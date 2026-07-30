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કંગના રાનૌત સામે ક્રોધ, જુનાગઢમાં મહિલા કોંગ્રેસે કંગનાનું પૂતળું બાળ્યું, દેશની મહિલાઓની માફી માંગે

દિલ્હીના જંતર મંતર પર થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ મહિલાઓ અને યુવતીઓને લઈને ભાજપ સાંસદ કંગના રાનૌતે આપેલું નિવેદન હવે વિવાદ સર્જી રહ્યું છે.

જુનાગઢમાં મહિલા કોંગ્રેસે કંગનાનું પૂતળું બાળ્યું
જુનાગઢમાં મહિલા કોંગ્રેસે કંગનાનું પૂતળું બાળ્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 8:33 PM IST

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જુનાગઢ: સાંસદ કંગના રાનૌત દ્વારા દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર થયેલા આંદોલનમાં સામેલ યુવતી અને મહિલાઓને લઈને આપેલા નિવેદનને લઈને મહિલા કોંગ્રેસમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે આજે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા કંગના રાનૌતના પૂતળાનું દહન કરીને તેઓ દેશની મહિલાઓની માફી માગે તેવી માંગ કરી છે.

એક મહિલા થઈને મહિલાઓ વિરુદ્ધ ખૂબ નિમ્ન સ્તરના અને અપમાન જનક કહી શકાય તેવા વાણી વિલાસ સાંસદ કંગના રાનૌત દ્વારા કરવામાં આવ્યો હોવાના આરોપ સાથે કોંગ્રેસે વિરોધ નોંધાવ્યો છે, અને તેના પડઘા હવે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ પડી રહ્યા છે. જુનાગઢ મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા આજે કંગના રાનૌતના પૂતળાનું દહન કરીને મહિલા કોંગ્રેસે ખુબ આક્રોશ સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

કંગના રાનૌત સામે જુનાગઢમાં મહિલા કોંગ્રેસે નોંધાવ્યો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢમાં કંગનાના પૂતળાનું દહન

હિમાચલ પ્રદેશના મંડીથી ભાજપના સાંસદ તરીકે ચૂંટણી જીતીને સંસદમાં પહોંચેલા મહિલા સાંસદ કંગના રાનૌત તેમના નિવેદનોને લઈને ઘણી વખત વિવાદમાં આવી ચુક્યા છે. ત્યારે તાજેતરમાં જ દિલ્હી ખાતે થયેલા આંદોલનમાં સામેલ મહિલા અને યુવતીઓને લઈને કંગના રાનૌતે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું, જેને લઈને આજે જુનાગઢ મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા કંગના રાનૌતનો ખૂબ જ આકરા શબ્દોમાં વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. કંગના રાનૌતની તસવીરોને જૂતા મારીને ખૂબ જ આક્રમક અંદાજમાં મહિલા કાર્યકર્તાઓએ પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને કંગના રાનૌત સમગ્ર દેશની મહિલાની માફી માંગે તેવી માંગ કરી હતી.

મહિલા કોંગ્રેસે કંગના રાનૌતનું પૂતળુ બાળી કર્યો સુત્રોચ્ચાર
મહિલા કોંગ્રેસે કંગના રાનૌતનું પૂતળુ બાળી કર્યો સુત્રોચ્ચાર (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ પોલીસે પ્રદર્શનકારી મહિલાઓની કરી અટકાયત

ભાજપના સાંસદ કંગના રાનૌત સામે વિરોધ નોંધાવવા માટે જુનાગઢ મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા તેમના પૂતળાનું દહન કરવાનો પણ આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ આપ્યો હતો. બે દસકા બાદ કોંગ્રેસના કોઈ કાર્યક્રમમાં પૂતળા દહન કરવામાં સફળતા મળી હોય તેવી આ પહેલી ઘટના હતી. રોષે ભરાયેલી મહિલા કાર્યકરોએ કંગના રાનૌતનું પૂતળું સળગાવીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જોકે, પૂતળા દહન કરનાર તમામ મહિલા અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોની જૂનાગઢ પોલીસે અટકાયત કરી હતી.

જૂનાગઢ પોલીસે પ્રદર્શનકારી મહિલાઓની કરી અટકાયત
જૂનાગઢ પોલીસે પ્રદર્શનકારી મહિલાઓની કરી અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

કંગના પ્રત્યે ક્રોધ

કંગના રાનૌતના નિવેદન બાદ ખૂબ જ ગુસ્સામાં જોવા મળેલી મહિલા કાર્યકરો હેમાબેન રૂપારેલીયા, જ્યોતિબેન સાવલિયા, નાઝીમાબેન કાઝી અને શારદાબેન કથીરિયાએ એક જ શબ્દ અને સૂરમાં ભાજપના વિવાદિત અને ખૂબ જ હલકી માનસિકતા ધરાવનાર મહિલા સાંસદ કંગના રાનૌત સમગ્ર દેશની બિનશરતી માફી માંગે તેવી માંગ પણ કરી હતી.

સાથે સાથે તેમણે કંગના રાનૌતને એવી પણ ટકોર કરી હતી કે, જે રીતે તેમણે દેશની મહિલાઓ પ્રત્યે અણ છાજતો વાણી વિલાસ કર્યો છે, તે કરતા પૂર્વે જો તેમણે તેમના ઇતિહાસ અને ભૂતકાળ પર નજર કરી હોત તો પણ યોગ્ય લાગે, પરંતુ કંગના રાનૌત ખૂબ જ વિવાદિત નિવેદનો આપી રહ્યા છે. જેને દેશની મહિલાઓ ક્યારેય સહન નહીં કરે અને કંગના રાનૌતે દેશની મહિલાઓની બિન શરતી માફી માગવી જોઈએ, નહીંતર મહિલાઓ દેશવ્યાપી આંદોલન પણ કરશે.

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TAGGED:

BJP MP KANGANA RANAUT
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