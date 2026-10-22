14 વર્ષ જૂનો વિવાદ, ₹20 કરોડની જમીન અને બદલાયેલા રાજકીય સમીકરણ: યુસુફ પઠાણને વડોદરા મનપાના પ્લોટની લહાણી પાછળની Inside Story
સરકારી જમીનની ફાળવણીને લઈને ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
Published : October 22, 2026 at 11:10 AM IST
વડોદરા: પોશ તાંદલજા વિસ્તારમાં સ્થિત ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ નં. 22 (TP-22)ના ફાઇનલ પ્લોટ નં. 90ની આશરે ₹20.53 કરોડની બજાર કિંમત ધરાવતી 978 ચોરસ મીટર સરકારી જમીનની ફાળવણીને લઈને ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને પશ્ચિમ બંગાળના બહેરામપુરના સાંસદ યુસુફ પઠાણને આ કિંમતી સરકારી પ્લોટ સોંપવાના ગુજરાત સરકારના તાજેતરના નિર્ણયે 14 વર્ષ જૂના વિવાદને ફરી જાગ્રત કર્યો છે.
રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના ઠરાવ મુજબ, 978 ચોરસ મીટર પૈકી 500 ચો.મી. જમીન વર્ષ 2007 (ટી-20) અને 2011 (વન-ડે) વર્લ્ડ કપ વિજયના પ્રદાન બદલ યુસુફ પઠાણને 'ભેટ સ્વરૂપે' (ટોકન દરે) ફાળવવામાં આવશે. જ્યારે બાકીની 478 ચોરસ મીટર જગ્યા વુડા (VUDA) દ્વારા નિર્ધારિત વેલ્યુએશનના 55% વસૂલીને (45% રાહત દરે) ફાળવવામાં આવશે. જે સરકારી દરખાસ્ત 2014માં નિયમો આગળ ધરીને રદ કરી દેવાઈ હતી અને જે બાબતે ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ તંત્ર અને પઠાણને કડક ફટકાર લગાવી હતી, તે જમીન અચાનક રાજકીય સમીકરણો બદલાતાની સાથે જ 'ભેટ' બની જતાં વિપક્ષ અને કાયદાકીય તજજ્ઞોમાં ઉગ્ર વિરોધ શરૂ થયો છે.
જમીન વિવાદની ૧૪ વર્ષની ક્રમિક સમયરેખા
3 માર્ચ, 2012 (પ્રથમ માગણી): યુસુફ પઠાણે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખીને તાંદલજા ખાતે પોતાના બંગલાની અડીને આવેલા 978 ચો.મી. પ્લોટની માગણી કરી. જૂન 2012માં VMC સામાન્ય સભાએ હરાજી વિના 99 વર્ષના ભાડાપટ્ટે આપવા ઠરાવ કર્યો.
9 જૂન, 2014 (સરકારે દરખાસ્ત નામંજૂર કરી): રાજ્ય સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે જાહેર હરાજી વિના સરકારી જમીન આપી શકાય નહીં, તેથી મનપાની દરખાસ્ત ફગાવી દેવાઈ.
6 જૂન, 2024 (મામલો હાઇકોર્ટ પહોંચ્યો): પ્લોટ પર ફેન્સિંગ અને કમ્પાઉન્ડ કરીને ગેરકાયદે દબાણ હોવાનો મુદ્દો ઉઠતા પાલિકાએ નોટિસ ફટકારી, જેને યુસુફ પઠાણે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારી.
21 ઑગસ્ટ, 2025 (અરજી ફગાવી): હાઇકોર્ટના સિંગલ જજે યુસુફ પઠાણની દાદ માગતી અરજી રદ કરી.
4 ફેબ્રુઆરીથી 8 જૂન, 2024 (ડિવિઝન બેન્ચની કડક ફટકાર): ડિવિઝન બેન્ચે સુનાવણીમાં વેધક સવાલ કર્યો કે, "જમીનની કાયદેસર ફાળવણી ન થઈ હોય અને કોઈ નાણાં ન ચૂકવાયા હોય તો સરકારી જમીન પર કબ્જો કેવી રીતે મેળવાયો?" કોર્ટે મનપા તંત્રની મિલીભગત સામે પણ આકરા તેવર બતાવ્યા.
ઑગસ્ટ, 2026 (અપીલ પાછી ખેંચી અને કેબિનેટ મંજૂરી): કાનૂની પરિણામ વિરુદ્ધ જવાની શક્યતા વચ્ચે યુસુફ પઠાણે હાઇકોર્ટમાંથી પોતાની અપીલ પાછી ખેંચી લીધી. બીજી તરફ, 12 ઑગસ્ટે રાજ્ય કેબિનેટે જમીન ફાળવણીને મંજૂરી આપી અને 13 ઑગસ્ટ, 2026ના રોજ શહેરી વિકાસ મંત્રાલયે જમીન ભેટ સ્વરૂપે સોંપવાનો સત્તાવાર ઠરાવ કર્યો.
ઑક્ટોબર, 2026 (મનપામાં આખરી અમલ): વડોદરા મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ આ દરખાસ્ત સત્તાવાર રીતે એજન્ડામાં મૂકવામાં આવી.
વિવાદ પર પક્ષકારો અને આગેવાનોનો મત
વડોદરા મનપા સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષા વર્ષાબેન વ્યાસએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર મુજબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા દરખાસ્ત સ્થાયી સમિતિ સમક્ષ રજૂ કરાઈ છે. વુડા દ્વારા નક્કી કરાયેલા વેલ્યુએશન મુજબ 478 ચો.મી.ની 55% રકમ લેવાશે અને 500 ચો.મી. ભેટ અપાશે. કમિટીમાં ચર્ચા બાદ આખરી મંજૂરી સામાન્ય સભા આપશે.
ભાજપના પૂર્વ કાઉન્સિલર વિજય પવારએ જણાવ્યું કે, "2014માં સરકારે હરાજી વિના પ્લોટ આપવાનો ઈનકાર કર્યો હોવા છતાં ગેરકાયદે ફેન્સિંગ થયું હતું. મારા ધ્યાન પર આવતા મેં જ મુખ્યમંત્રી અને કમિશનરને પત્ર લખી નોટિસ અપાવી હતી. સરકારના નિર્ણયને અમે શિરોમાન્ય રાખીએ છીએ, પરંતુ આમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને અધિકારીઓની ગંભીર બેદરકારી છે. શહેરના તમામ TP અનામત પ્લોટોની તાત્કાલિક ચકાસણી થાય અને જનહિતના પ્લોટ વ્યક્તિગત કબજામાં ન જાય તે માટે ફેન્સિંગ કરી બોર્ડ લગાડવામાં આવે."
એડવોકેટ શૈલેષ અમીનનો કાનૂની પ્રહાર
એડવોકેટ શૈલેષ અમીને તંત્ર સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવતા કહ્યું કે, "આશરે ₹20 કરોડની જાહેર મિલકત માત્ર ₹5 કરોડ જેવા નજીવા દરે સોંપવાની ગોઠવણ થઈ છે. 2014માં જ્યારે આ જ ખેલાડી વર્લ્ડ કપ જીતીને આવ્યા હતા ત્યારે સરકારે સ્પષ્ટ ના પાડી હતી, તો 14 વર્ષ પછી અચાનક ક્યા આધારે 'ભેટ' અપાઈ? દરખાસ્તમાં એવું લખાયું છે કે આ નિર્ણયને કૃણાલ પંડ્યા કે યાસ્તિકા ભાટિયા જેવા અન્ય તેજસ્વી ખેલાડીઓ માટે દૃષ્ટાંત ન ગણવો—આ સીધો રાજકીય પક્ષપાત છે. વળી, 2012થી આજદિન સુધીના ગેરકાયદે કબજા બદલ સામાન્ય નાગરિકના ધોરણે ₹40 પ્રતિ ચો.મી. લેખે ₹7થી 8 કરોડની પેનલ્ટી વસૂલવી જોઈએ. કમિશનરે આ જનવિરોધી દરખાસ્ત તત્કાળ પાછી ખેંચવી જોઈએ."
કોંગ્રેસ પ્રવક્તા નિશાંત રાવલનો રાજકીય કટાક્ષ
કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના સાંસદોએ પક્ષપલટો કરી NDAને સમર્થન આપ્યું, જેમાં યુસુફ પઠાણ પણ સામેલ હતા. તેઓ ભાજપના સમર્થક બનતાની સાથે જ 14 વર્ષ પછી ગુજરાત સરકાર અને વડોદરા મનપાને અચાનક 'બ્રહ્મજ્ઞાન' થયું છે. કાયદા અને નિયમો માત્ર સામાન્ય પ્રજા માટે છે, જ્યારે સત્તાના રાજકારણમાં ગોઠવાઈ જતાં જ કરોડોનો સરકારી પ્લોટ લહાણીમાં મળી જાય છે."
યુસુફ પઠાણનો જમીન વિવાદ માત્ર એક રહેણાંક પ્લોટની ફાળવણી પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે સરકારી તંત્રની પારદર્શિતા, સામાન્ય નાગરિક વિરુદ્ધ વગદાર હસ્તીઓ વચ્ચેના બેવડા માપદંડ અને કાયદાના શાસન સામે મોટો સવાલ ખડો કરે છે. એક તરફ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ક્રિકેટરના સન્માનની દલીલ છે, તો બીજી તરફ હાઈકોર્ટની લાલ આંખ, તિજોરીને કરોડોનું નુકસાન અને વડોદરાના અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય રમતવીરો સાથેનો અન્યાય સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. જ્યારે ગેરકાયદે દબાણો પર વહીવટી તંત્ર બુલડોઝર ફેરવવા માટે જાણીતું છે, ત્યારે કરોડોની સરકારી જમીન પર વર્ષો જૂના કથિત દબાણને દંડ કરવાને બદલે 'ભેટ' સ્વરૂપે આપી દેવાની આ નીતિ લોકશાહી ઢાંચામાં લાંબા સમય સુધી સવાલોના ઘેરામાં રહેશે.
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