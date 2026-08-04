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ગુજરાતમાં 9 લાખથી વધુ OBC, EBC અને DNT વિદ્યાર્થીઓને છ મહિનાથી પી.એમ. યશસ્વી સ્કોલરશીપ ન મળતાં કોંગ્રેસે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ વર્ગના બાળકોને આપવામાં આવતા વિવિધ લાભો જેવા કે ગણવેશ, સાયકલ અને હોસ્ટેલ ફૂડ બિલ પણ કેન્દ્રની ગ્રાન્ટના અભાવે અટકી ગયા છે.

મનીષ દોશી - પ્રવક્તા, કોંગ્રેસ
મનીષ દોશી - પ્રવક્તા, કોંગ્રેસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 6:42 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતના ૯ લાખથી વધુ OBC, EBC અને DNT વિદ્યાર્થીઓને પી.એમ. યશસ્વી પ્રી-મેટ્રિક (૪.૨૫ લાખ) અને પોસ્ટ-મેટ્રિક (૫ લાખ) સ્કોલરશીપ છ મહિનાથી મળી નથી. આ મુદ્દે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડો. મનીષ દોશીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખ્યો છે.

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને જણાવ્યું છે કે, ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલય દ્વારા પી.એમ. યશસ્વી પ્રી-મેટ્રિક અને પોસ્ટ-મેટ્રિક સ્કોલરશીપ યોજના હેઠળ બક્ષીપંચ (OBC), આર્થિક રીતે નબળા (EBC) અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિ (DNT)ના વિદ્યાર્થીઓને મળવા પાત્ર પ્રી-મેટ્રિક સ્કોલરશીપના લગભગ ૪,૨૫,૦૦૦ અને પોસ્ટ-મેટ્રિક સ્કોલરશીપના લગભગ ૫,૦૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓને આજદિન સુધી સ્કોલરશીપ મળી નથી. વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર શાળા-કૉલેજ તથા સરકારી કચેરીઓમાં ચક્કર કાપી રહ્યા છે, પરંતુ કોઈ નક્કર જવાબ મળતો નથી.

મનીષ દોશી - પ્રવક્તા, કોંગ્રેસ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રી-મેટ્રિક અને પોસ્ટ-મેટ્રિક સ્કોલરશીપના આશરે ૯ લાખ જેટલા બક્ષીપંચ (OBC), આર્થિક રીતે નબળા (EBC) અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિ (DNT)ના વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્ર સરકારની ગુજરાતને ગ્રાન્ટ ન મળતાં ગંભીર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ વર્ગના બાળકોને આપવામાં આવતા વિવિધ લાભો જેવા કે ગણવેશ, સાયકલ અને હોસ્ટેલ ફૂડ બિલ પણ કેન્દ્રની ગ્રાન્ટના અભાવે અટકી ગયા છે.

ઑનલાઇન સ્કોલરશીપ અને નેશનલ સ્કોલરશીપ પોર્ટલમાં તકનીકી ખામીને કારણે લાંબા સમયથી હજારો વિદ્યાર્થીઓની સ્કોલરશીપ અટવાઈ પડી છે. સાથોસાથ, કેન્દ્ર સરકારે આપવાની થતી ગ્રાન્ટ સમયસર ન આપવાને કારણે હજારો વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં નાણાંના અભાવે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે.

ડો. મનીષ દોશીએ માગ કરી છે કે, બક્ષીપંચ, આર્થિક રીતે નબળા અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને મળવા પાત્ર પી.એમ. યશસ્વી પ્રી-મેટ્રિક સ્કોલરશીપના ૪,૨૫,૦૦૦ અને પોસ્ટ-મેટ્રિક સ્કોલરશીપના ૫,૦૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક નિયમ મુજબ સ્કોલરશીપ મુક્ત કરવામાં આવે, જેથી તેઓ તકલીફ વિના અભ્યાસ આગળ ધપાવી શકે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, કેન્દ્રની ગ્રાન્ટ ન મળતાં અને નેશનલ સ્કોલરશીપ પોર્ટલની તકનીકી ખામીને કારણે વાલીઓ-વિદ્યાર્થીઓ શાળા-કૉલેજ અને કચેરીઓમાં ચક્કર કાપી રહ્યા છે. ગણવેશ, સાયકલ અને હોસ્ટેલ ફૂડ બિલ પણ અટક્યા છે. મુખ્યમંત્રી, તાત્કાલિક સ્કોલરશીપ મુક્ત કરો! વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અટકાવશો નહીં.

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