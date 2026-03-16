ETV Bharat / state

ચર્ચાસ્પદ સુરત બિટકોઈન કેસમાં વધુ એક આરોપીને ગુજરાત હાઇકોર્ટથી રાહત, પૂર્વ SP જગદીશ પટેલ જામીન પર મુક્ત

આ કેસમાં અગાઉ ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડિયા સહિત 14 આરોપીઓને અમદાવાદ ACB કોર્ટે દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સુરતના બિલ્ડર શૈલેષ ભટ્ટના અપહરણ અને 176 બિટકોઈન ટ્રાન્સફર કરાવી કરોડોની ખંડણી વસૂલવાના ચર્ચાસ્પદ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે પૂર્વ IPS અધિકારી જગદીશ પટેલને જામીન મંજૂર કર્યા છે. આ કેસમાં અગાઉ ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડિયા સહિત 14 આરોપીઓને અમદાવાદ ACB કોર્ટે દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી.

આ ચુકાદાને પડકારતા તમામ દોષિતોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી છે અને સજા સ્થગિત રાખવાની સાથે જામીન અરજી પણ મૂકી છે. આ કેસમાં અગાઉ અધિકારીઓના આદેશ પર કામ કરનારા 9 પોલીસ કોન્સ્ટેબલને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પૂર્વ MLA નલિન કોટડિયાને પણ જામીન મળ્યા હતા અને હવે અમરેલીના તત્કાલિન પોલીસ અધિક્ષક રહેલા પૂર્વ IPS જગદીશ પટેલને પણ હાઇકોર્ટે રાહત આપી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં અમદાવાદ ACB કોર્ટે નલિન કોટડિયા, તત્કાલિન SP જગદીશ પટેલ, અમરેલી LCBના PI અનંત પટેલ તેમજ અન્ય પોલીસ કર્મચારીઓ સહિત કુલ 14 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. આ કેસમાં ગુજરાત પોલીસ અને રાજકીય નેતાઓની સંડોવણી સામે આવતાં સમગ્ર મામલો રાજ્યભરમાં અત્યંત વિવાદાસ્પદ અને ચર્ચાસ્પદ બન્યો હતો.

ACB કોર્ટે આરોપીઓને સજા ફટકારવાની સાથે જ ટ્રાયલ દરમિયાન હોસ્ટાઈલ થયેલા 25 સાક્ષીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની પણ સૂચના આપી હતી. જ્યારે એક આરોપીને પુરાવાના અભાવે નિર્દોષ છોડવામાં આવ્યો હતો.

વર્ષ 2018માં સુરતના બિલ્ડર શૈલેષ ભટ્ટ સાથે જોડાયેલા ખંડણીના આ સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. શૈલેષ ભટ્ટે એક ફાઈનાન્સ કંપનીમાં બિટકોઈનમાં રોકાણ કર્યું હતું, જેમાં તેના પૈસા ડૂબી ગયા હતા. ત્યારબાદ તેણે પોતાના સાથીદારો સાથે મળીને બીટકનેક્ટ લિમિટેડના કર્મચારીઓનું અપહરણ કરીને પૈસા પાછા માંગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

આ દરમિયાન અમરેલી લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના તત્કાલિન PI અનંત પટેલની ટીમે 11 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ સરકારી વાહનમાં શૈલેષ ભટ્ટનું અપહરણ કર્યું હતું. અપહરણ બાદ તેને ગાંધીનગર નજીક લઈ જઈને 176 બિટકોઈન, જે તે સમયે આશરે 9 કરોડ રૂપિયાના હતા, ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત 34 બિટકોઈન વેચીને અંદાજે 2.35 કરોડ રૂપિયા આંગડિયા મારફતે રોકડમાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા.

આ મામલે શૈલેષ ભટ્ટે ગાંધીનગરમાં ફરિયાદ નોંધાવતા કેસની તપાસ CID ક્રાઈમને સોંપવામાં આવી હતી. CID ક્રાઈમે તપાસ દરમિયાન અમરેલીના તત્કાલિન LCB PI અનંત પટેલ, SP જગદીશ પટેલ અને ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડિયા સહિત કુલ 15 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને તબક્કાવાર કુલ 6 ચાર્જશીટ કોર્ટમાં દાખલ કરી હતી.

આ મામલે દોષિતોની અપીલ ઉપર સુનવણી દરમિયાન સિનિયર કાઉન્સિલ દેવાંગ વ્યાસએ દલીલ કરી હતી કે અપીલની સુનવણી પૂર્ણ થવામાં લાંબો સમય લાગી શકે છે. આરોપી અગાઉ ટ્રાયલ દરમિયાન જામીન પર હતો અને તેણે જામીનની શરતોનું પાલન કર્યું હતું. તેથી સજા સ્થગિત રાખીને જામીન પર મુક્ત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ દલીલો ધ્યાનમાં લઈ ગુજરાત હાઇકોર્ટે પૂર્વ IPS જગદીશ પટેલને જામીન પર મુક્ત કરવાની રાહત આપી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
FORMER SP JAGDISH PATEL
BAIL TO FORMER SP JAGDISH PATEL
GUJARAT HIGH COURT GRANTS BAIL
CONTROVERSIAL SURAT BITCOIN CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.