ગુજરાતના નિર્ભયા કાંડના દોષિતનું હાર્ટએટેકથી નિધન, કોર્ટે ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી
ભરૂચના ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં 10 વર્ષીય બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યાના ચકચારી કેસમાં ફાંસીની સજા પામેલા દોષિતનું સયાજી હોસ્પિટલમાં હાર્ટએેટેકથી મોત થયું છે.
Published : November 2, 2026 at 9:01 PM IST
વડોદરા: ભરૂચના ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં 10 વર્ષીય બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યાના ચકચારી કેસમાં ફાંસીની સજા પામેલા દોષિતનું સયાજી હોસ્પિટલમાં હાર્ટએેટેકથી મોત થયું છે. બીજી તરફ, મૃતકની પત્નીએ પતિને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરી મૃત્યુ અંગે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે.
મૃતકની પત્નીએ ઉઠાવ્યા સવાલ
ગુજરાતના ચર્ચાસ્પદ નિર્ભયા કાંડ તરીકે ઓળખાતા ભરૂચના ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારના 10 વર્ષીય બાળકી સાથેના દુષ્કર્મ અને હત્યાના કેસમાં ફાંસીની સજા પામેલા દોષિત વિજય પાસવાનનું મોત થયું છે. વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા વિજય પાસવાનને હાર્ટ એટેક આવતાં સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેનું મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે ફરી એકવાર જૂના ચકચારી કેસની ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જોકે, વિજય પાસવાનની પત્નીએ પતિને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરીને મૃત્યુ અંગે અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
આ સમગ્ર કેસની શરૂઆત 16 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ થઈ હતી. ભરૂચના ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં 10 વર્ષીય બાળકી અચાનક ગુમ થઈ ગઈ હતી. પરિવારજનોએ આસપાસના વિસ્તારમાં શોધખોળ કરી હતી, પરંતુ બાળકીનો પત્તો ન લાગતાં પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન બાળકી સાથે અમાનવીય દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું અને ત્યારબાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આરોપીએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા અને ગુનામાંથી બચવા બાળકીની હત્યા કરી હોવાનો પોલીસ તપાસમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
બાળકી ઝઘડિયા GIDC નજીકના ઝાડી-ઝાંખરાવાળા વિસ્તારમાંથી ગંભીર હાલતમાં મળી આવી હતી. તેના મોઢા, પેટ અને પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે, જીવન-મરણ વચ્ચે આઠ દિવસ સુધી ઝઝૂમ્યા બાદ માસૂમ બાળકીનું મોત થયું હતું. આ ઘટનાથી ભરૂચ અને ઝઘડિયા વિસ્તારમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો હતો.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને સ્થાનિક બાતમીદારોની મદદથી આરોપી વિજય પાસવાનની ઓળખ કરી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા આરોપીને સાથે રાખીને ઘટનાસ્થળે ક્રાઇમ સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. FSL અને ફોરેન્સિક ટીમની મદદથી વૈજ્ઞાનિક તેમજ મેડિકલ પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા.
કોર્ટે આરોપીને ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી
આ કેસમાં ઝડપી ન્યાયિક પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. ફેબ્રુઆરી 2025માં કેસની સુનાવણી શરૂ થઈ હતી અને મે 2025ના પ્રથમ સપ્તાહમાં ચુકાદો આવ્યો હતો. સરકારી વકીલે આરોપીના કૃત્યને ‘રેસ્ટ ઓફ ધ રેર’ શ્રેણીમાં ગણાવી ફાંસીની સજાની માગણી કરી હતી. મેડિકલ રિપોર્ટ, ફોરેન્સિક પુરાવા અને સરકારી વકીલની દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે વિજય પાસવાનને દોષિત ઠેરવી ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી.
જોકે, હવે વિજય પાસવાનના મોત બાદ તેની પત્ની બબીતા દેવીએ સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમના પતિને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યા છે અને અસલ આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આ ઘટનામાં અન્ય વ્યક્તિઓ સંડોવાયેલા હતા, પરંતુ યોગ્ય તપાસ અને ન્યાય ન મળવાને કારણે નિર્દોષ વ્યક્તિને સજા થઈ છે. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સરકારી વકીલ દ્વારા કેસમાં યોગ્ય રીતે પક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો નહોતો.
બબીતા દેવીએ જેલ સત્તાવાળાઓ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા સામે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમના પતિનું મૃત્યુ શંકાસ્પદ સંજોગોમાં થયું હોવાનો આક્ષેપ કરીને તેમણે સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર પણ કર્યો છે.
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