વિધાનસભામાં બંધારણ દિવસની ઉજવણી, TET ઉમેદવારોના આંદોલન મુદ્દે શિક્ષણમંત્રીએ આપ્યું નિવેદન
ગાંધીનગર વિધાનસભા પરિસરમાં બંધારણ દિવસ નિમિત્તે વિશેષ પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ બંધારણના આમુખ સમક્ષ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી.
Published : November 26, 2026 at 1:51 PM IST
ગાંધીનગર: બંધારણ દિવસ નિમિત્તે આજે ગાંધીનગરમાં વિધાનસભા સહિત વિવિધ સ્થળોએ બંધારણના ઘડવૈયા ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી બંધારણ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, એક તરફ બંધારણમાં નાગરિકોના અધિકારો અને લોકશાહી મૂલ્યોની વાતો કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ પોતાના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે રસ્તા પર ઉતરેલા TETના ઉમેદવારોનું આંદોલન પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
ગાંધીનગર વિધાનસભા પરિસરમાં બંધારણ દિવસ નિમિત્તે વિશેષ પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ બંધારણના આમુખ સમક્ષ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આ પ્રસંગે શિક્ષણમંત્રી પ્રદ્યુમ્ન વાજા, મંત્રી પ્રવીણ માળી, કાંતિ અમૃતિયા, ધારાસભ્યો અને વિધાનસભાના સચિવ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન બંધારણના મૂલ્યો, નાગરિકોના અધિકારો અને રાષ્ટ્રીય એકતાની જાળવણીનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતનું સંવિધાન સ્વયં સ્પષ્ટ છે. દેશના નાગરિકો પોતાના અધિકારો પ્રત્યે સજાગ બને અને રાષ્ટ્રીય એકતાને સમર્થન આપે તે જરૂરી છે. સંવિધાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને માન વધે તે માટે દરેક નાગરિકે પોતાની ફરજ સમજવી જોઈએ. પોતાના અધિકારો માટે અરાજકતાનો રસ્તો અપનાવવાના બદલે બંધારણે આપેલા અધિકારોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સંવિધાન પ્રત્યેનું માન જાળવવું એ દરેક નાગરિકની ફરજ છે, તેમ તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું.
બીજી તરફ TETના ઉમેદવારોના આંદોલન અંગે શિક્ષણમંત્રી પ્રદ્યુમ્ન વાજાએ નિવેદન આપતાં જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે TETના આંદોલનકારીઓ સાથે બેઠક યોજાઈ હતી. ઉમેદવારો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પ્રશ્નોનું સકારાત્મક પરિણામ આવે તે દિશામાં સરકાર પ્રયાસ કરશે. બંધારણ દિવસની શુભેચ્છા પાઠવવાની સાથે તેમણે ઉમેદવારોના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે સકારાત્મક અભિગમ અપનાવવાની વાત કરી હતી.
દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ બંધારણ દિવસ નિમિત્તે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આ પ્રસંગે કેબિનેટ મંત્રી પ્રદ્યુમ્ન વાજા, ગાંધીનગરના મેયર, ધારાસભ્યો અને નગરજનો જોડાયા હતા.
બંધારણ દિવસની ઉજવણીમાં ભાષણો, પુષ્પાંજલિ અને અધિકારોની શિખામણ વચ્ચે હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે બંધારણે આપેલા અધિકારો અને લોકશાહી વ્યવસ્થામાં નાગરિકોની રજૂઆતોને કેટલું મહત્વ મળે છે? TETના ઉમેદવારોના પ્રશ્નોનું સકારાત્મક નિરાકરણ લાવવાની શિક્ષણમંત્રીની ખાતરીનો અમલ ક્યારે થાય છે, તેના પર સૌની નજર રહેશે. કારણ કે બંધારણનું ગૌરવ માત્ર ઉજવણી કે ભાષણોથી નહીં, પરંતુ નાગરિકોના અધિકારોનું સન્માન અને તેમની સમસ્યાઓના ન્યાયી ઉકેલથી જ જળવાઈ શકે છે.
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