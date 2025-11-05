મહેસાણાના ગિલોસણ ગામના સરપંચનો વિવાદ: અફરોજબાનુ હોદ્દા પરથી દૂર, ઉપસરપંચને સોંપાયો ચાર્જ
સરપંચની નવી ચૂંટણી ન થાય ત્યાં સુધી, ગિલોસણ પંચાયતનો વહીવટી ચાર્જ ઉપસરપંચને સોંપવામાં આવ્યો છે.
Published : November 5, 2025 at 3:27 PM IST
મહેસાણા: ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે નાની વયે સરપંચ બની જવાનો ગિલોસણ ગામની મહિલા સરપંચ અફરોજબાનુ અબ્બાસમીયા પરમારનો મામલો આખરે ચાર મહિનાના હાઈ વૉલ્ટેજ ડ્રામા બાદ પૂરો થયો છે. મહેસાણા તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) એ યુવતીને ગેરલાયક ઠેરવીને સરપંચના હોદ્દા પરથી હટાવવાનો આદેશ જારી કર્યો છે. જ્યાં સુધી સરપંચની નવી ચૂંટણી ન થાય ત્યાં સુધી, ગિલોસણ પંચાયતનો વહીવટી ચાર્જ ઉપસરપંચને સોંપવામાં આવ્યો છે.
નાની વયનો ભાંડો કેવી રીતે ફૂટ્યો?
સમગ્ર વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે રાજ્ય સરકારે નાની ઉંમરે ચૂંટાયેલી મહિલા સરપંચોનું ગાંધીનગરમાં સન્માન કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ અભિવાદન સમારોહ માટે મહેસાણા જિલ્લા પંચાયત દ્વારા ગિલોસણના સરપંચ અફરોજબાનુનું નામ મોકલવામાં આવ્યું. પંચાયત દ્વારા ચકાસણી કરવામાં આવતાં, અફરોજબાનુની જન્મ તારીખના દાખલા પરથી ખબર પડી કે તેણીની ઉંમર 21 વર્ષ નહીં, પણ માત્ર 19 વર્ષની છે. સરપંચ તરીકે ચૂંટાવા માટે નિયત વય મર્યાદા 21 વર્ષ છે.
ખોટું એકરારનામું અને વિવાદોનો વંટોળ:
જૂન 2025માં ગિલોસણની સરપંચની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરતી વખતે અફરોજબાનુએ 5 સપ્ટેમ્બર 2003 ની જન્મ તારીખ દર્શાવતા ખોટા એકરારનામા સાથે દાવો કર્યો હતો કે તેમની ઉંમર 21 વર્ષની છે અને તે ચૂંટાઈ પણ ગયાં હતાં.
જુલાઈ 2025: એલસી (શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર)ના આધારે યુવતી 19 વર્ષની વયે સરપંચ બની હોવાનું બહાર આવ્યું.
TDOએ ખરાઈ કરતાં ચૂંટણી અધિકારીની ભૂલને કારણે નિયત વય કરતાં ઓછી ઉંમરે સરપંચ બન્યા હોવાનો પ્રાથમિક અહેવાલ પ્રાંત અધિકારીને સુપરત કર્યો.
મીડિયા અહેવાલોના પગલે પ્રાંત અધિકારીએ જિલ્લા કલેક્ટરને કાર્યવાહી માટે રિપોર્ટ આપ્યો.
નવા દાખલા રજૂ કરવા છતાં ન મળી રાહત:
25 જુલાઈના રોજ અફરોજબાનુએ 5 સપ્ટેમ્બર 2003ની જન્મ તારીખ દર્શાવતો મહેસાણા મહાનગરપાલિકાનો જન્મનો દાખલો રજૂ કરીને મામલાને નવો વળાંક આપ્યો હતો. જોકે, મામલો શંકાસ્પદ જણાતાં અધિક નિવાસી કલેક્ટરે પ્રમાણપત્રની ખરાઈ કરવાનો આદેશ આપ્યો. વધુ તપાસમાં સામે આવ્યું કે યુવતીએ તેના મોટાભાઈની જન્મ તારીખ અને નામમાં ફેરફાર કરાવીને આ નવો દાખલો મેળવ્યો હતો. આથી, 18 ઓગસ્ટના રોજ મહેસાણા મનપાના જન્મ મરણ રજીસ્ટ્રારે અફરોજબાનુના નામે દર્શાવેલો આ જન્મનો દાખલો રદ કરી દીધો.
સુનાવણીમાં પુરાવા રજૂ ન કરી શક્યા:
TDO દ્વારા આ કેસમાં 18 સપ્ટેમ્બર અને 14 ઓક્ટોબરના રોજ પુરાવા રજૂ કરવા માટે અફરોજબાનુને પૂરતો સમય અને તક આપવામાં આવી હતી. જોકે, 14 ઓક્ટોબરની સુનાવણીની મુદત સુધી તેઓ સરપંચ માટે નિયત 21 વર્ષની ઉંમર થતી હોય તેવો કોઈ આધારભૂત પુરાવો રજૂ કરી શક્યા નહીં. આખરે, 30 ઓક્ટોબરે TDOએ ગિલોસણના સરપંચ અફરોજબાનુને ગેરલાયક ઠેરવીને હોદ્દા પરથી દૂર કરવાનો અને ચાર્જ ઉપસરપંચને સોંપવાનો આદેશ જાહેર કર્યો. ચાર મહિના સુધી ચાલેલા આ વિવાદનો આખરે અંત આવ્યો.
