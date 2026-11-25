રાજકોટઃ ડૈયા ગામે 300 વર્ષ જૂના મંદિર પાછળ બાંધકામથી વિવાદ; સમજૂતી ભંગના આક્ષેપ સાથે મામલતદારને આવેદન
ડૈયા ગામમાં 300 વર્ષ જૂનું ડૈયેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે, તેની પાછળ મજાર જેવા ઢાંચા ફરતે નવા બાંધકામથી મોટો વિવાદ ઉભો થયો છે.
Published : November 25, 2026 at 9:14 PM IST
રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકાના ડૈયા ગામમાં અંદાજે 300 વર્ષ જૂના પૌરાણિક ડૈયેશ્વર મહાદેવ મંદિર પરિસર પાછળ કથિત અનધિકૃત બાંધકામને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે. મંદિર પાછળ આવેલા મજાર જેવા ઢાંચા ફરતે અગાઉની સમજૂતીનો ભંગ કરીને નવું બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપ સાથે સમસ્ત ડૈયા ગામ હિન્દુ સમાજ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ અને હિન્દુ ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા ગોંડલ મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
મજાર જેવા ઢાંચા ફરતે અનઅધિકૃત બાંધકામ
ડૈયા ગામથી અનિડા રોડ પર આવેલા નાના ડુંગર પર રાજાશાહી વખતનું અંદાજે 300 વર્ષ જૂનું ડૈયેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવેલું છે, જે ગ્રામજનોની આસ્થાનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. આવેદન પત્રમાં જણાવ્યા મુજબ, મંદિર પરિસરના પાછળના ભાગે ગામતળના નકશામાં સરકારી ખરાબા તરીકે દર્શાવાયેલી સર્વે નંબર 297ની જમીન પર મજાર જેવા દેખાતા ઢાંચા પર નવું બાંધકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે, 16 નવેમ્બર 2026ની રાત્રે બહારથી કેટલાક લોકો ટ્રેક્ટર મારફતે ઈંટો અને રેતી સહિતનો સામાન લાવ્યા હતા અને 17 નવેમ્બરની સવારે કોઈની પણ મંજૂરી વગર બાંધકામ શરૂ કરી દીધું હતું.
અગાઉ બે વખત થઈ ચુક્યો છે વિવાદ
ડૈયા ગામના આગેવાન અને સહકારી મંડળીના પ્રમુખ ગોવિંદભાઈ વાઢેરના જણાવ્યા મુજબ, "આ જગ્યાએ અવારનવાર સુધારા-વધારા કરવાના પ્રયાસો થાય છે. અગાઉ વર્ષ 1974માં પણ આ મુદ્દે માથાકૂટ થઈ હતી, ત્યારે દોઢ-બે મહિના સુધી ગામમાં CRPF બંદોબસ્ત રાખવો પડ્યો હતો, અને 1998માં પણ વિવાદ થતાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ત્યારબાદ યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવાની સમજૂતી થઈ હોવા છતાં બહારથી આવતા તત્વો દ્વારા ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી રહી છે. જો વહીવટી તંત્ર આ પ્રશ્નનો કાયમી નિકાલ નહીં લાવે તો ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે."
બીજી તરફ આવેદનપત્ર આપવા પહોંચેલા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના આગેવાને જણાવ્યું કે, ડૈયા ગામના સમસ્ત હિન્દુ સમાજની સાથે VHP, બજરંગ દળ, હિન્દુ ઉત્સવ સમિતિ અને ગોંડલની અન્ય હિન્દુ સંસ્થાઓ સંપૂર્ણ ટેકામાં છે. સમજૂતીનો ભંગ કરીને થતા આવા બાંધકામો તાત્કાલિક અટકાવવા જોઈએ અને સમગ્ર તાલુકામાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ બંધ થાય તે માટે કાયમી નિરાકરણ લાવવા મામલતદાર સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ છે.
ગ્રામજનોએ મામલતદાર સમક્ષ તાત્કાલિક સ્થળ તપાસ કરાવી સરકારી જમીન પરનું કથિત દબાણ દૂર કરવા, બહારથી આવતા શંકાસ્પદ તત્વો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા અને ગામમાં સુલેહ-શાંતિ જળવાઈ રહે તેવા પગલાં લેવા માંગણી કરી છે. જોકે, બાંધકામ અને જમીન અંગેના આક્ષેપોની વહીવટી તંત્રની સત્તાવાર તપાસ બાદ જ સાચી હકીકત સ્પષ્ટ થશે.
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