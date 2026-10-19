પગાર વિસંગતતા દૂર નહીં થાય તો 1 નવેમ્બરથી કરાર આધારિત ગ્રામ સેવકો હડતાળ પર ઉતરશે
ખેતીવાડી વિભાગના ગ્રામ સેવકોની જેમ રૂ. 26 હજાર ફિક્સ પગાર આપવા સહિત સાત પડતર માંગણીઓનો ઉકેલ લાવવા રજૂઆત
Published : October 19, 2026 at 4:42 PM IST
ગાંધીનગર: ગ્રામ વિકાસ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા કરાર આધારિત ગ્રામ સેવકોએ પગારની વિસંગતતા દૂર કરવા સહિતની પડતર માંગણીઓના નિરાકરણ માટે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે. ગ્રામ સેવક મંડળે ચેતવણી આપી છે કે તેમની માંગણીઓનો યોગ્ય ઉકેલ નહીં આવે તો આગામી 1 નવેમ્બરથી કરાર આધારિત ગ્રામ સેવકો હડતાળ પર ઉતરશે.
ગ્રામ સેવક મંડળના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્રામ વિકાસ વિભાગના ગ્રામ સેવકો છેલ્લા 5થી 17 વર્ષથી નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવી રહ્યા છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ સરકારી યોજનાઓના લાભ છેવાડાના ગરીબ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવા ઉપરાંત વિવિધ યોજનાઓના અમલીકરણ, સંકલન, ડેટા એન્ટ્રી, ફેસ કેવાયસી અને જીઓ-ટેગિંગ જેવી કામગીરી પણ તેઓ સંભાળે છે. આમ છતાં, તેમની કામગીરી અને જવાબદારીઓની સરખામણીએ મળતો પગાર ઓછો હોવાનો આક્ષેપ મંડળે કર્યો છે.
મંડળે રજૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે ખેતીવાડી વિભાગના ગ્રામ સેવકોને રૂ. 26,000 ફિક્સ પગાર આપવામાં આવે છે, જ્યારે ગ્રામ વિકાસ વિભાગના ગ્રામ સેવકોને માત્ર રૂ. 16,823 ફિક્સ પગાર મળે છે. બંને વિભાગના ગ્રામ સેવકોની કેડર અને ગ્રેડ પે સમાન હોવા છતાં પગારમાં મોટો તફાવત હોવાથી અન્યાય થતો હોવાની લાગણી કર્મચારીઓમાં છે. બીજી તરફ, ગ્રામ વિકાસ વિભાગમાં ઓપરેટરોને રૂ. 30,000 પગાર મળતો હોવાની સરખામણીએ ગ્રામ સેવકોના વેતનનો મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.
ગ્રામ સેવક મંડળે સમાન કામ માટે સમાન વેતરના સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખીને પગારની વિસંગતતા દૂર કરવાની માગ કરી છે. વધતી મોંઘવારીમાં પરિવારનું ભરણપોષણ અને બાળકોના શિક્ષણનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. આ અંગે અગાઉ અનેક વખત લેખિત અને રૂબરૂ રજૂઆતો કરવા છતાં નિરાકરણ ન આવ્યું હોવાનો દાવો મંડળે કર્યો છે.
સાત મુખ્ય માંગણીઓ
ગ્રામ સેવક મંડળે ગ્રેડ પે મુજબ પગાર વધારો, મોંઘવારી ભથ્થું, મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ, લાંબા સમયથી ફરજ બજાવતા ગ્રામ સેવકોને ખાલી જગ્યાઓ પર વિસ્તરણ અધિકારી તરીકે બઢતી, પીએફની કપાયેલી રકમ કર્મચારીઓના ખાતામાં જમા કરાવવા, ટી.એ.-ડી.એ.ની વિસંગતતા દૂર કરવા અને જિલ્લા ફેરબદલીની સુવિધા આપવાની માગ કરી છે.
મંડળે સરકારને આ માંગણીઓ પર ગંભીરતાથી વિચારણા કરી પગારની વિસંગતતા દૂર કરવા અને કર્મચારીઓને ન્યાય આપવા અપીલ કરી છે. સાથે જ, માંગણીઓનો ઉકેલ નહીં આવે તો 1 નવેમ્બરથી હડતાળ શરૂ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારતાં આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દે સરકાર શું નિર્ણય લે છે તેના પર કર્મચારીઓની નજર રહેશે.
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