NEET મુદ્દે શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે વડોદરામાં કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ, પોલીસે કરી કાર્યકરોની અટકાયત
દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ દ્વારા કરાયેલા લાઠીચાર્જના વિરોધમાં વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ આક્રમક બની હતી.
Published : July 21, 2026 at 4:28 PM IST
વડોદરા: દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે પોલીસ દ્વારા કરાયેલા લાઠીચાર્જના વિરોધ અને NEET પરીક્ષામાં થયેલી કથિત ગેરરીતિના મુદ્દે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ સાથે સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. પરિસ્થિતિ તંગ બનતા રાવપુરા પોલીસે અનેક કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી.
દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ દ્વારા કરાયેલા લાઠીચાર્જના વિરોધમાં વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ આક્રમક બની હતી. કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ શહેરમાં વિરોધ પ્રદર્શન યોજી કેન્દ્ર સરકાર સામે ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. સાથે જ NEET પરીક્ષામાં થયેલી કથિત ગેરરીતિ અને કૌભાંડના મુદ્દે શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને પણ સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ સમગ્ર ઘટનાને લઈને જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ સાથે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી.
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરો "શિક્ષણ બચાવો" સહિતના વિવિધ સૂત્રો સાથે પોસ્ટરો અને પ્લેકાર્ડ્સ લઈને રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. કાર્યકરોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં થયેલી કથિત ગેરરીતિઓના કારણે લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં થયા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જળવાઈ નથી અને સમગ્ર મામલે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કરી પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો એકત્ર થતાં વિસ્તારમાં ટ્રાફિક પર પણ અસર જોવા મળી હતી. પરિસ્થિતિ વધુ તંગ ન બને અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ દ્વારા અગાઉથી જ સુરક્ષાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ બેરિકેડ્સ નજીક પહોંચતા પોલીસ અને કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ત્યારબાદ રાવપુરા પોલીસ દ્વારા પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. અટકાયત બાદ પોલીસ દ્વારા તમામને પોલીસ વાહનોમાં બેસાડી સ્થળ પરથી ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વિદ્યાર્થીઓના હિતના મુદ્દે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતા તેમજ જવાબદારી નિશ્ચિત કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાના ભાગરૂપે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સમગ્ર ઘટના દરમિયાન વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને સ્થિતિ બાદમાં નિયંત્રણમાં આવી હતી.
NEET પરીક્ષાના મુદ્દે કોંગ્રેસે વડોદરામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી. વિરોધ દરમિયાન રાવપુરા પોલીસે અનેક કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. હાલ સમગ્ર મામલે સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ દ્વારા જરૂરી બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
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