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દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડીના ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો: સુગર મિલો અને ખેડૂતો ચિંતામાં

શેરડીના ઉત્પાદનમાં લાખો ટન ઘટાડો થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરત જિલ્લાની દરેક સુગર મિલો પર પણ બોજો વધી ગયો છે

શેરડીના ઉત્પાદનમાં લાખો ટન ઘટાડો થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરત જિલ્લાની દરેક સુગર મિલો પર પણ બોજો વધી ગયો છે
શેરડીના ઉત્પાદનમાં લાખો ટન ઘટાડો થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરત જિલ્લાની દરેક સુગર મિલો પર પણ બોજો વધી ગયો છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 8:47 AM IST

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સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મુખ્ય પાક ગણાતી શેરડીના ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. સુરત જિલ્લા સહિત દક્ષિણ ગુજરાતની વિવિધ સુગર ફેક્ટરીઓમાં શેરડીની આવક ઘટતા મિલ સંચાલકો અને ખેડૂતો ચિંતામાં મૂકાયા છે.

સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સુરત જિલ્લામાં મોટાભાગના ખેડૂતો શેરડીની ખેતી કરે છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી શેરડી પર સંકટ આવ્યું છે. ખેડૂતો મોંઘા બિયારણો, ખાતરો, પાણી, વીજળી અને મજૂરીના વધતા ખર્ચની સાથે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, રોગચાળા અને ડુક્કરના ત્રાસથી ચિંતિત છે. જેને કારણે ખેડૂતો હવે શેરડીની ખેતીથી દૂર થઈ રહ્યા છે.

સુગર મિલો પર વધ્યો બોજો

શેરડીના ઉત્પાદનમાં લાખો ટન ઘટાડો થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરત જિલ્લાની દરેક સુગર મિલો પર પણ બોજો વધી ગયો છે. બારડોલી સુગર ફેક્ટરીમાં 5 લાખ ટન, સાયણ સુગરમાં આશરે દોઢ લાખ ટન, ચલથાણ સુગરમાં 4 લાખ ટનથી વધુ, મઢી સુગરમાં 3 લાખ ટનથી વધુ અને મહુવા સુગર ફેક્ટરીમાં દોઢથી બે લાખ ટનનો ઘટાડો નોંધાયો છે. દિવસે-દિવસે શેરડીનું ઉત્પાદન ઘટવાને કારણે અને પૂરવઠો ઓછો થવાથી સુગર ફેક્ટરીઓનો વહીવટી ખર્ચ વધ્યો છે અને ખેડૂતોને પ્રોત્સાહક ભાવ આપવામાં પણ મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ રહી છે.

શેરડીના ઉત્પાદનમાં લાખો ટન ઘટાડો થવાને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરત જિલ્લાની દરેક સુગર મિલો પર પણ બોજો વધી ગયો છે (ETV Bharat Gujarat)

દક્ષિણ ગુજરાત ખેડૂત સમાજનું નિવેદન

દક્ષિણ ગુજરાત ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ રમેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ ગુજરાત એ સુગરોનો વિસ્તાર ગણાય છે અને અહીંનો મુખ્ય પાક શેરડી, ડાંગર અને શાકભાજી છે. અગાઉ અહીં શેરડીનું ઉત્પાદન અને વહીવટ ખૂબ સારો રહેતો હતો, પરંતુ છેલ્લા 10 વર્ષથી શેરડીના પાકમાં નુકસાન આવવાથી ખેડૂતોમાં ભારે હાલાકી અને નિરાશા જોવા મળી રહી છે. નકલી બિયારણ, ખાતરના વધતા ભાવ અને મજૂરી ન મળવાને કારણે સમયસર કાપણી ન થવાથી ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે. તેમણે સરકાર અને સુગર મિલ સંચાલકો સમક્ષ માંગ કરી છે કે જો સુગર મિલો ચાલુ રાખવી હોય તો ખેડૂતોને પ્રોત્સાહક ભાવ મળે અને ડુક્કરના ત્રાસ તથા રોગચાળા સામે નવી ટેકનોલોજી અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવે.

સાયણ સુગર દ્વારા માર્ગદર્શન અને બેઠકોનો પ્રારંભ

ખેડૂતોને પડતી તકલીફો દૂર કરવા, શેરડીનું ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારવું અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો મહત્તમ ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તે માટે સાયણ સુગર મિલની ટીમો અલગ-અલગ ગામોમાં જઈને ખેડૂતો સાથે બેઠકો કરી રહી છે. સાયણ સુગરના ડિરેક્ટર દર્શન નાયકે જણાવ્યું હતું કે, મંગરોળ તાલુકાના ઘણા ગામોનો પ્રવાસ કરીને ખેડૂત શિબિરોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોને રોગચાળા સામે શેરડીને કેવી રીતે બચાવવી તેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી આગામી વર્ષ 2026-27 માં સાયણ સુગર ફેક્ટરીને પૂરતો પૂરવઠો મળી રહે અને ખેડૂતોને પ્રોત્સાહક ભાવ મળી શકે.

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