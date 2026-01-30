SIRમાં મોટો વિવાદ: ગુજરાતમાં નામ કમી કરવા માટે મતદારોના નામના 9.88 લાખ ફોર્મ ચૂંટણી કમિશનને મળ્યા
સઘન સુધારણા ઝુંબેશ SIRની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કામગીરી 27 ઓક્ટોબર 2025થી ગુજરાતમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી.
Published : January 30, 2026 at 3:05 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને ફોર્મ 7માં વિવાદ પણ મોટો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાત ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા અત્યાર સુધી કેટલા ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા તેની વિગતો બહાર પાડવામાં આવી છે. ગુજરાત ચૂંટણી કમિશનને નામ કમી કરવા માટે 988621 ફોર્મ 7 મળ્યા છે.
આ મુદ્દે અમદાવાદ શહેર કલેકટર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે, કે ભારત ચૂંટણી પંચની સૂચના અનુસાર ગુજરાતમાં મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ SIRની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કામગીરી 27 ઓક્ટોબર 2025થી ગુજરાતમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી.
આ ગણતરીના તબક્કાની અસરકારક કામગીરી બાદ 19 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ મુસદ્દા મતદારયાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. 30 જાન્યુઆરી 2026 સુધી જે મતદારો મતદાર યાદીમાંથી નામ બાકાત થવા સંબંધી કે કઈ વાંધો આવા રજૂ કરવા માંગતા હોય તેઓ તે રજૂ કરી શકશે.
તેમણે વધું જણાવ્યું હતું કે આ કામગીરી અંતર્ગત મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા માટે 28જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં ફુલ 2026 સુધીમાં ફુલ 688116 ફોર્મ 6 અને 6A મળ્યા છે. જે તે વિધાનસભા મત વિસ્તારમાંથી નામ કમી કરવા માટે 988621 ફોર્મ 7 મળ્યા છે. ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા વાંધાઓની સત્યતા ચકાસી તેના નિકાલની પણ સાથે સાથે કાંદરી હાથ ધરવામાં આવશે.
જો કોઈ માણસ હજી સુધી મતદાર યાદીમાં નામ સુધારણા કે નામ કમી કરવા માટે તક ગુમાવી દીધા હોય તો તે 30 જાન્યુઆરીએ ઓનલાઇન કે ઓફલાઈન અરજી કરી શકે છે. અત્યાર સુધી લોકશાહીના પર્વમાં પોતાની ભાગીદારી નોંધાવવા માટે લોકોમાં ભારે ઉચ્ચાર જોવા મળી રહ્યો છે અને લાખો ફોર્મ સબમીટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. SIRની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.
