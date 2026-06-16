અમદાવાદમાં રથયાત્રા પહેલા કોર્પોરેશન એક્શન મોડમાં: રૂટ પરના 372 ભયજનક મકાનોને નોટિસ અપાઈ
કોટ વિસ્તારમાં કેટલાક મકાનો જર્જરીત થઈ ગયા છે. તેનો કોર્પોરેશન દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : June 16, 2026 at 6:31 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં અષાઢી બીજના દિવસે દર વર્ષે રથયાત્રા ખૂબ જ ધૂમધામથી કાઢવામાં આવે છે. રથયાત્રાને લઈને ભક્તોમાં અનેરો હર્ષ જોવા મળતો હોય છે અને રથયાત્રાના રૂટ પર ઊભા રહીને ભગવાન જગન્નાથના દર્શન કરવા માટે ભક્તો ધન્ય અનુભવતા હોય છે. જોકે રથયાત્રા પહેલા કોર્પોરેશન દ્વારા રથયાત્રા રૂટ પર આવેલા તમામ જર્જરિત મકાનોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રથયાત્રાના રૂટ પર 372 ભયજનક જર્જરીત મકાનોને નોટિસમાં આવી છે.
આ અંગે ડેપ્યુટી મ્યુન્સિપાલ કમિશનર રમ્યા કુમાર ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, રથયાત્રા મધ્ય ઝોનમાંથી પસાર થાય છે, લગભગ 12 કિલોમીટરનો રૂટ છે. એમાં 4675 કુલ મકાનો છે. જે પૈકી 523 મકાનોને ભયજનક તરીકે ઓળખીને નોટિસ આપવામાં આવેલી છે. ગત વર્ષે પણ આ મકાનોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને મકાનો ઉતારવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવેલી છે. ખાસ કરીને રથયાત્રાના રૂટ પર 372 ભયજનક મકાનોને આઇડેન્ટીફાય કરવામાં આવ્યા છે અને નોટિસ આપવામાં આવી છે.
ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા જમાલપુર થઈને કોટ વિસ્તારમાંથી નીકળે છે અને ત્યાર બાદ શહેરની મધ્યમાં થઈને સરસપુર પહોંચતી હોય છે. ત્યારે કોટ વિસ્તારમાં કેટલાક મકાનો જર્જરીત થઈ ગયા છે. તેનો કોર્પોરેશન દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. ગત વર્ષે 523 મકાનોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. આ વર્ષે 372 મકાનોને રીપેર કરાવી લેવા અથવા ઉતારી લેવા માટે નોટિસ આપવામાં આવી છે. ખાસ છે કે, રથયાત્રામાં ભયજનક મકાન પડવાની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના થાય તે માટે પહેલાથી આ પ્રકારની સાવધાની રાખવામાં આવી રહી છે.
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