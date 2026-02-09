ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી કરવાની અરજીઓ મુદ્દે કોંગ્રેસની પદયાત્રા, 13 ફેબ્રુઆરીએ હાઇવે જામ કરવાની ચીમકી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર બસ સ્ટેન્ડથી લઈ સુરેન્દ્રનગર કલેકટર કચેરી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડાની કચેરી સુધીની પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસની હાઈવે જામ કરવાની ચીમકી
સુરેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસની હાઈવે જામ કરવાની ચીમકી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
સુરેન્દ્રનગર: હાલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં એસઆઇઆરની કામગીરી છેલ્લા તબક્કામાં ચાલી રહી છે. ત્યારે મતદાર યાદીમાંથી નામો કમી કરવાની વ્યાપક અરજીઓ થઈ હોવાની ફરિયાદો તંત્રને મળી રહી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ 25,000 થી વધુ મતદાતાઓના નામો કમી કરવા માટેની અરજીઓ થઈ ગઈ હોવાની ફરિયાદો તંત્રને પણ મળી છે અને આ મુદ્દે હવે કોંગ્રેસ આકરા પાણીએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવી ગઈ છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર બસ સ્ટેન્ડથી લઈ સુરેન્દ્રનગર કલેકટર કચેરી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડાની કચેરી સુધીની પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. જેમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકી, ઋત્વિક મકવાણા, કોંગ્રેસ પ્રદેશ મહામંત્રી ગીતા પટેલ તેમજ મનીષ દોશી સહિતના કોંગ્રેસના નેતા કોંગ્રેસની પદયાત્રામાં જોડાયા હતા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે 25,000 જેટલા મતદાતાઓની મતદાર યાદીમાંથી નામો કમી કરવાની અરજીઓ થઈ ગઈ છે તે અંગે નિર્ણય કરવામાં આવે અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસની હાઈવે જામ કરવાની ચીમકી (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગરના બસ સ્ટેન્ડથી કલેકટર કચેરી સુધી પદયાત્રા યોજ્યા બાદ કોંગ્રેસના નેતાઓએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડાને પણ આ મુદ્દે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જેમાં ખોટી રીતે નામો કમી કરવાની અરજીઓ કરનાર તત્વો વિરોધમાં તપાસ કરવામાં આવે અને તેમના વિરોધમાં ગુનો દાખલ કરી અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ વડાની કચેરી ખાતે ધરણા કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો.

13 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ખોટી રીતે નામો કમી કરવા માટેના સાત નંબરના ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે તે અંગે કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં નહીં આવે અને કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ મુખ્ય હાઇવે ઉપર કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ચક્કાજામ કરવામાં આવશે તેવું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું.

13 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ચૂંટણી પંચ પોલીસ વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ખોટી રીતે નામો કમી કરવાની અરજીઓ કરવામાં આવી છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 25,000 જેટલી અરજીઓ થઈ હોવાનું કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકી એ જણાવ્યું છે કે, જો 13 મી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ખોટી રીતે નામો કમી કરવાની અરજીઓ કરવામાં આવી છે તે અંગે નિર્ણય કરવામાં નહીં આવે અને અરજીઓ કરનાર સામે ગુનો દાખલ નહીં કરવામાં આવે તો જિલ્લાના તમામ હાઇવે ચકાજામ કરવામાં આવશે.

