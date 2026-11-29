સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં 'અસંસ્કારી શૉ': પારૂલ યુનિવર્સિટીમાં 'ધ લવારી શૉ'માં બિભત્સ હરકતોથી વિવાદનો વંટોળ
પારુલ યુનિવર્સિટીમાં 'લવારી શો'માં કથિત અશોભનીય હરકતોથી ભારે વિવાદનો વંટોળ ઉભો થયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થતા કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે.
Published : November 29, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 4:57 PM IST
વડોદરાઃ પારુલ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલા 'ધ લવારી શૉ'ને લઈને મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. 25 નવેમ્બરે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ તેમાં રજૂ થયેલી કથિત અશોભનીય હરકતો, બિભત્સ ચેનચાળા અને દ્વિઅર્થી સંવાદો સામે લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર બહોળો વિરોધ થઈ રહ્યો છે અને યુનિવર્સિટી જેવી શૈક્ષણિક સંસ્થામાં આવા કાર્યક્રમનું આયોજન કેવી રીતે થયું તે અંગે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. વિવાદમાં હવે યુનિવર્સિટીની સંસ્થાકીય ભાગીદારી અને કાર્યક્રમને અપાયેલા પ્રમોશનલ સમર્થનનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે.
પારુલ યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં 25 નવેમ્બર, 2026ના રોજ 'ધ લવારી શો ફિટ. ભુવન બામ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ભુવન બામ અને સંજિદા શેખ સહિતના કલાકારો જોડાયા હતા. શૉ દરમિયાનની કેટલીક ક્લિપ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ વિવાદ શરૂ થયો હતો. વાયરલ વીડિયોમાં જોવા મળતી કથિત અશોભનીય રજૂઆત, બિભત્સ ચેનચાળા અને દ્વિઅર્થી સંવાદોને લઈને લોકો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે.
સંસ્કારીનગરીમાં બિભત્સ હરકતોભર્યા શૉથી વિવાદ
સોશિયલ મીડિયા પર અનેક લોકોએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, શૈક્ષણિક સંસ્થાના કેમ્પસમાં યોજાતા કાર્યક્રમોની સામગ્રી અને રજૂઆત અંગે કોઈ દેખરેખ હોવી જોઈએ કે નહીં. ખાસ કરીને યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં આવા કન્ટેન્ટની રજૂઆત સામે વાંધો વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. કેટલાક લોકોએ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અને સામાજિક મૂલ્યોનો ઉલ્લેખ કરીને કાર્યક્રમના આયોજકો સામે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
પારુલ યુનિવર્સિટી સ્પોન્સર્ડ હતો 'ધ લવારી શૉ'
આ વિવાદ માત્ર શૉની સામગ્રી પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નથી. કાર્યક્રમમાં પારુલ યુનિવર્સિટીની સંસ્થાકીય ભાગીદારી અને પ્રમોશનલ સમર્થન અંગે પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. યુનિવર્સિટીના સત્તાવાર 'PU Hangouts' ઇવેન્ટ પેજ પર કાર્યક્રમને 'Parul University presents The Lavari Show by The Comedy Factory' તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમનું સ્થળ PID મેઇન ગ્રાઉન્ડ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું અને ટિકિટની કિંમત 199 રૂપિયા રાખવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત 20 નવેમ્બરે યુનિવર્સિટીના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી પણ કાર્યક્રમનું પ્રમોશન કરવામાં આવ્યું હોવાનો ઉલ્લેખ સામે આવ્યો છે.
કોંગ્રેસ પ્રવક્તા હેમાંગ રાવલનો પત્ર, શૉ પર પ્રતિબંધની માગ
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા અને મીડિયા કો-ઓર્ડિનેટર હેમાંગ રાવલે પણ આ મામલે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. તેમણે પારુલ યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિ દેવાંશુ જે. પટેલને ખુલ્લો પત્ર લખીને કાર્યક્રમના સ્પોન્સરશિપ અને પ્રમોશનલ સમર્થનની સમીક્ષા કરવાની માંગ કરી છે.
હેમાંગ રાવલે શૉમાં કથિત અશ્લીલતા, બિભત્સ ચેનચાળા અને સ્ત્રીવિરોધી રજૂઆતના આક્ષેપો કર્યા છે. તેમણે ગુજરાત સરકાર પાસે કાર્યક્રમ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની અને ગૃહમંત્રી સમક્ષ આવા કાર્યક્રમો પર નિયંત્રણ લાવવા રજૂઆત કરી છે. સાથે જ યુનિવર્સિટી પાસે કાર્યક્રમ માટે થયેલા આર્થિક વ્યવહારો અંગે ખુલાસો માગ્યો છે અને ભવિષ્યમાં આવા કાર્યક્રમોને સ્પોન્સર નહીં કરવાની ખાતરી આપવા જણાવ્યું છે.
તેમણે યુનિવર્સિટી સમક્ષ કાર્યક્રમની મંજૂરી પ્રક્રિયા અંગે સ્પષ્ટતા, કન્ટેન્ટ સ્ક્રીનિંગ માટે માર્ગદર્શિકા, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની ચિંતાઓનો જવાબ તથા કથિત વાંધાજનક સામગ્રીની સ્વતંત્ર સમીક્ષા સહિતની માંગણીઓ પણ રજૂ કરી છે. યોગ્ય જવાબ નહીં મળે તો પોલીસ ફરિયાદ સહિતના કાનૂની વિકલ્પો અપનાવવાની ચીમકી પણ આપી છે.
ડૉ.જ્યોતિર્નાથ બાપુએ કાર્યવાહીની કરી માગ
આ તરફ સનાતન સંત સમિતિના અધ્યક્ષ જ્યોતિર્નાથ મહારાજે પણ આવા બિભત્સ શૉ સામે કાર્યવાહીની માગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે. લવારી શૉમાં જે બિભત્સતા પિરસવામાં આવી છે, તેનો વિરોધ અમે પહેલાથી જ કરતા આવ્યા છીએ. પહેલા પણ આવું થયું હતું, ત્યારે પણ અમે ટીકા કરી હતી. હાસ્ય કલાકારો હાસ્ય પિરસે તેની સામે વાંધો નથી, પરંતુ આ પ્રકારની બિભત્સતાથી રંગભૂમિની ગરિમા નથી જળવાતી. જે પ્રકારનો અભિનય થયો છે તેની અમે ટીકા કરીએ છીએ. અમે વિરોધ કરીએ છીએ કે આવા શો કરનારા પર પગલાં લેવામાં આવે.
આ ઉપરાંત કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક વીડિયો શેર કરીને આ શોના કલાકારો પર અશ્લીલતા ફેલાવવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે આ શોની સરખામણી સમય રૈના અને રણવીર અલ્લાહબાદિયાના વિવાદિત શો ‘ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટેન્ટ’ સાથે કરતા લખ્યું છે કે, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ અને મર્યાદાને નુકસાન પહોંચાડનારા આ શો પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. આ સાથે જ તેમણે ગુજરાત સરકાર અને પોલીસને ટેગ કરીને આખી ટીમ સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી અને ભારે દંડ ફટકારવાની માંગ કરી છે.
ભુવન બામ સામે વાઘોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ
વડોદરાની પારુલ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલા 'ધ લવારી શૉ' વિવાદ મામલે હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે. યુનિવર્સિટીના સિક્યુરિટી કર્મચારી મહેન્દ્રપ્રતાપસિંહ રામસહાયસિંહે વાઘોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે. 25 નવેમ્બરે બનેલી આ ઘટના અંગે 29 નવેમ્બર 2026ના રોજ પોલીસ ચોપડે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
વાઘોડિયા પોલીસે આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 296 હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. નોંધાયેલી FIRમાં આરોપી તરીકે કોમેડિયન ભુવન બામનું નામ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અન્ય કલાકારો અજાણ હોવાનું જણાવાયું છે. હાલ પોલીસ દ્વારા ફરિયાદના આધારે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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