ભરૂચમાં ક્લાર્ક ભરતી પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આક્ષેપ સાથે વિવાદ, પેપર લીકની આશંકા?
ભરૂચની M.K. કોલેજમાં શ્રમ સંયોજક ભરતી પરીક્ષામાં ભારે હોબાળો થયો હતો.
Published : July 3, 2026 at 10:13 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ શહેરની એમ.કે. કોલેજ ખાતે શ્રમ સંયોજક (ક્લાર્ક)ની ભરતી પ્રક્રિયા અંતર્ગત યોજાયેલી પરીક્ષા વિવાદમાં આવી છે. પરીક્ષા સંચાલનમાં ગંભીર ગેરરીતિઓ અને પેપર લીકના આક્ષેપો સાથે ઉમેદવારોએ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર હોબાળો મચાવ્યો હતો.
શ્રમ સંયોજક પરીક્ષામાં સમયસર પેપર ન મળતા હોબાળો
ઉમેદવારોના જણાવ્યા મુજબ પરીક્ષા માટે સવારે 11 વાગ્યે રિપોર્ટિંગનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે ઉમેદવારો સમયસર પહોંચ્યા હોવા છતાં કોલેજ મેનેજમેન્ટ દ્વારા તેમને લગભગ 12 વાગ્યે પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બપોરે 1થી 4 વાગ્યા સુધી પરીક્ષાનો સમય નક્કી હોવા છતાં ઉમેદવારોને 1 વાગ્યે પરીક્ષા ખંડમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ લગભગ 1:48 વાગ્યા સુધી પ્રશ્નપત્ર આપવામાં આવ્યું નહોતું.
પેપર આપવામાં થયેલા વિલંબને લઈને ઉમેદવારોએ મેનેજમેન્ટને પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. કોલેજ તરફથી એવો જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો કે પ્રશ્નપત્રો કોલેજમાં જ CCTV કેમેરાની દેખરેખ હેઠળ પ્રિન્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે મોડું થયું. જોકે ઉમેદવારોએ આ દલીલ સામે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે જો પ્રશ્નપત્ર સરકાર તરફથી સીલબંધ મોકલવામાં આવતું હોય તો તેને સ્થળ પર પ્રિન્ટ કરવાની જરૂરિયાત શા માટે ઊભી થઈ?
ઉમેદવારોના જણાવ્યા મુજબ ભરતી પરીક્ષા માટે કુલ 102 ઉમેદવારોને કોલ લેટર આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે કોલેજ મેનેજમેન્ટ દ્વારા માત્ર 57 ઉમેદવારો હાજર હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. આ મુદ્દે પણ ઉમેદવારોએ પારદર્શકતા અંગે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
હોબાળા દરમિયાન ઉમેદવારોએ પરીક્ષા રદ કરવાની માંગ સાથે લેખિત રજૂઆત કરી હતી. ઉમેદવારોએ જણાવ્યું હતું કે જો પરીક્ષા રદ કરવામાં આવે તો તેની સત્તાવાર જાહેરાત ઉમેદવારોની સહી સાથે કોલેજની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવે જેથી કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ ઊભી ન થાય.
વિરોધ કરી રહેલા ઉમેદવારોએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે સમગ્ર ઘટનાક્રમ દરમિયાન જવાબદાર સરકારી અધિકારીઓ પોતાની કેબિનમાંથી બહાર આવી ઉમેદવારોના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા તૈયાર ન હતા. જેના કારણે ઉમેદવારોમાં વધુ રોષ ફેલાયો હતો.
વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે ભરતી જેવી મહત્વની પરીક્ષામાં પારદર્શિતા અને વિશ્વસનીયતા જળવાય તે અત્યંત જરૂરી છે. જો પ્રશ્નપત્ર વિતરણમાં આટલો વિલંબ થાય અને યોગ્ય સ્પષ્ટતા આપવામાં ન આવે તો ઉમેદવારોમાં શંકા ઉભી થવી સ્વાભાવિક છે.
સમગ્ર મામલે પરીક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. ઉમેદવારો પરીક્ષા રદ કરી નવી તારીખ જાહેર કરવાની માંગ પર અડગ રહ્યા છે. હવે સંબંધિત વિભાગ સમગ્ર મામલે શું નિર્ણય લે છે અને આક્ષેપોની તપાસ કેવી રીતે આગળ વધે છે તેના પર ઉમેદવારો અને વાલીઓની નજર મંડાઈ છે.
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