નવસારીમાં બોગસ આદિવાસી પ્રમાણપત્ર મુદ્દે કોંગ્રેસ આક્રમક, કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

કોંગ્રેસના જણાવ્યા મુજબ મહારાષ્ટ્રમાં જન્મેલી વ્યક્તિને આણંદમાં ખોટું આદિવાસી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું અને તે જ પ્રમાણપત્રના આધારે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા.

બોગસ આદિવાસી પ્રમાણપત્ર મુદ્દે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 8:09 AM IST

Updated : May 30, 2026 at 10:10 AM IST

નવસારી: ગુજરાતમાં બોગસ આદિવાસી પ્રમાણપત્રોના આધારે સરકારી લાભ અને રાજકીય હોદ્દાઓ મેળવવાના મુદ્દે રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે. આણંદ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ પદની ચૂંટણી બાદ ઉભા થયેલા વિવાદને લઈ નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી હતી. જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી સમગ્ર મામલે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.

કોંગ્રેસ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો કે ભાજપ સરકાર રાજકીય લાભ માટે મૂળ આદિવાસી સમાજના હકો પર તરાપ મારી રહી છે. કોંગ્રેસના જણાવ્યા મુજબ મહારાષ્ટ્રમાં જન્મેલી વ્યક્તિને આણંદમાં ખોટું આદિવાસી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું અને તે જ પ્રમાણપત્રના આધારે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.

જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શૈલેષ પટેલે સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું કે, ગુજરાતના મૂળ આદિવાસીઓને સાચા દાખલા મેળવવા માટે સરકારી કચેરીઓમાં ધક્કા ખાવા પડે છે, જ્યારે અન્ય રાજ્યોના લોકોને સરળતાથી પ્રમાણપત્ર મળી જાય છે. તેમણે કહ્યું કે આવી પ્રવૃત્તિઓના કારણે સ્થાનિક આદિવાસી સમાજના શૈક્ષણિક, રાજકીય અને નોકરીના હકો છીનવાઈ રહ્યા છે.

બોગસ આદિવાસી પ્રમાણપત્ર મુદ્દે કોંગ્રેસે નોંધાવ્યો વિરોધ
કોંગ્રેસે વધુમાં જણાવ્યું કે ભાજપના શાસનમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે અને સરકાર આદિવાસી સમાજ સાથે અન્યાય કરી રહી છે. કોંગ્રેસે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી કે જો બોગસ પ્રમાણપત્રોના આધારે અનામતનો લાભ આપવાનો સિલસિલો બંધ નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં રાજ્યવ્યાપી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.

કોંગી કાર્યકરોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર આંદોલનની આપી ચીમકી
કોંગ્રેસના આગેવાનો એ પણ દાવો કર્યો કે, આદિવાસી સમાજની લડાઈમાં કોંગ્રેસ પક્ષ ખભેખભો મિલાવીને સાથે ઊભો રહેશે અને મૂળ આદિવાસીઓના હકો માટે અંત સુધી લડત ચાલુ રાખશે.

