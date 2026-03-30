સુરતમાં હનીટ્રેપ ગેંગનો પર્દાફાશ, ‘ફીમેલ સર્વિસ’ આપવાનું કહીને કરતી હતી બ્લેકમેઇલ
નકલી પોલીસ બની યુવકને બળાત્કારના કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપનાર 5 આરોપીઓને ઉમરા પોલીસે ઝડપી લીધા છે અને હાલ મુખ્ય સૂત્રધાર ફરાર.
Published : March 30, 2026 at 1:03 PM IST
સુરત: શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા પાર્લે પોઈન્ટમાં હનીટ્રેપનો સનસનાટીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ગૂગલ પર એસ્કોર્ટ સર્વિસ શોધતા એક કન્સ્ટ્રક્શન સુપરવાઈઝરને નકલી પોલીસ બનીને 5 લાખ રૂપિયાની ખંડણી ઉઘરાણી કરતી ટોળકીનો ઉમરા પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે 2 મહિલાઓ સહિત 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધાર ફરાર છે.
કતારગામ વેડરોડ વિસ્તારમાં રહેતા અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર કામ કરતા એક યુવકે થોડા દિવસો પહેલા ગૂગલ પર ‘ફીમેલ સર્વિસ’ સર્ચ કર્યું હતું. આ દરમિયાન તે રમેશ પાલ નામના શખ્સના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. રમેશે તેને પાર્લે પોઈન્ટના સૂર્યમંજરી એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર 2023માં બોલાવ્યો હતો. યુવક જેવો ફ્લેટ પર પહોંચ્યો, ત્યાં હાજર રાજવી અને પ્રિન્સી નામની યુવતીઓએ તેને જાળમાં ફસાવ્યો હતો.
હજુ તો યુવક વાતચીત શરૂ કરે તે પહેલા જ રૂમમાં 3 શખ્સો ધસી આવ્યા હતા. આ શખ્સોએ પોતાની ઓળખ PSI, રાઈટર અને કોન્સ્ટેબલ તરીકે આપી યુવકને માર મારવાનું શરૂ કર્યું હતું. નકલી પોલીસે યુવકને ધમકી આપી હતી કે, “તેં યુવતી પર રેપ કર્યો છે અને તેનો વીડિયો બની ગયો છે.” બદનામી અને જેલના ડર હેઠળ ગેંગે સમાધાન પેટે 5 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી.
આ ખંડણીખોર ગેંગ યુવક પાસેથી રકમ પડાવે તે પહેલા જ ઉમરા પોલીસને બાતમી મળી ગઈ હતી. પોલીસે તાત્કાલિક દરોડો પાડી સ્થળ પરથી 2 મહિલાઓ સહિત પાંચેય આરોપીઓને દબોચી લીધા હતા.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ
- આકાશ વાઘેલા (વરાછા, સિલાઈકામ કરે છે)
- પિયુષ ગોસ્વામી (પુણાગામ)
- ખેતારામ પરમાર (અડાજણ, કમિશન એજન્ટ)
- રાજવી દેવગાણીયા (ચોકબજાર)
- પ્રાંજલી ઉર્ફે પ્રિન્સી રાજપૂત (સારોલી)
મુખ્ય સૂત્રધાર રમેશ પાલ હાલ ફરાર છે, જેની શોધખોળ પોલીસે તેજ કરી છે.
આ ગેંગ ઓનલાઈન જાળ ગોઠવતી હતી. ગૂગલ કે સોશિયલ મીડિયા પર એસ્કોર્ટ સર્વિસના નામે લોભામણી જાહેરાતો મૂકીને મોજશોખ માટે ઓનલાઈન સર્ચ કરતા લોકોને ફ્લેટ પર બોલાવવામાં આવતા હતા. યુવક ફ્લેટમાં પ્રવેશ કરે એટલે તરત જ ગેંગના અન્ય સભ્યો ‘પોલીસ’ બનીને ત્રાટકતા હતા અને બળાત્કારના કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી લાખો રૂપિયા ખંખેરતા હતા.
ઉમરા પોલીસે ગુનો નોંધી ફરાર રમેશ પાલને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ ગેંગે અગાઉ કેટલા લોકોને શિકાર બનાવ્યા છે તે દિશામાં પણ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે નાગરિકોને ઓનલાઈન એસ્કોર્ટ સર્વિસના નામે થતી છેતરપિંડીથી સાવધાન રહેવાની અપીલ કરી છે.
આ પણ વાંચો: