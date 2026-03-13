ગેસની અછત મુદ્દે વિધાનસભા બહાર કોંગ્રેસનો હલ્લાબોલ: બોટલ, લાકડા અને છાણા સાથે અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન
Published : March 13, 2026 at 12:28 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્ય સહિત દેશભરમાં ગેસની અછતને લઈને આજે ગુજરાત વિધાનસભા બહાર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ગેસના ખાલી સિલિન્ડર, લાકડા અને છાણા લઈને વિધાનસભા બહાર પહોંચ્યા અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
કોંગ્રેસના નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગેસ સપ્લાય અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની અછતને કારણે સામાન્ય જનતા ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે. ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા માટે લોકો લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે.
આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અને પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, દેશના વડાપ્રધાન અમેરિકાની સામે સરેન્ડર થઈ ગયા છે અને તેની સીધી અસર દેશના ગેસ સપ્લાય પર પડી રહી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ગેસની તંગીનો અસર માત્ર ઘરેલુ વપરાશ પર નહીં પરંતુ ઉદ્યોગો પર પણ પડી રહી છે. મોંઘવારીના સમયમાં લોકોને કોઈ રાહત મળતી નથી અને ગૃહિણીઓને ગેસ સિલિન્ડર માટે દર-દર ભટકવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે.
વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા ડૉ. તુષાર ચૌધરી એ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર ગેસ અને પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સની પૂરતી સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે. જો સમયસર યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો આવનારા સમયમાં ગેસ માટે અંધાધૂંધી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા એ કહ્યું હતું કે, આજની પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય લોકો ગેસ સિલિન્ડર માટે લાઇનમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. સરકાર તાત્કાલિક ગેસ સપ્લાય વધારવા અને જનતાને મોંઘવારીમાંથી રાહત આપવા માટે પગલાં લે તે જરૂરી છે.
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, આજે રાજ્યમાં એવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ ગઈ છે કે લોકો ગેસ સિલિન્ડર માટે લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડે છે. ગેસની અછતને કારણે ગૃહિણીઓ ફરી લાકડા અને છાણા પર રસોઈ બનાવવા મજબૂર બનશે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. સરકાર તાત્કાલિક ગેસ અને પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સની પૂરતી સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરે તેવી માંગ તેમણે કરી હતી.
કોંગ્રેસના નેતાઓએ ચેતવણી આપી હતી કે જો ગેસની અછત અને મોંઘવારીના મુદ્દે સરકાર તાત્કાલિક નિર્ણય નહીં લે તો આવનારા સમયમાં રાજ્યભરમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.
