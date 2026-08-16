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સુરતમાં બુલેટ ટ્રેન માટે અત્યાધુનિક રેલવે સ્ટેશનનું મોટાભાગનું કામ પૂર્ણ, જુઓ અંદર અને બહારની કામગીરીનો વીડિયો

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કુલ 12 સ્ટેશનો બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે, જેમાંથી સુરત આખા રૂટ પર સૌથી ઝડપથી તૈયાર થનારા સ્ટેશનોમાંનું એક છે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સુરત સ્ટેશન પર ચાલી રહેલી કામગીરી
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સુરત સ્ટેશન પર ચાલી રહેલી કામગીરી (ANI)
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By ANI

Published : August 16, 2026 at 7:43 AM IST

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સુરત : મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે સુરત સ્ટેશન પર જોરશોરથી બાંધકામનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં માળખાકીય અને છતનું કામ પૂર્ણ થયું છે અને આંતરિક ફિનિશિંગ ચાલી રહી છે.

સુરત સ્ટેશનની ડિઝાઇનમાં સુરતનો હીરા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યો છેે. 508 કિમીનો હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર મુંબઈ અને અમદાવાદને જોડશે, જેમાં ટ્રેનો 320 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડશે તેવી અપેક્ષા છે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ (NHSRCL) અંતર્ગત સુરત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું કામ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. સ્ટેશનનું સિવિલ સ્ટ્રક્ચર અને છત (Roofing) બનાવવાનું કામ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હાલમાં સ્ટેશનની અંદર ફ્લોરિંગ, આંતરિક દિવાલો અને અન્ય ફિનિશિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ સ્ટેશનને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. સુરત સ્ટેશન આ આખા રૂટ પર સૌથી ઝડપથી તૈયાર થનારા સ્ટેશનોમાંનું એક છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ (MAHSR) એ ભારતનો પ્રથમ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર છે. આ પ્રોજેક્ટ નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) દ્વારા જાપાનની પ્રખ્યાત શિનકાન્સેન (Shinkansen) ટેકનોલોજીના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ કોરિડોરની કુલ લંબાઈ 508 કિલોમીટર છે, જે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને દાદરા અને નગર હવેલીમાંથી પસાર થાય છે. આ રૂટ પર કુલ 12 સ્ટેશનો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં વાપી, બિલીમોરા, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ/નડિયાદ, અમદાવાદ અને સાબરમતી સ્ટેશનો પર કામ ચાલી રહ્યું છે. જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ (બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ - BKC), ઠાણે, વિરાર અને બોઇસર જેવા સ્ટેશનો પર કામ ચાલી રહ્યું છે.

બુલેટ ટ્રેનની મહત્તમ ડિઝાઇન સ્પીડ 350 કિમી પ્રતિ કલાક છે, જ્યારે તે 320 કિમી પ્રતિ કલાકની ઓપરેશનલ ઝડપે દોડશે. હાલમાં મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે મુસાફરીમાં આશરે 6 કલાક લાગે છે. બુલેટ ટ્રેન શરૂ થયા પછી માત્ર 2 કલાક અને 7 મિનિટમાં (મુખ્ય સ્ટોપેજ સાથે) આ સફર પૂર્ણ થઈ જશે.

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TAGGED:

INDIA FIRST HIGH SPEED RAIL
SURAT BULLET TRAIN STATION STATUS
MAHSR PROJECT UPDATES
મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ
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