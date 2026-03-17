જૂનાગઢ સહિત સૌરાષ્ટ્રના 6 જિલ્લાઓ વચ્ચે એકમાત્ર ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ પ્રમુખ જજ, ફોરમ દયનીય હાલતમાં
જુનાગઢ, કચ્છ, ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી અને બોટાદમાં એક જ પ્રમુખ જજની નિમણૂક, મહિનામાં માંડ 5 દિવસ મળે છે સુનાવણી
Published : March 17, 2026 at 5:32 PM IST
જૂનાગઢ: રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાહકોને ઝડપી ન્યાય અપાવવા માટે તમામ જિલ્લાઓમાં ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમની રચના કરવામાં આવી હતી. આ ફોરમમાં એક પ્રમુખ (જિલ્લા કોર્ટના નિવૃત્ત જજ) અને 2 સભ્યો, જેમાં 1 મહિલા સભ્યનો સમાવેશ ફરજિયાત રાખવામાં આવે છે. જૂનાગઢ સહિત રાજ્યના 6 જિલ્લાઓમાં ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમની કામગીરી ઠપ્પ થઈ ગઈ છે, કારણ કે આ તમામ જિલ્લાઓ માટે માત્ર એક જ પ્રમુખ જજની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
છ જિલ્લા અને એક જ પ્રમુખ જજ
જુનાગઢ, ભાવનગર, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી અને બોટાદ – આ 6 જિલ્લાઓમાં ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ છે, પરંતુ તેના માટે 1 જ પ્રમુખ જજની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ જજ મહિનાની માત્ર 6 થી 10 તારીખ દરમિયાન જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાં ફરીને સુનાવણી કરે છે. જો આ દિવસોમાં રજા આવી જાય તો સુનાવણીના દિવસો વધુ ઘટી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં સેંકડોની સંખ્યામાં પડેલા ગ્રાહક દાવાઓની સુનાવણી થઈ શકતી નથી અને જો સુનાવણી પતી ગઈ હોય તો પણ ચુકાદો જાહેર થઈ શકતો નથી.
કોરમ પૂરું ન થવાથી ચુકાદા અટક્યા
ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમના બંધારણ મુજબ, કોઈ પણ દાવા પર ચુકાદો આપવા માટે પ્રમુખ જજ અને અન્ય 1 સભ્યની સંયુક્ત સહી ફરજિયાત છે. આ ઉપરાંત ફોરમમાં 1 મહિલા સભ્ય હોવો પણ જરૂરી છે. જૂનાગઢ ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં હાલમાં મહિલા સભ્યની સંખ્યા શૂન્ય છે. એટલે કે ફોરમનું કોરમ જ પૂરું નથી થતું. જેથી સુનાવણી પૂરી થઈ ચૂકેલા દાવાઓના ચુકાદા પણ જાહેર કરી શકાતા નથી. નિવૃત્ત ન્યાયાધીશો અને ધારાશાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે આ સ્થિતિમાં ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમની રચના પાછળનો હેતુ જ હણાઈ રહ્યો છે અને સામાન્ય ગ્રાહકોને ન્યાય મેળવવા માટે વર્ષો સુધી રાહ જોવાનો વારો આવે છે.
ગ્રાહકનો દાવો બે વર્ષથી ચુકાદાની રાહમાં
જૂનાગઢના રહેવાસી તુષાર ત્રિવેદીએ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે હાઉસ ટેક્સને લઈને ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં વળતરનો દાવો કર્યો હતો. આ દાવો સુનાવણી પૂર્ણ થઈને અંતિમ ચુકાદા માટે તૈયાર છે. પરંતુ છેલ્લા બે વર્ષથી ફોરમનું કોરમ પૂરું ન થવાને કારણે ચુકાદો આપી શકાયો નથી. તુષાર ત્રિવેદીએ ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, "ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમનો સહારો લઈને અમે ન્યાયની આશા રાખી છે, પરંતુ અહીં તો અમારી ફરિયાદની પણ ફજેતી થઈ રહી છે. કોરમ પૂરું ન હોવાથી ન તો અમારા પક્ષમાં કે ન તો વિરુદ્ધમાં કોઈ ચુકાદો આવી રહ્યો છે. અમે તો ફસાઈ ગયા છીએ."
યુરોપથી આવેલો કાયદો અને હાઈકોર્ટનો આદેશ
ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમનો કાયદો યુરોપથી ભારતમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલાં ગ્રાહકોને સિવિલ કોર્ટમાં દાવા કરવા પડતા હતા, જે ખૂબ લાંબા ચાલતા હતા. ગ્રાહકોને ઝડપી ન્યાય મળે તે માટે રાજ્ય સરકારે ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમની રચના કરી હતી. પરંતુ શરૂઆતમાં પણ આ ફોરમમાં નિમણૂકો ન થતા તે અધૂરાં રહ્યાં હતાં. ત્યાર બાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટના તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.સી. પટેલે રાજ્યના મુખ્ય સચિવને આદેશ કર્યો હતો કે તાત્કાલિક ધોરણે ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ શરૂ કરવામાં આવે અને તેમાં પ્રમુખ જજની નિમણૂક કરવામાં આવે. આ આદેશ બાદ રાજ્યમાં ફોરમ શરૂ થઈ શક્યાં હતાં, પરંતુ આજે ફરી એ જ સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
તાત્કાલિક નિમણૂકની માંગ
નિવૃત્ત ન્યાયાધીશો અને ધારાશાસ્ત્રીઓએ સરકારને તાત્કાલિક ધોરણે જુનાગઢ સહિત તમામ જિલ્લાઓ માટે અલગ-અલગ પ્રમુખ જજ અને ફરજિયાત મહિલા સભ્યોની નિમણૂક કરવાની માંગ કરી છે. જેથી લાંબિત પડેલા દાવાઓનો નિકાલ થઈ શકે અને ગ્રાહકોને તેમનો હક મળી શકે. જો તાત્કાલિક આ દિશામાં પગલાં નહીં લેવામાં આવે તો ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમના અસ્તિત્વ પર જ પ્રશ્નાર્થ ઊભો થઈ જશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
