નવસારીના તવડી ગામમાં કેમિકલયુક્ત પાણીથી હાહાકાર, 2500થી વધુ લોકોના આરોગ્ય પર ખતરો
Published : May 26, 2026 at 10:03 AM IST
નવસારી: જલાલપોર તાલુકાના તવડી ગામમાંથી પસાર થતી નહેરમાં છેલ્લા 15 દિવસથી કાળુ-દુર્ગંધયુક્ત કેમિકલવાળું પાણી આવવાના કારણે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રદૂષિત પાણીને લીધે ગામના અંદાજે 2500થી વધુ લોકોના સ્વાસ્થ્ય, પશુધન પર ખતરો મંડરાઇ રહ્યો છે. પાણીના બદલાયેલા રંગ અને સ્વાદને કારણે પીવાના પાણીની પણ ગંભીર સમસ્યા ઉભી થઇ છે. ગ્રામ પંચાયતે આ મામલે મામલતદાર અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડને લેખિત રજૂઆત કરી કડક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.
નવસારીના જલાલપોર તાલુકાના તવડી ગામમાં દૂષિત પાણીની ગંભીર સમસ્યા સર્જાઇ છે. ગામમાંથી પસાર થતી નહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કેમિકલયુક્ત અને દુર્ગંધ મારતું પાણી આવી રહ્યું હોવાનો આક્ષેપ ગ્રામજનોએ કર્યો છે. આ નહેરનું પાણી હજારો લોકો, પશુઓ અને ખેતી માટે જીવાદોરી સમાન માનવામાં આવે છે પરંતુ હાલ પાણીનો રંગ, ગંધ અને સ્વાદ બદલાતા લોકો પાણી વાપરતા પણ ડરી રહ્યા છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા 15 દિવસથી નહેરમાં કેમિકલયુક્ત કચરો આવી રહ્યો છે જેના કારણે પાણી પ્રદૂષિત બન્યું છે. આ નહેરનું પાણી ખાડી મારફતે ગામના તળાવમાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગામ લોકોને પૂરું પાડવામાં આવે છે.
દૂષિત પાણીને કારણે ખેતીને પણ નુકસાન
દૂષિત પાણીની અસર માત્ર પીવાના પાણી પૂરતી સીમિત રહી નથી. ગામના પાતાળ તળાવમાં આ જ નહેરનું પાણી સંગ્રહિત કરી અંદાજે 2500થી 2600 લોકોને પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. સાથે સાથે આશરે 2500 વીઘા જેટલી ખેતીલાયક જમીન પણ આ પાણી પર આધારિત છે. ખેડૂતો હવે ખેતીના પાકને નુકસાન થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પશુપાલન સાથે જોડાયેલા લોકોમાં પણ ચિંતા વધી છે, કારણ કે આસપાસના ગામોના પશુઓ પણ આ નહેરના પાણી પર જ નિર્ભર છે.
ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાણીના નમૂનાઓ લઈ લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પાણી દૂષિત હોવાનું સામે આવતા સરપંચ રીનાબેન પટેલ દ્વારા મરોલી પોલીસ, મામલતદાર અને સિંચાઈ વિભાગ સહિત સંબંધિત અધિકારીઓને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
આ મામલે જલાલપોર તાલુકાના ઇન્ચાર્જ મામલતદાર રિતેશ કોકણીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગ્રામજનો તરફથી રજૂઆત મળતા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ અને નહેર વિભાગને કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. વિભાગોના અહેવાલ બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે."
