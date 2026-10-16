વેરાવળના સાયલન્ટ ઝોનમાં ગરબાના અવાજનો વિવાદ, GPCBને ત્રણ દિવસ મોનિટરિંગ કરી નવો રિપોર્ટ રજૂ કરવા હાઈકોર્ટનો આદેશ
GPCBના રિપોર્ટમાં ગરબા ન થતા હોય ત્યારે પણ સ્થળ પર અવાજનું સ્તર 60 ડેસિબલથી વધુ નોંધાયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
Published : October 16, 2026 at 7:54 PM IST
અમદાવાદ: ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં હોસ્પિટલ નજીકના સાયલન્ટ ઝોનમાં ગરબાના આયોજનથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ થવાના મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આજે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે ગરબાના સ્થળે અવાજ માપવા માટે અરજદાર દ્વારા મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે નિયમો મુજબ અવાજ માપવાની યોગ્ય પદ્ધતિ નથી. બીજી તરફ, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ના રિપોર્ટમાં ગરબા ન થતા હોય ત્યારે પણ સ્થળ પર અવાજનું સ્તર 60 ડેસિબલથી વધુ નોંધાયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ હાઈકોર્ટે GPCBને આગામી ત્રણ દિવસ સુધી અવાજનું મોનિટરિંગ કરીને નવો રિપોર્ટ રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. સાથે જ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો અવાજ અસહ્ય હોય તો તેને ઘટાડવામાં આવે અને જરૂર પડે તો ગરબાનું આયોજન બંધ કરાવવામાં આવે.
મોબાઈલ અને સાઉન્ડ મીટરના માપમાં 18 ડેસિબલનો તફાવત
સુનાવણી દરમિયાન સરકારી પક્ષે રજૂઆત કરી હતી કે અરજદારે ગરબાના સ્થળની આસપાસના અવાજનું સ્તર મોબાઈલથી માપીને માહિતી રજૂ કરી છે. જોકે, મોબાઈલથી માપવામાં આવેલા અવાજ અને સાઉન્ડ મીટરથી નોંધવામાં આવેલા અવાજના સ્તર વચ્ચે આશરે 18 ડેસિબલનો તફાવત જોવા મળ્યો હોવાનું જણાવાયું હતું. આથી અવાજ માપવાની પદ્ધતિ અને રજૂ કરવામાં આવેલા આંકડાઓની ચોકસાઈ અંગે સવાલ ઊભા થયા હતા.
GPCBના માપન મુજબ, ગરબાનું આયોજન ન થતું હોય ત્યારે પણ સ્થળ પર અવાજનું સ્તર 60 ડેસિબલથી વધુ નોંધાયું હતું. સરકારી પક્ષે રજૂઆત કરી હતી કે ગરબાના સ્થળની નજીક હાઈવે અને દરિયો આવેલાં હોવાથી ત્યાં વાહનોના અવાજ સહિતના અન્ય પરિબળો પણ ધ્વનિ સ્તરને અસર કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, આસપાસની શેરીઓમાં પરંપરાગત વાજિંત્રો સાથે શેરી ગરબા પણ યોજાતા હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
45 ડેસિબલની મર્યાદાના વ્યવહારુ પાલન સામે સરકારની દલીલ
સરકાર તરફથી એડિશનલ એડવોકેટ જનરલ મનીષા લવકુમાર શાહે રજૂઆત કરી હતી કે ધ્વનિ પ્રદૂષણના નિયત પરિમાણોનું વ્યવહારિક પરિસ્થિતિમાં પાલન કરાવવું મુશ્કેલ બની શકે છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે કોર્ટમાં ત્રણ વકીલો થોડા ઊંચા અવાજે દલીલો કરે તો પણ 45 ડેસિબલની મર્યાદા વટાવી શકે છે. તેવી જ રીતે, બે-ત્રણ વાહનોના હોર્નથી પણ અવાજનું સ્તર નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે.સરકારી પક્ષની દલીલ હતી કે માત્ર અવાજના આંકડાને આધારે પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે સ્થળની આસપાસની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિને પણ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે. ગરબાના સ્થળે નોંધાયેલા અવાજમાં અન્ય સ્ત્રોતોનો કેટલો ફાળો છે તે પણ તપાસવું જરૂરી હોવાનું રજૂઆતમાં જણાવાયું હતું.
સ્પીકરની દિશા બદલો, અવાજ ઘટાડો: હાઈકોર્ટ
સરકારની રજૂઆતો બાદ હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે અવાજ નિયંત્રિત કરવા માટે વ્યવહારુ પગલાં લઈ શકાય છે. સ્પીકરની દિશા બદલી શકાય છે અને જો અવાજ અસહ્ય થતો હોય તો તેને ઓછો કરી શકાય છે. કોર્ટે GPCBને અગાઉના રિપોર્ટ કરતાં વધુ યોગ્ય અને સ્પષ્ટ માહિતી સાથે આગામી ત્રણ દિવસના મોનિટરિંગનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.કોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો અવાજનું સ્તર અસહ્ય હોય તો તેને ઘટાડવા માટે પગલાં લેવામાં આવે અને જરૂરિયાત જણાય તો ગરબાનું આયોજન બંધ કરાવવામાં આવે. આમ, હવે આગામી ત્રણ દિવસ દરમિયાન નોંધવામાં આવતા અવાજના સ્તર અને GPCBના નવા રિપોર્ટ પર આ કેસમાં આગળની કાર્યવાહીનો આધાર રહેશે.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
ગીર સોમનાથના બે અરજદારોએ વેરાવળમાં સાયલન્ટ ઝોનમાં ગરબાના આયોજન સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી છે. અરજદારોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ ગરબાના આયોજનની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ હોસ્પિટલ નજીકના સાયલન્ટ ઝોનમાં ધ્વનિ પ્રદૂષણના નિયમોનું પાલન થવું જોઈએ તેવી તેમની રજૂઆત છે.અરજદારોની રજૂઆતના આધારે GPCB દ્વારા ગરબાના સ્થળની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને આયોજકોને નિયમોનું પાલન કરવા અંગે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. બોર્ડે તપાસનો રિપોર્ટ પણ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. આ સાથે વર્ષ 2000માં કેન્દ્રીય પર્યાવરણ અને વન મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ધ્વનિ પ્રદૂષણ સંબંધિત નિયમોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
સાયલન્ટ ઝોનમાં અવાજની મર્યાદા કેટલી?
ધ્વનિ પ્રદૂષણના નિયમો મુજબ, સાયલન્ટ ઝોનમાં રાત્રિના સમયે અવાજની મર્યાદા 45 ડેસિબલ છે. હોસ્પિટલ જેવી સંવેદનશીલ જગ્યાઓની આસપાસના વિસ્તારમાં ધ્વનિ પ્રદૂષણ નિયંત્રિત રાખવાનો હેતુ છે. અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ, વેરાવળમાં ગરબાના આયોજનનું સ્થળ હોસ્પિટલની નજીક હોવાથી તે સાયલન્ટ ઝોનના નિયમોના દાયરામાં આવે છે.અરજીમાં લાઉડસ્પીકર અને જાહેર સંબોધન પ્રણાલીના ઉપયોગ અંગેની મંજૂરી તથા નિયંત્રણોનો પણ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. અરજદારોની રજૂઆત બાદ GPCBએ સ્થળની તપાસ કરીને આયોજકોને નોટિસ પાઠવી હતી. નિયમોના ભંગ બદલ કોઈ કાર્યક્રમ બંધ કરાવતાં પહેલાં સંબંધિત આયોજકોને નોટિસ આપવાની પ્રક્રિયા અને સ્થાનિક પોલીસને તેની જાણ કરવાની બાબત પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
નવરાત્રિના ગરબાનું આયોજન સમગ્ર ગુજરાત માટે મહત્ત્વનો મુદ્દો
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે આ માત્ર વેરાવળ પૂરતો મર્યાદિત મુદ્દો નથી, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં નવરાત્રિ દરમિયાન થતા ગરબાના આયોજન સાથે સંકળાયેલો છે. નવરાત્રિના નવ દિવસ દરમિયાન ગરબાના કાર્યક્રમો કઈ રીતે યોજાય અને ધ્વનિ પ્રદૂષણના નિયમોનું પાલન કેવી રીતે થાય તે અંગે રાજ્ય સરકારે વ્યવસ્થા નક્કી કરવાની જરૂરિયાત પર પણ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું.હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેની સમક્ષ રજૂ થયેલી અરજીમાં કોર્ટ કાયદા મુજબ હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે. હવે GPCB દ્વારા આગામી ત્રણ દિવસના મોનિટરિંગ બાદ રજૂ થનારા રિપોર્ટમાં ગરબાના સ્થળે અવાજનું વાસ્તવિક સ્તર કેટલું નોંધાય છે અને તેને નિયંત્રિત કરવા માટે કયા પગલાં લેવામાં આવે છે તે મહત્ત્વનું રહેશે.
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