વિવાદિત કીર્તિ પટેલના એક દિવસના રિમાન્ડ પુરા થતા જામીન મુક્ત, આવતીકાલે ભવનાથ પોલીસ મથકમાં થશે હાજર
વિવાદિત મહિલા કીર્તિ પટેલની જુનાગઢ પોલીસે બલિયાવાડના એક યુવાનની ફરિયાદને આધારે ધરપકડ કરી હતી.
Published : February 23, 2026 at 9:25 PM IST
જુનાગઢ: વિવાદિત મહિલા કીર્તિ પટેલ ની જુનાગઢ પોલીસે ખંડણી અને હત્યા જેવી ધમકી આપવાના કિસ્સામાં બલિયાવડના એક યુવાનની ફરિયાદને પગલે તેની રાજસ્થાનથી અટકાયત કરી હતી. ગઈકાલે જુનાગઢ પોલીસે કીર્તિ પટેલને જુનાગઢ કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે એક દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા હતા, જે આજે પુરા થતા તેને જામીન અરજી કરી હતી જેને કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી છે. આવતીકાલે ફરીથી તેને ભવનાથ પોલીસ મથકમાં હાજર થવાનો આદેશમાં કરવામાં આવ્યો છે.
વિવાદિત મહિલા કીર્તિ પટેલની જુનાગઢ પોલીસે બલિયાવાડના એક યુવાનની ફરિયાદને આધારે ધરપકડ કરી હતી. યુવાનને સોશિયલ મીડિયા પરથી વિડીયો ડીલીટ કરવા નહીંતર ધ્યાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપ્યા બાદ સમગ્ર મામલામાં સમાધાન માટે 20 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માગ્યાની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા જ પોલીસે વિવાદિત મહિલા કીર્તિ પટેલની રાજસ્થાનના ઉદયપુરથી પકડી પાડી હતી. ગઈકાલે કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ જુનાગઢ પોલીસને કીર્તિ પટેલના એક દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં સફળતા મળી હતી. આજે તેના વકીલ દ્વારા જામીન અરજી દાખલ કરતા જુનાગઢ કોર્ટે તેની જામીન અરજી ગ્રાહ્ય રાખી છે અને આવતીકાલે ફરીથી ભવનાથ પોલીસ મથકના અન્ય એક મામલામાં હાજર થવાની તાકીદ કરી છે.
હજુ પણ બે ફરિયાદમાં ધરપકડ થવાની બાકી:
વિવાદિત મહિલા કીર્તિ પટેલે શિવરાત્રીના દિવસે સાધુ સન્યાસીના વસ્ત્રોમાં મૃગીકુંડમાં સ્નાન કર્યું હતું અને ત્યારબાદ મહિલા પોલીસ અધિકારી સાથે ફરજમાં રુકાવટ અને અણછાજતુ વર્તન કરવાના કિસ્સામાં મહિલા પોલીસ અધિકારીની ફરિયાદને પગલે કીર્તિ પટેલ સામે એફઆઇઆર ભવનાથ પોલીસ મથકમાં દાખલ થઈ હતી. સાથે જ ભાલકાના મહામંડલેશ્વર બલરામદાસ બાપુએ પણ કીર્તિ પટેલ સહિત કેટલાક લોકો સામે શિવરાત્રીના દિવસે મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા બદલ તેમની ધાર્મિક લાગણી દુભાણી હોવાની ફરિયાદ ભવનાથ પોલીસ મથકમાં નોંધાવી હતી. આ બે મામલામાં પણ કીર્તિ પટેલ આરોપી છે. જેથી આવતી કાલે અન્ય એક મામલામાં ભવનાથ પોલીસ તેની અટકાયત કરે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
