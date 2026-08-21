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ઉકાઇ ડેમમાં ઉપરવાસમાં પાણીની સતત આવક, ડેમની સપાટી રૂલ લેવલને પાર

તાપી જિલ્લાના ઉકાઇ ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી સતત પાણીની આવક થતાં ડેમની સપાટી રૂલ લેવલને પાર પહોંચી ગઇ છે

ઉકાઇ ડેમમાં ઉપરવાસમાં પાણીની સતત આવક
ઉકાઇ ડેમમાં ઉપરવાસમાં પાણીની સતત આવક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 11:51 AM IST

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તાપી: તાપી જિલ્લાના ઉકાઇ ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી સતત પાણીની આવક થતાં ડેમની સપાટી રૂલ લેવલને પાર પહોંચી ગઇ છે. હાલ ડેમમાં 23 હજાર 100 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશનના ચાર યુનિટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવક વધતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણીનું જળસ્તર ઊંચુ આવ્યું છે જેને કારણે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

ઉકાઇ ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો

ઉકાઈ ડેમ દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન છે. હાલ ઉપરવાસમાંથી સતત પાણીની આવક થતાં ડેમની જળસપાટીમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. ડેમમાં હાલમાં 23 હજાર 100 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. પાણીની આવકને ધ્યાનમાં રાખીને ડેમનું રૂલ લેવલ જાળવવા હાઇડ્રોના ચાર યુનિટ કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે.

ઉકાઇ ડેમમાં ઉપરવાસમાં પાણીની સતત આવક (ETV Bharat Gujarat)

હાલ હાઇડ્રો પાવર સ્ટેશન અને નહેર મારફતે કુલ 23 હજાર 100 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે, જ્યારે હાલ ડેમની સપાટી રૂલ લેવલને પાર પહોંચી છે. સતત પાણીની આવકને કારણે ડેમમાં જળસંગ્રહમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેને દક્ષિણ ગુજરાત માટે રાહતના સમાચાર પણ કહી શકાય.

ઉકાઇ ડેમમાં 23 હજાર 100 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે
ઉકાઇ ડેમમાં 23 હજાર 100 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

ઉકાઈ ડેમ સંપૂર્ણ ભરાવાની સ્થિતિમાં પહોંચે તો આવનારા સમયમાં દક્ષિણ ગુજરાતના લોકો માટે પીવાનું પાણી, ખેતી માટે સિંચાઈનું પાણી તેમજ ઉદ્યોગો માટે જરૂરી પાણીની ઉપલબ્ધતા જળવાઈ રહેશે. એટલે કે, ઉકાઈ ડેમમાં વધતું પાણી દક્ષિણ ગુજરાત માટે માત્ર હાલની રાહત નહીં, પરંતુ આગામી આખા વર્ષ માટે પાણીની સુરક્ષાની આશા પણ જગાવી રહ્યું છે.

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SOUTH GUJARAT UKAI DAM
WATER UPSTREAM
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