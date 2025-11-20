કોંગ્રેસ લાલ કિલ્લા પરથી SIRનો વિરોધ કરશે, બિહાર બાદ 12 રાજ્યોમાં SIRમાં ગોટાળાનો આરોપ મૂક્યો
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા 'નેતૃત્વ સર્જન'ની બે દિવસીય તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહિલા અધ્યક્ષ અલકા લાંબાએ તાલીમ વર્ગ ખુલ્લો મુક્યો.
Published : November 20, 2025 at 3:49 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે 'નેતૃત્વ સર્જન'ની બે દિવસીય તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહિલા અધ્યક્ષ અલકા લાંબાએ તાલીમ વર્ગ ખુલ્લો મુક્યો. આ અવસરે મહિલા સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવા માટે ચર્ચા કરવામાં આવી. મહિલા સંગઠન, આગામી કાર્યક્રમો, મહિલા સમસ્યાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે તેની સાથે આગામી ચૂંટણીઓ પહેલા તમામ હોદાઓ પર નિમણુંક કરવામાં આવશે.
કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહિલા અધ્યક્ષ અલકા લાંબાએ જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં જે માહોલ બન્યો છે તે માટે મહિલાઓને તૈયાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ત્યારે આજની શિબિરમાં સંગઠન નિમાર્ણ કાર્યો, બુથ સુધી મહિલાઓ, વોટ ચોરી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. તેની સાથે ચૂંટણીઓ કેવી રીતે લડવી?, સોશિયલ મીડિયાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, તેના પર ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી રહી છે. સંવિધાન પર સમાનતાના હક્ક પર કેવી રીતે સરકાર કામ કરે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં પણ દારૂ મળે છે અને મહિલાઓને અત્યાચાર સામનો કરવો પડે છે. પચાસ ટકા મહિલાઓ ચૂંટણીઓમાં લડે તે માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 19 ડિસેમ્બરમાં મહિલા હકો માટે સંસદનો ઘેરાવ કરશે. લાલ કિલ્લા પર પણ આગામી દિવસમાં SIR નો વિરોધ કરવામાં આવશે. દેશમાં 5.50 લાખ મહિલાઓ કોંગ્રેસમાં બે વર્ષમાં જોડવામાં આવ્યા છે. ગોઆ બાદ ગુજરાતમાં આ તાલીમ શિબિર યોજવામાં આવી રહી છે. બિહાર બાદ 12 રાજ્યોમાં SIR માં ગોટાળાઓ સામે આવી રહ્યા છે. બાંગ્લાદેશ જેવો જ માહોલ અત્યારે ભારતમાં જોવા મળ્યો છે, ચૂંટણીઓ અને ચૂંટણી અધિકારીઓને દબાવી દેવામાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી આયોગનો આગામી દિવસોમાં વિરોધ કરવામાં આવશે. દેશમાં યુવાઓ અને મહિલાઓનો ભાગ દેશમાં યોગદાન રહ્યું છે. ભાજપ આ યુવાઓને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે. યુવાઓના વોટ ચોરી કર્યા છે તેમને રોજગારી મળતી નથી.
