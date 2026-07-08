જામનગર મહાનગરપાલિકામાં સત્તાધારી પક્ષના જ કોર્પોરેટરે લગાવ્યા ગંભીર આક્ષેપો: અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાની કરી માંગ
વોર્ડ નંબર 11ના કોર્પોરેટર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કાર્યશૈલી સામે ખુલ્લેઆમ આક્રોશ ઠાલવ્યો છે
Published : July 8, 2026 at 5:39 PM IST
જામનગર: સામાન્ય રીતે વહીવટી તંત્ર કે શાસક પક્ષ સામે અવાજ ઉઠાવવાનું કામ વિરોધ પક્ષનું હોય છે, પરંતુ જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)માં ચિત્ર કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહ્યું છે. અહીં કોઈ વિરોધ પક્ષ નહીં, પરંતુ ખુદ શાસક પક્ષના જ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિએ પોતાની જ પાલિકાના અધિકારીઓ સામે બંડ પોકાર્યો છે. પાલિકાની કથળેલી કાર્યશૈલી અને અધિકારીઓની મનમાની સામે સત્તાધારી પક્ષના કોર્પોરેટરે ગંભીર અસંતોષ વ્યક્ત કરતા રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
વિકાસકાર્યો અટકાવવાનો અને ધક્કા ખવડાવવાનો આક્ષેપ
મળતી માહિતી મુજબ, જામનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 11ના ભાજપના કોર્પોરેટર પ્રકાશ રાઠોડે પાલિકાના અધિકારીઓની કાર્યશૈલી સામે ખુલ્લેઆમ આક્રોશ ઠાલવ્યો છે. તેમણે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને લેખિત રજૂઆત કરીને વહીવટી તંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
કોર્પોરેટરનો આક્ષેપ છે કે સરદારનગર સોસાયટીમાં રોડનું કામ મંજૂર થઈ ગયું હોવા છતાં, અધિકારીઓ વિવિધ બહાનાબાજી કરીને વિકાસકાર્યને આગળ વધવા દેતા નથી. કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય લેવાના બદલે અધિકારીઓ એકબીજા પર જવાબદારી ઢોળી રહ્યા છે.
કેટલાક અધિકારીઓની ચામડી ગેંડા જેવી થઈ ગઈ છે. તેઓ લોકોના પ્રશ્નો પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે અસંવેદનશીલ બની ગયા છે. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓને પણ ગંભીરતાથી લેવામાં આવતા નથી, માત્ર ગોળગોળ જવાબો આપીને ધક્કા ખવડાવવામાં આવે છે."
- પ્રકાશ રાઠોડ, કોર્પોરેટર, જામનગર
જનતાની હાલાકી અને બદલીની માંગ
પ્રકાશ રાઠોડે માત્ર રોડના કામ પૂરતો જ નહીં, પરંતુ જનતાને પડતી રોજિંદી મુશ્કેલીઓનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, શહેરમાં જન્મ-મરણના દાખલા મેળવવા માટે હાલ માત્ર એક જ સેન્ટર કાર્યરત છે અને અન્ય સેન્ટરો બંધ હોવાથી સામાન્ય નાગરિકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
આ સાથે જ તેમણે એક મોટો મુદ્દો ઉઠાવતા માંગ કરી છે કે, જામનગર મહાનગરપાલિકામાં વર્ષોથી એક જ વિભાગ અને એક જ ટેબલ પર જમાવટો કરીને બેઠેલા અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓની તાત્કાલિક આંતરિક બદલી કરવામાં આવે. લાંબા સમય સુધી એક જ જગ્યાએ રહેવાના કારણે વહીવટમાં પારદર્શિતાનો અભાવ સર્જાયો છે અને ભ્રષ્ટાચાર આચરાતો હોવાની આશંકાઓ પણ પ્રબળ બની છે.
વહીવટી તંત્ર સામે ઉભા થયા મોટા સવાલો
શાસક પક્ષના જ કોર્પોરેટર દ્વારા પોતાની પાલિકા સામે મોરચો ખોલવાની આ ઘટનાએ શહેરમાં ચર્ચા જગાવી છે અને તંત્રની પોલ ખોલી નાખી છે. હવે જનતામાં એક જ સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે, જો સત્તાધારી પક્ષના જ પદાધિકારીઓ કે કોર્પોરેટરોની રજૂઆતને અધિકારીઓ ઘોળીને પી જતા હોય, તો સામાન્ય નાગરિકોના પ્રશ્નોનું નિવારણ કેવી રીતે આવતું હશે
આ આંતરિક અસંતોષે હવે માત્ર રાજકીય નિવેદનબાજી પૂરતો સીમિત ન રહેતા મહાનગરપાલિકાની વહીવટી ક્ષમતા અને જવાબદારી પર મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ઉભા કરી દીધા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે મ્યુનિસિપલ કમિશનર પોતાના જ પક્ષના કોર્પોરેટરની આ લેખિત રજૂઆત અને આક્રોશ બાદ અધિકારીઓ સામે કેવા પગલાં ભરે છે.
આ પણ વાંચો: