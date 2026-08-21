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રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિવાદ: સિનિયરનો જુનિયર ડૉક્ટરને ગાળાગાળી અને માર મારવાનો આક્ષેપ, રાજ્ય સરકારે ગંભીર નોંધ લીધી

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ વિવાદમાં આવી છે. સિનિયર મેડિકલ ઓફિસરના ગેરવર્તનના આક્ષેપ સાથે રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરો ધરણા પર બેઠા હતા.

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિવાદ
રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિવાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 1:48 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 1:57 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ વિવાદમાં આવી છે. સિનિયર મેડિકલ ઓફિસરના ગેરવર્તનના આક્ષેપ સાથે રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરો ધરણા પર બેઠા હતા. ડૉક્ટરોએ સિનિયરની તાત્કાલિક બદલીની માંગ કરી છે. ઇમરજન્સી વોર્ડ બહાર મોટી સંખ્યામાં રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારે પણ આ ઘટનાની ગંભીર નોંધ લીધી છે.

રાજકોટ સિવિલમાં ડૉક્ટરનો વિરોધ

રાજકોટની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. અશ્વિન રામાણી દ્વારા ગેરવર્તન અને અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કર્યાના આક્ષેપ સાથે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો ઇમરજન્સી વોર્ડની બહાર ધરણા પર બેસી ગયા હતા. રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોએ અધિકારીને તાત્કાલિક ફરજ પરથી દૂર કરવાની માંગ કરી હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર, ગઇકાલ સાંજે 7થી 8 વાગ્યાની આસપાસ રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર ડૉ. ક્રિષા શિંગાળા કોઇ પેશન્ટને લગતી મહત્ત્વની માહિતી મેળવવા માટે સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર પાસે ગયા હતા. આ દરમિયાન ડૉ. રામાણી દ્વારા યોગ્ય જવાબ આપવાને બદલે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરીને ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે પેશન્ટની સારવાર અંગે માહિતી માંગવી એ તેમની ફરજ છે, પરંતુ તેના બદલે અપમાન કરવામાં આવ્યું.

ઘટના બાદ રેસિડેન્ટ ડોક્ટર એસોસિએશન દ્વારા હોસ્પિટલના વરિષ્ઠ તંત્ર સમક્ષ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી પરંતુ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ યોગ્ય નિર્ણય કે કાર્યવાહી ન થતાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો.

મોટી સંખ્યામાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો સિવિલ હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડની બહાર એકઠા થઈ ગયા અને ધરણા શરૂ કર્યા હતા. ધરણા પર બેઠેલા રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે જ્યાં સુધી સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર ડો. અશ્વિન રામાણીને તાત્કાલિક ફરજ પરથી દૂર કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તેમનો વિરોધ ચાલુ રહેશે.

રાજ્ય સરકારે લીધી ગંભીર નોંધ

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ વિવાદની ઘટનાને રાજ્ય સરકારે ગંભીર નોંધ લીધી છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ શેર કરતા જણાવ્યું કે, "રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બનેલી મહિલા તબીબ સાથે ગેરવર્તણૂકની ઘટનાને રાજ્ય સરકારે અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી છે. પીડિત મહિલા તબીબ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી સાંજ સુધીમાં ત્વરિત ન્યાય અને સંપૂર્ણ સુરક્ષાની ખાતરી આપી છે. મહિલા કર્મચારીઓ અને તબીબોના ગૌરવ તેમજ સન્માન સાથે કોઇપણ પ્રકારનું સમાધાન કરવામાં નહીં આવે. આવી ગેરવર્તણૂકના કિસ્સાઓમાં દોષિત ઠરનાર વ્યક્તિ સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવશે."

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Last Updated : August 21, 2026 at 1:57 PM IST

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