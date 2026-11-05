અમદાવાદઃ સોલા STP દુર્ઘટનાના પીડિતોને કોન્ટ્રાક્ટર ચૂકવશે 30-30 લાખનું વળતર, બાળકોના શિક્ષણની જવાબદારી પણ સ્વીકારી
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં સોલા STP દુર્ઘટનાને લઈને વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
Published : November 5, 2026 at 11:06 PM IST
અમદાવાદઃ AMCની સાપ્તાહિક સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં શહેરના વિકાસકાર્યો, સોલા STP દુર્ઘટના, દિવાળીની સ્વચ્છતા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સહિતના મહત્ત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સાથે જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના આગામી પ્રવાસને લઈને પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આગામી 9 નવેમ્બરે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી તથા ગાંધીનગરના સાંસદ અમિતભાઈ શાહના હસ્તે ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારમાં કુલ ₹1,024 કરોડના 30 વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે. આ વિકાસકાર્યોમાં હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ, વોટર પ્રોજેક્ટ સહિત નાગરિક સુવિધાઓને લગતાં વિવિધ કામોનો સમાવેશ થાય છે.
સોલા STP દુર્ઘટનાના મૃતકોના પરિવારને ₹30-30 લાખની સહાય
સોલા STP પ્લાન્ટમાં બનેલી દુઃખદ દુર્ઘટનાને લઈને ચેરમેન કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં કામગીરી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટરની જવાબદારી હોવાનું સામે આવ્યું છે. કામ દરમિયાન સુરક્ષાનાં સાધનો ઉપલબ્ધ હતાં કે નહીં અને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ થયો હતો કે નહીં તેની તપાસ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. મૃતકોના બંને પરિવારોને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ₹30-30 લાખની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત બંને પરિવારોનાં બાળકોના શિક્ષણની સંપૂર્ણ જવાબદારી પણ કોન્ટ્રાક્ટર ઉઠાવશે. બીજી તરફ AMC દ્વારા સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટરને ₹50 લાખનો દંડ ભરવા માટે નોટિસ આપવામાં આવી છે.
દિવાળીમાં રાત્રે જ ફટાકડાના કચરાની થશે સફાઈ
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન શહેરના રસ્તાઓ પર ફટાકડા ફોડવાને કારણે મોટા પ્રમાણમાં કચરો એકત્રિત થાય છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને AMC દ્વારા રાત્રિના સમયે જ ફટાકડાના કચરાની સફાઈ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. જેથી બીજા દિવસે સવારે શહેરના રસ્તાઓ સ્વચ્છ જોવા મળે.
ફાયર બ્રિગેડ અને હોસ્પિટલ એલર્ટ મોડ પર
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન આગની સંભવિત ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર બ્રિગેડ વિભાગને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવશે. તમામ કર્મચારીઓને સ્ટેન્ડબાય રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને અથવા નાગરિકોને તાત્કાલિક સારવારની જરૂર પડે તો મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલનો સ્ટાફ પણ સ્ટેન્ડબાય રહેશે.
કાંકરિયામાં સ્વદેશી ટોય ટ્રેનની ભેટ, બંને ટ્રેનોનું ટ્રાયલ પૂર્ણ
કાંકરિયા તળાવ ખાતે વર્ષ 2008થી દોડતી અટલ એક્સપ્રેસ ટોય ટ્રેનનું સ્થાન હવે સ્વદેશી 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' ટોય ટ્રેન લેશે. અગાઉ વિદેશથી આયાત કરાયેલી ટ્રેન પાછળ અંદાજે ₹8 કરોડનો ખર્ચ થયો હતો, જ્યારે હવે બે નવી સ્વદેશી ટ્રેનોની ખરીદી માત્ર ₹3.59 કરોડના ખર્ચે કરવામાં આવી છે. બંને નવી ટ્રેનોનું ટ્રાયલ રન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હાલમાં પોલીસ વેરિફિકેશન સહિતની કેટલીક જરૂરી પ્રક્રિયા બાકી છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ નવી ટ્રેનોને ટૂંક સમયમાં અમદાવાદવાસીઓની સેવા માટે શરૂ કરવામાં આવશે.
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