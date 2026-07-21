મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના નવા કોમ્પ્લેક્સની હરાજી ન થતાં વિવાદ: વિપક્ષની તાત્કાલિક ફાળવણીની માંગ
જોકે, આ બિલ્ડિંગ તૈયાર થયાને આશરે બે વર્ષ વીતી ગયા હોવા છતાં હજુ સુધી તેમાં દુકાનોની ફાળવણી કે હરાજીની કોઈ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી નથી.
Published : July 21, 2026 at 9:28 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં બની રહેલા નવા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સને લઈને વહીવટી તંત્ર અને વિપક્ષ વચ્ચે ખેંચતાણ વધી છે. મહેસાણા શહેરમાં પ્રશાંત સિનેમા રોડ પર આવેલી આશ્રય હોટલની સામે મહાનગરપાલિકા દ્વારા અંદાજે ૪ કરોડના ખર્ચે અત્યાધુનિક કોમ્પ્લેક્સનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ નગરપાલિકા તથા મહાનગરપાલિકા માટે આવકનો સ્ત્રોત ઊભો કરવાનો હતો.
જોકે, આ બિલ્ડિંગ તૈયાર થયાને આશરે બે વર્ષ વીતી ગયા હોવા છતાં હજુ સુધી તેમાં દુકાનોની ફાળવણી કે હરાજીની કોઈ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી નથી. આ બાબતને લઈને વિપક્ષે તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને બંધ પડેલી આ મિલકતની તાત્કાલિક હરાજી કરવાની માંગ કરી છે.
કોમ્પ્લેક્સનો હેતુ અને વર્તમાન સ્થિતિ
મહેસાણા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રશાંત સિનેમા રોડ પર ખુલ્લી જગ્યાએ આ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવામાં આવ્યું હતું. નગરપાલિકાના સમયથી શરૂ થયેલું આ કાર્ય મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી પણ ચાલુ રહ્યું અને આશરે બે વર્ષ પહેલાં તે સંપૂર્ણપણે તૈયાર થઈ ગયું હતું. આ સંકુલમાં અનેક દુકાનો બનાવવામાં આવી છે, જેને વેચાણ અથવા ભાડાપટ્ટે આપીને મહાનગરપાલિકા માટે સારી આવક મેળવવાનો લક્ષ્યાંક હતો.
પરંતુ આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે આટલો લાંબો સમય વીતી ગયા છતાં હજુ સુધી દુકાનોની હરાજી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી નથી. આ વિલંબને કારણે મહાનગરપાલિકાને થવાની આવક અટકી છે અને લાંબા સમયથી બંધ પડેલી બિલ્ડિંગની હાલત પણ બગડી રહી છે.
વિપક્ષના આક્ષેપો અને માંગણીઓ
વિપક્ષના નેતા કમલેશ સુતરિયાએ વહીવટી તંત્રની કામગીરી પર સવાલો ઉઠાવતાં કહ્યું છે કે, “બે વર્ષથી આ બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈ ગયેલું છે. ત્યાં સાફસફાઈનો અભાવ છે અને ઉધઈ લાગવાનો ભય પણ છે. લાંબા સમય સુધી બંધ રહેલી મિલકતને નુકસાન થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જો બે વર્ષ પહેલાં જ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હોત તો મહાનગરપાલિકાને મોટી આવક થઈ શકી હોત. વેચાણ હોય કે ભાડાપટ્ટે, જે પણ શરતે તાત્કાલિક ફાળવણી કરવામાં આવે તે જરૂરી છે.
વિપક્ષે અનામત કોટાની માંગ પણ કરી છે. ભૂતકાળમાં મહાત્મા ગાંધી શોપિંગ સેન્ટર, સિંધી શોપિંગ સેન્ટર અને પરા તળાવ પાસેના શોપિંગ સેન્ટરમાં અનામત કોટા આપવામાં આવ્યા હતા, તે જ રીતે આ નવા કોમ્પ્લેક્સમાં પણ અનામત કોટા રાખીને તાત્કાલિક હરાજી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
તંત્રનો બચાવ અને આગામી આયોજન
મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર એ.બી. મંડોરીએ જણાવ્યું કે પ્રક્રિયા અટકવાનું મુખ્ય કારણ આખી પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક બનાવવાનું છે. આ કોમ્પ્લેક્સમાં અલગ-अલગ પ્રકારની દુકાનો છે, જેને પબ્લિકમાં સેલઆઉટ કરીને કોર્પોરેશનને સારી આવક મેળવવાનો હેતુ છે.
તેમણે કહ્યું કે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવશે અને રેટ પણ નક્કી કરી દેવામાં આવ્યા છે. ટૂંક સમયમાં જ તે ઓનલાઈન અપલોડ કરવામાં આવશે. પારદર્શકતા જાળવવા માટે જરૂરી સમય લાગ્યો છે, પરંતુ હવે પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવી છે.
શહેરના વિકાસ પર અસર
મહેસાણા શહેર વિકાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આવા સમયે નવી દુકાનોની માંગ પણ વધી છે. જો આ પ્રોજેક્ટ ઝડપથી પૂર્ણ થાય તો સ્થાનિક વેપારીઓને નવી તકો મળી શકે છે અને મિલકતનું નુકસાન પણ અટકી શકે છે.
લોકો અને વેપારીઓ હવે ડેપ્યુટી કમિશનરની ખાતરી મુજબ ટૂંક સમયમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ થાય અને આ નવું કોમ્પ્લેક્સ ધમધમતું બને તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.