢી અંદરથી હલી જાય છે.
કોલેજોમાં, સ્કૂલોમાં, હોસ્ટેલમાં, ગ્રુપમાં ફોટો પડાવતી વખતે એક જ વાક્ય સંભળાય છે - "થોડો ફિલ્ટર લગાવી દે, થોડી ગોરી લાગીશ." આ વાક્ય મજાકમાં કહેવાય છે, પણ તેની અસર મજાક જેવી હોતી નથી.
ETV Bharat સાથે વાત કરતા વિદ્યાર્થીઓએ ખુલીને પોતાની વાત કહી. તેમના શબ્દોમાં એક જ સંદેશ હતો - રંગ નહીં, ગુણ મહત્ત્વના. પણ સાથે જ તેમણે સ્વીકાર્યું કે સમાજ હજુ પણ રંગને જોઈને મૂલ્યાંકન કરે છે.
આશિષે કહ્યું:
આશિષની વાત સાંભળવામાં સરળ લાગે છે, પણ સમાજમાં તેનો અમલ કરવો સૌથી અઘરો છે. કારણ કે બાળપણથી જ આપણને શીખવવામાં આવે છે - ગોરી ઢીંગલી સુંદર, કાળી ઢીંગલી સામાન્ય.
મયંક પટેલે કેરળની ઘટનાને દુઃખદ ગણાવતા કહ્યું:
મયંકની વાતમાં એક મહત્ત્વનો મુદ્દો છે - સસ્તી ક્રીમ. બજારમાં 50, 100, 150 રૂપિયામાં મળતી ક્રીમ કિશોરીઓ માટે સૌથી સહેલી પહોંચ બની જાય છે. તેના પર શું લખ્યું છે, તેમાં શું છે, તે કોઈ વાંચતું નથી. બસ, પેકેટ પર લખ્યું હોય છે - "7 દિવસમાં ગોરી ત્વચા" અને એ જ પૂરતું હોય છે.
વૈભવીએ કહ્યું:
વૈભવીનો આ મુદ્દો ગ્રામીણ ભારતની વાસ્તવિકતા છે. શહેરમાં તો છતાં માહિતી મળે છે. ગામડામાં કોઈ દુકાનદાર કહે કે "આ ક્રીમ લગાવ, લગ્નમાં સારી લાગીશ" એટલે વાત પૂરી. કોઈ પૂછતું નથી કે તેમાં પારો છે કે સ્ટેરોઇડ.
બંસીએ પોતાના પરિવારનો અનુભવ કહ્યો:
બંસીની વાત સૌથી સહજ અને સૌથી વૈજ્ઞાનિક છે. એક જ માતા-પિતાના બે બાળકોના રંગ અલગ હોઈ શકે છે. આ કોઈ બીમારી નથી, આ જિનેટિક્સ છે. પણ પરિવારમાં જ જ્યારે એક ભાઈને "ગોરો" અને બીજાને "કાળો" કહીને બોલાવવામાં આવે છે, ત્યારે જ બાળકના મનમાં પહેલી તિરાડ પડે છે.
કરિશ્મા ભાળિયાએ લગ્નની માનસિકતા પર પ્રહાર કર્યો:
કરિશ્મા એ કડવી વાસ્તવિકતા બોલી છે જે દરેક પરિવાર જાણે છે પણ બોલતો નથી. મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર આજે પણ લખાય છે - "ફેર, સ્લિમ, સુંદર છોકરી જોઈએ છે." જાણે છોકરી કોઈ પ્રોડક્ટ હોય.
દાહોદની ગીતા કાલારાએ કહ્યું:
ગીતાની વાતમાં સમાજનો બેવડો ચહેરો છે. એક તરફ વખાણ, બીજી તરફ સરખામણી. "તું બધી રીતે સારી છે, બસ થોડી ગોરી હોત તો..." આ વાક્ય કેટલી છોકરીઓએ સાંભળ્યું હશે, તેનો હિસાબ નથી.
આ બધા વિદ્યાર્થીઓની વાત પરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે - જેન-ઝી આ માનસિકતા બદલવા માંગે છે. તેને ખબર છે કે રંગ એ ઓળખ નથી. પણ તેની આસપાસનું વાતાવરણ, પરિવાર, સમાજ, સોશિયલ મીડિયા, જાહેરાતો - બધા તેને ફરી ફરીને એ જ કહે છે કે ગોરા થવું એટલે સુંદર થવું.
કેરળની 17 વર્ષની કિશોરી: જ્યારે ગોરા થવાની ઇચ્છા હોસ્પિટલ સુધી પહોંચી ગઈ
17 વર્ષની કિશોરી. તેણે ગોરી ત્વચા મેળવવા માટે ફેયરનેસ ક્રીમનો ઉપયોગ કર્યો. શરૂઆતમાં તેને લાગ્યું હશે કે થોડા દિવસમાં ફરક દેખાશે. પણ થોડા સમય બાદ તેના શરીર પર અસર થવા લાગી. તેની કિડની પર ગંભીર અસર થઈ. તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવી પડી.
આ ઘટનાએ બે મોટા સવાલ ઊભા કર્યા છે.
પહેલો સવાલ - ક્રીમમાં એવું શું હતું કે કિડની સુધી અસર કરી ગયું? બીજો અને વધુ મોટો સવાલ - 17 વર્ષની કિશોરીને પોતાનો રંગ બદલવાની જરૂર કેમ લાગી?
પહેલા સવાલનો જવાબ ડોક્ટરો આપશે, જે આપણે આગળ જોઈશું. પણ બીજા સવાલનો જવાબ સમાજે આપવાનો છે.
કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના કર્ણાવતી સેન્ટર ફોર એક્સપિરિયન્શિયલ એન્ડ ઇમર્સિવ લર્નિંગનાં પ્રીતિ દાસે આ જ સવાલ ઉઠાવ્યો છે.
પ્રીતિ દાસ આગળ પૂછે છે:
"17 વર્ષની કિશોરીને પોતાની ત્વચાનો રંગ બદલવાની જરૂર કેમ લાગી? એક બાળકીને એવું કેમ લાગ્યું કે સુંદર દેખાવા માટે તેણે પોતાની કુદરતી ત્વચા બદલવી પડશે? આ સવાલ માત્ર તે કિશોરીને નહીં, પરંતુ માતા-પિતા, શાળાઓ, જાહેરાતો, સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ, બ્યુટી ઇન્ડસ્ટ્રી અને સમગ્ર સમાજને પૂછવાની જરૂર છે." - પ્રીતિ દાસ
આ સવાલ દરેક માતા-પિતાએ પોતાને પૂછવો જોઈએ. શું આપણે ક્યારેય આપણા બાળકને કહ્યું છે કે "તું કાળો છે, થોડું ધ્યાન રાખ"? શું આપણે ક્યારેય તેની સરખામણી તેના ગોરા કઝિન સાથે કરી છે? શું આપણે ક્યારેય તેને કહ્યું છે કે "આ ક્રીમ લગાવ, થોડી ગોરી લાગીશ"?
જો હા, તો કેરળની કિશોરીની ઘટના માટે આપણે બધા થોડા-થોડા જવાબદાર છીએ.
પ્રીતિ દાસે બાળપણનું એક ખૂબ જ મહત્ત્વનું ઉદાહરણ આપ્યું:
"બાળકોને નાની ઉંમરથી જ આસપાસના વાતાવરણમાંથી સુંદરતાના માપદંડો મળવા લાગે છે. બાળકોને જ્યારે ત્વચાનો રંગ ભરવાનું કહેવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ ઘણી વખત હળવા રંગને પસંદ કરે છે. આ પસંદગી પાછળ પણ સમાજમાં સ્થાપિત થયેલી સુંદરતાની સમજણનો પ્રભાવ હોઈ શકે છે." - પ્રીતિ દાસ
કલરિંગ બુકમાં બાળક જ્યારે માણસનો ચહેરો રંગે છે, ત્યારે તે આછો પીચ કલર પસંદ કરે છે. તેને કોઈએ શીખવ્યું નથી. તેણે જોયું છે - ટીવીમાં, પુસ્તકોમાં, કાર્ટૂનમાં સુંદર લોકો ગોરા હોય છે. આ જ તો માનસિકતા છે, જે નાનપણથી ઘર કરી જાય છે.
પ્રીતિ દાસે ભારતીય પરંપરાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો:
"ભારતીય પરંપરામાં અનેક દેવી-દેવતાઓનાં વર્ણનો અને ચિત્રોમાં ઘેરા રંગનું પણ સ્થાન જોવા મળે છે. તેમ છતાં આજના બજાર અને જાહેરાતોની ભાષામાં ગોરા રંગને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. સુંદરતાની આ એકતરફી વ્યાખ્યા બદલવાની જરૂર છે." - પ્રીતિ દાસ
તેમણે એ પણ કહ્યું કે કેટલીક જગ્યાએ વિદેશી પ્રવાસીઓને ભારતીય પ્રવાસીઓ કરતાં વધુ સન્માન મળતું હોવાનું તેમણે જોયું છે. રંગ અને દેખાવના આધારે વ્યક્તિનું મૂલ્યાંકન કરવાની માનસિકતા સમાજમાં અલગ-અલગ સ્વરૂપે જોવા મળે છે.
અને અંતે તેમણે સૌથી મોટી વાત કહી:
"કોઈ પણ બાળક કે કિશોરીને સુંદર લાગવા માટે પોતાના સ્વાસ્થ્ય સાથે જોખમ લેવાની જરૂર ન પડવી જોઈએ. આ માટે માત્ર વ્યક્તિને નહીં, પરંતુ પરિવારથી લઈને શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને જાહેરાત જગત સુધી દરેકે પોતાની જવાબદારી સમજવી પડશે." - પ્રીતિ દાસ
ફેર એટલે લવલી એ માત્ર જાહેરાત નહોતી, એ માનસિકતા હતી: ડૉ. સોનલ પંડ્યા, વડા, જર્નાલિઝમ વિભાગ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી
જો આ માનસિકતા ક્યાંથી આવી તે સમજવું હોય, તો ગુજરાત યુનિવર્સિટીના જર્નાલિઝમ વિભાગનાં વડાં ડૉ. સોનલ પંડ્યાનો અભિપ્રાય સૌથી મહત્ત્વનો છે. કારણ કે તેઓ મીડિયા અને જાહેરાતોની ભાષાને દાયકાઓથી નજીકથી જોઈ રહ્યા છે.
ડૉ. પંડ્યાએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ગોરા રંગને સુંદરતા સાથે જોડવાની માનસિકતા માત્ર આજની નથી. વર્ષોથી સમાજમાં આ વિચારને અલગ-અલગ રીતે મજબૂત કરવામાં આવ્યો છે.
20 કરોડ. આ આંકડો નાનો નથી. આ આખા દેશની અડધાથી વધુ મહિલા વસ્તી જેટલો આંકડો છે. એટલે કે દર બીજી મહિલાએ ક્યારેક તો ફેયરનેસ ક્રીમ વાપરી છે અથવા વાપરવાનું વિચાર્યું છે.
શા માટે? કારણ કે તેમને કહેવામાં આવ્યું છે કે ગોરી થશો તો પ્રેમ મળશે, લગ્ન થશે, નોકરી મળશે, સમાજમાં સ્વીકાર મળશે.
ડૉ. પંડ્યાએ 'ફેર એટલે લવલી' જેવી જાહેરાતો પર સીધો પ્રહાર કર્યો:
"'ફેર એટલે લવલી' જેવી જાહેરાતો માત્ર પ્રોડક્ટનું વેચાણ કરતી નથી, પરંતુ એક ચોક્કસ સામાજિક સંદેશ પણ આપે છે કે ગોરી ત્વચા ધરાવતી વ્યક્તિ વધુ સુંદર છે. આ વિચારધારા પિતૃસત્તાક માનસિકતા સાથે પણ જોડાયેલી છે." - ડૉ. સોનલ પંડ્યા
આ જાહેરાતોની વાર્તા હંમેશા એક જ રહી છે. એક ઘેરી ત્વચાવાળી છોકરી. તેને નોકરી નથી મળતી. તેને છોકરો પસંદ નથી કરતો. તે દુઃખી છે. પછી તે ફેયરનેસ ક્રીમ લગાવે છે. તે ગોરી થઈ જાય છે. અચાનક તેને નોકરી મળી જાય છે. તેને પ્રેમ મળી જાય છે. તેનું જીવન બદલાઈ જાય છે.
આ વાર્તામાં ક્રીમ નહોતી વેચાતી, આ વાર્તામાં હીન ભાવના વેચાતી હતી. અને આપણે બધાએ તે ખરીદી.
ડૉ. પંડ્યાએ આગળ કહ્યું:
"ખાસ કરીને મહિલાઓના દેખાવને સમાજ અને પુરુષોની સ્વીકૃતિ સાથે જોડવામાં આવે છે. પરિણામે ઘણી યુવતીઓ પોતાના કુદરતી રંગને લઈને અસંતોષ અનુભવે છે." - ડૉ. સોનલ પંડ્યા
આ અસંતોષ જ સૌથી ખતરનાક છે. જ્યારે છોકરીને લાગે છે કે તે જેવી છે તેવી પૂરતી નથી, ત્યારે તે કંઈ પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. ક્રીમ, ઇન્જેક્શન, ટ્રીટમેન્ટ, કંઈ પણ.
ડૉ. પંડ્યાએ સોશિયલ મીડિયાના જોખમ પર પણ ચેતવણી આપી:
"સોશિયલ મીડિયા પર પણ અનેક પ્રોડક્ટ્સની જાહેરાતો અને પ્રચાર જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા, તેમાં રહેલા ઘટકો અને તેની સુરક્ષાને લઈને યોગ્ય તપાસ થવી જરૂરી છે. કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ બજારમાં મૂકતાં પહેલાં તેની સુરક્ષા અને ગુણવત્તા અંગેના નિયમોનું યોગ્ય પાલન થાય તે પણ એટલું જ જરૂરી છે." - ડૉ. સોનલ પંડ્યા
આજે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોઈ ઇન્ફ્લુએન્સર કહે કે "મેં આ ક્રીમ વાપરી અને 7 દિવસમાં ગોરી થઈ ગઈ" એટલે હજારો છોકરીઓ તે ખરીદી લે છે. કોઈ પૂછતું નથી કે તેને પૈસા મળ્યા છે પ્રમોશન માટે? કોઈ પૂછતું નથી કે તેમાં શું છે?
ડૉ. પંડ્યાનો અનુભવ કહે છે કે આ લડાઈ માત્ર ક્રીમ સામેની નથી. આ લડાઈ વિચાર સામેની છે. જ્યાં સુધી આપણે "ફેર એટલે લવલી" ની માનસિકતામાંથી બહાર નહીં આવીએ, ત્યાં સુધી કંપનીઓ નવા નામે, નવા પેકિંગમાં એ જ ક્રીમ વેચતી રહેશે.
"પારો ત્વચા દ્વારા શરીરમાં જાય છે, અને કિડનીને ખતમ કરી શકે છે": ડૉ. અંશુલ વર્મા
હવે વાત વિજ્ઞાનની. માનસિકતા સમજી લીધી. હવે સમજીએ કે આ ક્રીમ શરીરમાં શું કરે છે.
અમદાવાદના ત્વચા રોગ નિષ્ણાત ડૉ. અંશુલ વર્માએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જે કહ્યું, તે દરેક માતા-પિતા, દરેક કિશોરી અને દરેક યુવતીએ ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ.
12,500 PPM. આ આંકડો સામાન્ય નથી. આ ઝેરનો આંકડો છે. પારો એવી ધાતુ છે જે ત્વચા દ્વારા સીધી લોહીમાં ભળી જાય છે. શરૂઆતમાં કંઈ દેખાતું નથી. ત્વચા થોડી ગોરી લાગે છે, કારણ કે પારો મેલાનિનનું ઉત્પાદન રોકી દે છે. પણ અંદર, ધીમે ધીમે તે કિડનીને નુકસાન પહોંચાડે છે.
કેરળની કિશોરી સાથે બરાબર એવું જ થયું. તેને બહારથી ગોરા થવું હતું, પણ અંદરથી તેની કિડની ખરાબ થઈ રહી હતી.
ડૉ. વર્માએ વધુ એક ખતરનાક વાત કહી:
"કેટલીક ક્રીમમાં સ્ટેરોઇડ્સ અને હાઇડ્રોક્વિનોન જેવા ઘટકો પણ હોઈ શકે છે. આ પ્રકારની ક્રીમનો લાંબા સમય સુધી અથવા ડોક્ટરની સલાહ વિના ઉપયોગ કરવાથી ત્વચાને નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ખરીદતાં પહેલાં તેની બનાવટ, ઘટકો, એક્સપાયરી ડેટ, બેચ નંબર અને જરૂરી લાઇસન્સ જેવી વિગતો તપાસવી જોઈએ." - ડૉ. અંશુલ વર્મા
સ્ટેરોઇડ ક્રીમ લગાવવાથી શરૂઆતમાં ત્વચા ચમકદાર લાગે છે. પણ પછી ત્વચા પાતળી થઈ જાય છે. નસો દેખાવા લાગે છે. ખીલ થાય છે. અને ક્રીમ બંધ કરો એટલે ત્વચા પહેલા કરતા પણ વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. આને સ્ટેરોઇડની લત કહે છે. અનેક છોકરીઓ આ લતમાં ફસાઈ ગઈ છે.
ડૉ. વર્માએ સૌથી મહત્ત્વની વાત કહી, જે દરેકે યાદ રાખવી જોઈએ:
"વ્યક્તિની કુદરતી ત્વચાનો રંગ આનુવંશિક પરિબળો અને મેલાનિન પર આધારિત હોય છે. ક્રીમથી કુદરતી રંગને કાયમી રીતે બદલી શકાતો નથી. 16-17 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 30 વર્ષની ઉંમર સુધી અનેક લોકો ત્વચાના રંગને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરતા હોય છે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારની સારવાર ત્વચા નિષ્ણાતની સલાહથી જ કરાવવી જોઈએ." - ડૉ. અંશુલ વર્મા
એટલે કે તમે જેટલી ક્રીમ લગાવો, તમારો કુદરતી રંગ બદલાવાનો નથી. તમે માત્ર તમારી ત્વચાને થોડા સમય માટે છેતરી શકો છો. પણ તેની કિંમત તમારી કિડની, તમારું સ્વાસ્થ્ય ચૂકવશે.
તો હવે શું કરવું? સમાજે શું બદલવું પડશે?
કેરળની ઘટના, વિદ્યાર્થીઓની વાત, ડૉ. સોનલ પંડ્યાનો અનુભવ અને ડૉ. વર્માની ચેતવણી - આ ચારેયને ભેગા કરીએ તો એક જ તારણ નીકળે છે.
પહેલું: ડાર્ક સ્કિન કોઈ ખામી નથી. તે કુદરત છે. મેલાનિનને કારણે આપણી ત્વચાનો રંગ નક્કી થાય છે. તેને બદલવાનો પ્રયાસ એટલે કુદરત સામે લડવું.
બીજું: ફેયરનેસ ક્રીમથી ગોરા થઈ શકાતું નથી, પણ બીમાર જરૂર થઈ શકાય છે. પારો, સ્ટેરોઇડ, હાઇડ્રોક્વિનોન - આ ત્રણેય ધીમું ઝેર છે.
ત્રીજું: જાહેરાતો અને સોશિયલ મીડિયા આ માનસિકતાને વેચે છે. "ફેર એટલે લવલી" એ માત્ર એક સ્લોગન નહોતું, એ આખી પેઢીની વિચારસરણી બની ગઈ.
ચોથું: માતા-પિતા, શાળા અને સમાજે બાળકોને નાનપણથી જ શીખવવું પડશે કે સુંદરતા રંગમાં નથી. સુંદરતા આત્મવિશ્વાસમાં છે, વિચારોમાં છે, આવડતમાં છે.
કેરળની કિશોરીનો કિસ્સો એક ચેતવણી સમાન છે કે સુંદરતાના સામાજિક માપદંડો પાછળ દોડતી વખતે સ્વાસ્થ્યને જોખમમાં મૂકવું યોગ્ય નથી. એક તરફ નિષ્ણાતો હાનિકારક ઘટકો ધરાવતી ક્રીમના ઉપયોગ સામે ચેતવણી આપી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ આજની પેઢી પણ રંગના આધારે થતા ભેદભાવ સામે અવાજ ઉઠાવી રહી છે.
વ્યક્તિનો કુદરતી રંગ તેની ઓળખનો એક ભાગ છે, કોઈ ખામી નથી. બાળકો અને યુવાઓને નાનપણથી જ એ સમજાવવાની જરૂર છે કે સુંદરતા ગોરા કે ઘેરા રંગમાં નહીં, પરંતુ આત્મવિશ્વાસ, વિચારો, આવડત અને વ્યક્તિત્વમાં છે. સમાજ જ્યારે રંગના આધારે નહીં, પરંતુ વ્યક્તિના ગુણોના આધારે મૂલ્યાંકન કરવાનું શીખશે, ત્યારે જ આવી ઘટનાઓ પાછળ રહેલી માનસિકતામાં સાચો બદલાવ આવશે.
સુંદરતા રંગમાં નહીં, સ્વીકારમાં છે. અને સ્વીકારની શરૂઆત અરીસા સામે ઊભા રહીને પોતાને કહેવાથી થાય છે - "હું જેવી છું, તેવી જ સુંદર છું."
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