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સહકારી ક્ષેત્રે ચૂંટણી: સાયણ સુગરમાં મતદાન બાદ પરિણામ જાહેર, મેઘરજ જમીન વિકાસ બેંકમાં ભાજપનું ક્લીન સ્વીપ

સુરત જિલ્લાની પ્રતિષ્ઠિત સાયણ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળીની વ્યવસ્થાપક સમિતિની ચૂંટણીમાં ઉત્સાહભેર મતદાન બાદ આજે વિજેતા ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા છે.

સહકારી ક્ષેત્રે ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર
સહકારી ક્ષેત્રે ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 3:50 PM IST

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સુરત: ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્રમાં ચૂંટણી અને પરિણામોને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સુરત જિલ્લાની પ્રતિષ્ઠિત સાયણ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળીની વ્યવસ્થાપક સમિતિની ચૂંટણીમાં ઉત્સાહભેર મતદાન બાદ આજે વિજેતા ઉમેદવારોના નામ જાહેર થયા છે. બીજી તરફ મેઘરજ જમીન વિકાસ બેંકની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ 7 ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવતા સહકારી ક્ષેત્રે ભાજપનો દબદબો જોવા મળ્યો હતો.

સાયણ સુગરની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોનો દબદબો

સુરત જિલ્લાની પ્રતિષ્ઠિત સાયણ વિભાગ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળીની વ્યવસ્થાપક સમિતિની આગામી પાંચ વર્ષની મુદત માટે રવિવારે યોજાયેલી ચૂંટણીના પરિણામો આજે જાહેર થયા છે. રવિવારે થયેલા અંદાજિત 70 ટકા જેટલા જંગી મતદાન બાદ, આજરોજ સવારથી જ સાયણ સુગર કેમ્પસ સ્થિત મીટિંગ હોલમાં મતગણતરી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

સાયણ સુગરમાં મતદાન બાદ પરિણામ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉ પીપોદરા, રાંદેર અને નાના સીમાંત ઝોનની 3 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂકી હોવાથી, બાકી રહેલી 15 બેઠકો માટે આ ગણતરી યોજાઈ હતી. મતગણતરી દરમિયાન મીટિંગ હોલની મર્યાદિત જગ્યા અને સંભવિત અવ્યવસ્થાને ટાળવા માટે, ઉમેદવારોની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને ગણતરી બે તબક્કામાં કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. પરિણામોને લઈને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના કે સમર્થકો વચ્ચે ઘર્ષણ ન થાય તે માટે ગણતરી કેન્દ્રની આસપાસ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો.

વિજેતા ઉમેદવારોની વિગત

  • સાયણ ઝોન: રાકેશ પટેલ (વર્તમાન પ્રમુખ)
  • કુડસદ ઝોન: કેતન પટેલ (પૂર્વ પ્રમુખ)
  • માસમાં ઝોન: યોગેશ પટેલ
  • સાંધીએર ઝોન: દર્શન નાયક
  • ભટગામ ઝોન: ભૂપેશ પટેલ

દર્શન નાયકે જણાવ્યું હતું કે, "આ જીત મારી વ્યક્તિગત નથી પરંતુ સાયણ સુગરના તમામ સભાસદોની છે. મને છેલ્લા બે ટર્મથી જે રીતે વિશ્વાસ અને સાથે સહકાર મળી રહ્યો છે, તે બદલ હું તમામ સભાસદોનો ઋણી છું. આવનારા દિવસોમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નો માટે સતત લડત આપવાની મને શક્તિ મળે અને સાયણ સુગર પ્રગતિના પંથે આગળ વધે તેવો અમારો પ્રયાસ રહેશે."

સહકારી ક્ષેત્રે ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
સહકારી ક્ષેત્રે ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. (ETV Bharat Gujarat)

કેતન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "મારો ઝોન સૌથી અઘરો અને સૌથી વધુ મતદારો ધરાવતો ઝોન હતો. મારી સામે અનેક પ્રકારની રણનીતિઓ અપનાવવામાં આવી હતી, છતાં સભાસદોનો મારા પરનો અતૂટ વિશ્વાસ અને સ્વર્ગસ્થ મગનકાકાના આશીર્વાદથી મને જંગી બહુમતી મળી છે."

મેઘરજ જમીન વિકાસ બેંકની ચૂંટણીમાં ભાજપનો વિજય

મેઘરજ ખાતે આવેલી ધ ગુજરાત સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ બેંક લિ.ની શાખાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દબદબો જોવા મળ્યો છે. ભાજપના મેન્ડેટથી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ઉતરેલા ઉમેદવારો સામે અન્ય કોઈ ઉમેદવારી ન રહેતાં કુલ 7 ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે જેમાં 5 પ્રતિનિધિ અને 2 સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.

મેઘરજ શાખાની આ ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા જાહેર કરાયેલા મેન્ડેટ મુજબ ઉમેદવારોની બિનહરીફ વરણી થતાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. સહકારી ક્ષેત્રમાં મહત્વ ધરાવતી જમીન વિકાસ બેંકમાં ભાજપનું સંગઠનાત્મક પ્રભુત્વ ફરી એકવાર સામે આવ્યું છે.

ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ભાજપના મેન્ડેટથી પ્રતિનિધિઓ બિનહરીફ ચૂંટાયા છે જેમાં

(1)સકતાવત મોહનસિંહ દલપતસિંહ — વડથલી — પ્રતિનિધિ

(2) મોતીભાઈ કોદરસભાઈ પટેલ — ઇસરી — પ્રતિનિધિ

(3) રેવાભાઈ કેશાભાઈ પટેલ — નવાગામ (ઇસરી) — પ્રતિનિધિ

(4) પટેલ પ્રવેશભાઈ વાલાભાઈ — વાસણા — પ્રતિનિધિ સાથે જમીન વિકાસ બેંકની મેઘરજ શાખામાં બે સભ્યોની પણ બિનહરીફ વરણી થઈ છે જેમા (1)ભીલેલા નરસિંહ નાથુસિંહ — બાદરાચાલના છાપરા — સભ્ય (2) ભીખાજી દુધાજી ડામોર — હિરાટિંબા — સભ્ય આમ કુલ 7 ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાતા મેઘરજ તાલુકાના ભાજપ સંગઠન અને કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બિનહરીફ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને સભ્યોને આગેવાનો તથા કાર્યકરોએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

જમીન વિકાસ બેંક ખેડૂતો અને સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા હોવાથી તેની શાખાની ચૂંટણીમાં થયેલી આ બિનહરીફ વરણીને રાજકીય અને સહકારી ક્ષેત્રે મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.

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