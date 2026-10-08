મગફળીનું તેલ માપમાં ખાવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્ય માટે સારુ જ છે, ખેડૂતો માટે 6 નવા મગફળીના બિયારણો તૈયાર: ડો. એસ. કે. બેરા
તમામ છ નવી વેરાયટીઓમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ સરેરાશ 30 ટકા સુધીનું જોવા મળશે
Published : October 8, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 2:59 PM IST
જૂનાગઢ: ભારતીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર અને એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા 2026 માં મગફળીની નવી છ જાતોનું સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે આગામી દિવસોમાં તમામ છ પ્રકારની મગફળીનું બિયારણ ખેડૂતોને વાવેતર માટે મળી શકે તેવી વ્યવસ્થા પણ રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર અને જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે સંશોધન કેન્દ્ર અને યુનિવર્સિટી દ્વારા સંશોધિત અને સારા ઉત્પાદનની સાથે તેલ નું પ્રમાણ વધુ છે તેવી 6 જાતની મગફળીનું બિયારણ ગુજરાત સહિત રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશ તમિલનાડુ બંગાળ અને આસામ જેવા રાજ્યોમાં પણ તેનું વાવેતર થઈ શકે તે પ્રકારે બિયારણ તૈયાર કરાયું છે.
ભારતના ખેડૂતો માટે 6 નવા મગફળીના બિયારણો
રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર અને જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા વર્ષ 2026 માં મગફળીના 6 નવા બિયારણો ગુજરાત સહિત ભારતના અન્ય રાજ્યો ના ખેડૂતોને મગફળીના વાવેતર અને ઉત્પાદનમાં ઉપયોગી બની શકે તે માટે તૈયાર કરાયા છે ગિરનાર 6 ફુલે મુખ્તાઈ બી.આર.આઈ 111 જી.જી 101 102 અને 103 મગફળી ની આ 06 વેરાઈટીઓ ગુજરાત સહિત રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશ તમિલનાડુ પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામ જેવા રાજ્યોમાં મગફળી નું ઉત્પાદન લઈ શકાય તે માટે ખાસ પ્રકારે તૈયાર કરાયા છે આગામી ખરીફ ઋતુમાં રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર અને જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા ઉત્પાદિત બિયારણ નું વાવેતર પણ થઈ શકે તે માટે મગફળી ના બિયારણ તૈયાર કરવાની કામગીરી પણ શરૂ કરાઈ છે.
નવા બિયારણો ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ પણ શ્રેષ્ઠ
નવા બિયારણો ગુણવત્તા અને ખેતી પદ્ધતિ માટે પણ શ્રેષ્ઠ બનાવવામાં આવ્યા છે તમામ છ નવી જાતોનું બિયારણ ખૂબ સારું ઉત્પાદન આપવાની સાથે તેમાં અન્ય મગફળી કરતાં તેલનું પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળશે વધુમાં આ પ્રકાર ની વિશેષ પ્રકારે તૈયાર થયેલુ મગફળી નું બિયારણ ટકાઉ શક્તિ પણ અન્ય મગફળીના બિયારણ કરતા વધારે જોવા મળશે જેને કારણે કેટલાક વર્ષોમાં ઓછા વરસાદ ની સ્થિતિ માં પણ ઉત્પાદન સારું મેળવી શકાય તમામ છ નવી મગફળીના બિયારણો માં પ્રોટીનનું પ્રમાણ 27 થી વધારીને 30 ટકા સુધી લઈ જવામાં પણ કૃષિ યુનિવર્સીટી અને મગફળી સંશોધન કેન્દ્રના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકોને સફળતા મળી છે આ તમામ છ નવી વેરાયટી ઓ માં પ્રોટીનનું પ્રમાણ સરેરાશ 30 ટકા સુધીનું જોવા મળશે વધુમાં આ મગફળી માં ગુડ ફેટ હ્ઓલીક એસિડ કે જે હૃદયના સ્નાયુઓ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે તેનું પ્રમાણ પણ અન્ય મગફળી કરતા સૌથી વધારે જોવા મળશે.
ઓછી પોષણયુક્ત જમીનમાં પણ કારગર
આજના સમયમાં ખેતી રાસાયણિક ખાતરો અને અન્ય કેમિકલ ને કારણે જમીનની ગુણવત્તા અને તેમાં રહેલા પોષક તત્વોમાં સતત ઘટાડો જોવા મળે છે તેને ધ્યાને રાખીને પણ સંશોધન કાર દ્વારા મગફળી ના બિયારણો ને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે જેમાં જે જમીન માં પોષક તત્વોનું પ્રમાણ ઓછું હોય આવી જમીનમાં ગિરનાર 6, ફૂલે મુક્તાઈ જી.જી 102 બી.આર.આઈ 111 જેવી મગફળી ની જાતોને વાવેતર કરીને ખેડૂતો ઓછા પોષણ વાળી જમીન માં પણ ખૂબ સારું અને ગુણવત્તા યુક્ત મગફળીનું ઉત્પાદન કરી શકે તે પ્રકારે નવા બિયારણો ને તૈયાર કર્યા છે આ સિવાય તમામ છ પ્રકારના નવા અને સંશોધિત બિયારણો ગુજરાતના તમામ ખેડૂતો માટે સાર્વત્રિક રીતે ઉત્પાદિત કરવામાં આવ્યા છે અને આ તમામ બિયારણો ગુજરાતમાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન આપવા માટે સક્ષમ પણ કરવામાં આવ્યા છે .
સંશોધિત તમામ બિયારણો ગુજરાત માટે શ્રેષ્ઠ
રાષ્ટ્રીય મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર અને જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા સંયુક્ત રીતે ઉત્પાદિત કરવામાં આવેલા તમામ છ બિયારણો ગુજરાત માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે આ સિવાય જી.જી 102 અને 103 ફૂલે મુક્તાઈ ગુજરાત અને રાજસ્થાન માટે તેમજ મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ઉત્પાદિત મગફળીના બિયારણ રાજસ્થાન ઉત્તર પ્રદેશ પંજાબ અને હરિયાણા માટે ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
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