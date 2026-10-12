સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદની ઘટથી કપાસના પાકને મોટો ફટકો, આ વર્ષે અડધાથી પણ ઓછું ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ
ચાલુ વર્ષે વરસાદની ઘટના કારણે કપાસ, મગફળી, લીલોચારો, શાકભાજી સહિતના પાકોના વાવેતર પર અસર થઈ રહી છે. જેમાં સૌથી વધુ કપાસના પાકને અસર થઈ છે.
Published : October 12, 2026 at 8:33 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એ કપાસ ઉત્પાદનનું હબ ગણવામાં આવે છે. જિલ્લાના 10 તાલુકાઓમાં દર વર્ષે ખેડૂતો દ્વારા કપાસના પાકનું વાવેતર કરી અને સારું ઉત્પાદન મેળવવામાં આવતું હોય છે. ચાલુ વર્ષે પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 5.30 લાખ હેકટર જમીન ઉપર કપાસના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાંચ તાલુકાઓમાં વરસાદની ઘટ છે. જેમાં થાનગઢ, સાયલા, ચોટીલા, મુળી સહિતના તાલુકાઓમાં 05%થી લઈને 25% સુધી વરસાદની ઘટ છે. ચાલુ વર્ષે વરસાદની ઘટ આવાના કારણે સિઝનમાં કપાસ, મગફળી, લીલોચારો, શાકભાજી સહિતના પાકોના વાવેતર પર અસર થઈ રહી છે. જેમાં સૌથી વધુ કપાસના પાકને અસર જોવા મળી રહી છે. હાલના તબક્કામાં કપાસનો પાક સુકાવા લાગ્યો છે જેને લઈને જીંડવાઓ પણ ખરવા લાગ્યા છે.
બીજી તરફ કપાસમાં ચુસીયા નામની જીવાત પણ પડી ગઈ છે જેને લઈને વાતાવરણ ઉપરાંત આ જીવાતના કારણે પણ ઉત્પાદન નીચું આવે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો મુકાયા છે. ખેડૂતોએ હેકટર દીઠ 25000 રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો પરંતુ હવે વાતાવરણ અનુકૂળ ન હોવાના કારણે અને વરસાદની અછત હોવાના કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે અને જેને લઈને ખેડૂતોને પોતાના કરેલા ખર્ચના રૂપિયા પણ નીકળી શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી.સરકાર પાસે પણ ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે જો તેમને સહાય આપવામાં આવશે તો જ શિયાળુ પાકનું વાવેતર થઈ શકશે. નહીંતર ઉછીતા રૂપિયા લાવી અને વાવેતર કરવા માટે ખેડૂતો મજબૂર બનશે. હાલના તબક્કામાં જિલ્લામાં સરેરાશ છેલ્લા 03 વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો 10 લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન કપાસનું થતું હતું. પરંતુ ચાલુ વર્ષે તેમાં ઘટાડો થઈ અને 04 લાખ ગાંસડીનું ઉત્પાદન થાય તે પ્રકારની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
વરસાદની ઘટ છે ઉત્પાદન ઘટશે પરંતુ તેની સામે ભાવમાં ખૂબ મોટો વધારો થશે - ગણપત પટેલ, ખેડૂત
ગણપત પટેલ નામના મુળી તાલુકાના ખેડૂત દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ વિસ્તારમાં માત્ર 20 ટકા જેટલું કપાસનું ઉત્પાદન થાય તેવી શક્યતાઓ છે. કારણ કે એક સાથે વરસાદ આવ્યો ત્યારે પાક 30 ટકા જેટલું નુકસાનમાં બળી ગયો. ત્યારબાદ વરસાદ સતત ખેંચાયો. આ વિસ્તારમાં પીયતના પાણીની સુવિધા નથી એટલે સતત વરસાદ ખેંચાવાથી જમીનમાં ભેજ હતો ત્યાં સુધી કપાસ ઉભો રહ્યો અને ત્યારબાદ સુકાવા લાગ્યો. હાલ ખેતરમાં માત્ર 20% જેટલું ઉત્પાદન આવે તેવી શક્યતા છે. પરંતુ તેની સામે ચાલુ વર્ષે કપાસ ઉત્પાદન નીચું થશે તો ભાવમાં પણ વધારો થશે. એટલે કોઈએ પણ ખેડૂતોએ કપાસ વેચાણ માટે ઉતાવળ કરવી નહીં અને વધુ ભાવ મળે તો જ કપાસનું વેચાણ કરવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું છે.
સિઝનમાં જ્યારે વરસાદ પડ્યો ત્યારે એક સાથે સાતથી આઠ ઇંચ જેટલો તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદ પડી ગયો અને ત્યારબાદ વરસાદ ખેંચાયો અને બીજા રાઉન્ડમાં ચારથી પાંચ ઇંચ જેટલો વરસાદ 10 તાલુકાઓમાં સરેરાશ રીતે પડ્યો. એટલે સીઝનનો વરસાદની વાત કરવામાં આવે તો 553 મી.મી. જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. તેની સામે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દર વર્ષે 1000 મિમીથી વધુ વરસાદ પડે તો ખેડૂતોને ફાયદો થાય અને ખેતીને પણ ફાયદો થાય. પરંતુ તેની સામે વરસાદની ઘટ છે અને સિંચાઈ અને પિયતના પાણી પણ નથી. જેને લઈને હવે કપાસ ટકાવી રાખવો પણ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મુશ્કેલ છે. ત્યારે હવે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો આવવાની પૂરી શક્યતાઓ ખેડૂતોએ વ્યક્ત કરી છે. ચોટીલા, મૂળી, થાનગઢ વિસ્તારમાં સિંચાઈના પાણીની વ્યવસ્થા નથી એટલે આ વિસ્તારમાં માત્ર એક વિણાટ કપાસની થઈ શકે તેવી છે એટલે માત્ર 20 ટકા જેટલું ઉત્પાદન આવે તેવી ખેડૂતોએ શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
દર વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 10 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન - મુકેશ પરમાર, ખેતીવાડી અધિકારી
સુરેન્દ્રનગર ખેતીવાડી અધિકારી મુકેશ પરમાર સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, દર વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 10 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થાય છે. ચાલુ વર્ષે વરસાદ થોડો ઓછો છે ત્યારે ખેતરમાંથી જ્યારે કપાસ ઉત્પાદન થઈ બહાર નીકળશે ત્યારબાદ કેટલું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે તેની વિગતો સામે આવશે. હાલમાં જિલ્લામાં 500 મીમી કરતાં વધુ વરસાદ પડ્યો છે અને ચાર તાલુકાઓમાં વરસાદની અછત છે એટલે થોડો નીચું ઉત્પાદન થવાની શક્યતાઓ છે.
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