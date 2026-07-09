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ભાવનગરમાં હાઉસિંગના જર્જરિત મકાનો માલિકોએ રીપેર ન કરાવતા મનપાએ પાણી-ગટર કનેક્શન કાપ્યા

ભાવનગર શહેરમાં આવેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના વર્ષો જૂના મકાનો જર્જરીત થતા મહાનગરપાલિકાએ નોટિસો આપ્યા બાદ નળ-ગટર કનેક્શન કાપવાની શરૂઆત કરી છે.

જર્જરિત મકાનોના પાણી-ગટર કનેક્શન મનપાએ કાપ્યા
જર્જરિત મકાનોના પાણી-ગટર કનેક્શન મનપાએ કાપ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 11:00 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા જર્જરિત મકાનનો મનપા દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવે છે. જોકે નોટિસ બાદ પણ મકાનનું રીપેરિંગ ન કરાવતા કે મકાન ખાલી ન કરતા માલિકો સામે હવે અલગ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા આવા મકાનોના ગટર અને નળના કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનોમાં આ પ્રકારે કરેલી કામગીરી બાદ મહાનગરપાલિકાને રજૂઆત થઈ હતી. આથી મનપા ચેરમેન દ્વારા ધારાસભ્ય થકી મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

ભાવનગરમાં હાઉસિંગના મકાનો જર્જરિત હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

સમસ્યાઓ શું થઈ હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનોની
ભાવનગર શહેરમાં આવેલા ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના વર્ષો જૂના મકાનો જર્જરીત થતા મહાનગરપાલિકાએ નોટિસો આપ્યા બાદ નળ-ગટર કનેક્શન કાપવાની શરૂઆત કરી છે. જે પૈકી આનંદનગરમાં આવેલા ત્રણ માળિયામાં રહેતા હસુભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગર પાલિકા કાલે આવીને ગટરની લાઈન કાપી ગયા છે અમે મ્યુનિસિપાલિટીમાં રજૂઆત કરી હતી. અમે તાત્કાલિક રીપેર કરવાના છીએ.

ભાવનગરમાં હાઉસિંગના મકાનો જર્જરિત હાલતમાં
ભાવનગરમાં હાઉસિંગના મકાનો જર્જરિત હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

મનપાની કાર્યવાહી બાદ બ્લોકમાં એકતા આવી
આનંદનગરમાં આવેલા ત્રણ માળિયામાં મહાનગરપાલિકાએ ગટર કનેક્શન કાપી નાખતા રીપેરીંગ લઈને એક નહીં થતાં સ્થાનિકો એક થવા લાગ્યા હતા. ત્રણ માળિયામાં રહેતા ગીતાબેને જણાવ્યું હતું કે, અમે બ્લોકમાં સાત લોકો રહીએ છીએ. અમારા ગટર કનેક્શન કાપી ગયા છે. અમે રીપેરીંગ માટે ઘણા સમયથી કહેતા હતા પણ એક-બે માનતા નહોતા પણ હવે માની ગયા છે. અમે ચેરમેન સાહેબને મળ્યા અને રજૂઆત કરી છે એમને કહ્યું છે કે, રીપેરીંગ શરૂ કરાવો એટલે જોડી આપશું.

ભાવનગરમાં હાઉસિંગના મકાનો જર્જરિત હાલતમાં
ભાવનગરમાં હાઉસિંગના મકાનો જર્જરિત હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્યમંત્રી સુધી થઈ રજૂઆત
ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનોને પગલે અને નળ-ગટર કનેક્શન કાપવા જેવા મામલાને લઈને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, ખૂબ જ પ્રમાણમાં અમારા વિસ્તારમાંથી સ્થાનિકોની રજૂઆત બાદ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની સરકારને અમે રજૂઆત કરી છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની નવી પોલીસી બને અને તાત્કાલિક આ કામ થાય માટે ધારાસભ્ય થકી મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત પહોંચાડેલી છે. વહેલી તકે નિરાકરણ આવે તેવી અમે રજૂઆત કરી છે.

ભાવનગરમાં હાઉસિંગના મકાનો જર્જરિત હાલતમાં
ભાવનગરમાં હાઉસિંગના મકાનો જર્જરિત હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

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