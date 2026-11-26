રાજુલાના કોવાયા નજીક ગુજરાતી અભિનેતા ઓજસ રાવળના સિંહ દર્શનનો વીડિયો વાયરલ થતાં વિવાદ, વનવિભાગે તપાસ શરૂ કરી
સિંહ અને સિંહબાળની નજીક જઈ જોખમી રીતે દર્શન કર્યાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ; ઉચ્ચ કક્ષાએથી તપાસના આદેશ
Published : November 26, 2026 at 11:01 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામ નજીક ગુજરાતી અભિનેતા ઓજસ રાવળ દ્વારા સિંહ દર્શન કરવામાં આવ્યા હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં વિવાદ સર્જાયો છે. વાયરલ વીડિયોમાં સિંહ પરિવાર અને સિંહબાળની નજીક જઈ સેલ્ફી તેમજ વીડિયો ઉતારતા હોવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા છે. આ મામલે વન્યજીવોની સુરક્ષા અને કાયદાકીય નિયમોના ભંગના મુદ્દે વનવિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે.
રાજુલા તાલુકાના કોવાયા નજીક સિંહો રોડ પર આવી જતા તેમની નજીક જઈ સિંહ પરિવારને જોખમી રીતે નિહાળવામાં આવ્યો હોવાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. ગુજરાતી અભિનેતા ઓજસ રાવળ દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરવામાં આવેલા વીડિયો બાદ આ મામલે ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે. સિંહ અને સિંહબાળની નજીક જઈ સેલ્ફી લેવાની ઘટના વન્યજીવોની સુરક્ષા તેમજ વન્યજીવ સંરક્ષણના નિયમોને લઈને સવાલો ઉભા કરી રહી છે.
વીડિયો વાયરલ થતાં વનવિભાગ એલર્ટ બન્યું છે અને રાજુલા રેન્જ વિસ્તારમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. IFS રાજ પટોળીયા રાજુલા રેન્જમાં પહોંચ્યા હતા અને વાયરલ વીડિયો જ્યાં ઉતારવામાં આવ્યો હોવાની સંભાવના છે તે કોવાયા નજીકના સ્થળની મુલાકાત લઈને તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉચ્ચ કક્ષાએથી આ મામલે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સિંહ દર્શન દરમિયાન કેટલા લોકો સંડોવાયેલા હતા, સિંહોની નજીક પહોંચવા પાછળની પરિસ્થિતિ શું હતી અને વન્યજીવોને કોઈ જોખમ ઊભું થયું હતું કે કેમ તે સહિતના વિવિધ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવશે.
વન્યજીવોને નજીકથી નિહાળવા, તેમની આસપાસ ભીડ કરવી કે કોઈપણ રીતે તેમને પરેશાન કરવું વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે જોખમી બની શકે છે. ત્યારે વાયરલ વીડિયો બાદ વનવિભાગ દ્વારા ગેરકાયદેસર લાઇન શો અથવા વન્યજીવોને નજીકથી નિહાળવાની પ્રવૃત્તિ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર મામલે ઉચ્ચ કક્ષાએથી કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના મળતાં ગુજરાતી અભિનેતા ઓજસ રાવળની મુશ્કેલી વધી શકે છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સંડોવણી અને નિયમભંગના તારણો આધારે વનવિભાગ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. હાલ આઇએફએસ રાજ પટોળીયા રાજુલા રેંજમાં પહોંચ્યા છે અને સમગ્ર મામલે તેમણે તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો: