નર્મદા: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ એકલા હાથે લડશે, કોઈપણ પક્ષ સાથે ગઠબંધન નહીં કરે: શ્રીનિવાસન
તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ કોઈ સાથે ગઠબંધન કરશે નહીં, એકલા ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય.
Published : April 6, 2026 at 4:55 PM IST
નર્મદા: જિલ્લાના કેવડિયા કોલોની ખાતે જિલ્લા કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં જિલ્લાના તમામ આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ગુજરાત કોંગ્રેસના દક્ષિણ ઝોનના પ્રભારી શ્રીનિવાસને મોટો નિર્ણય જાહેર કર્યો હતો.
બેઠક બાદ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતાં શ્રીનિવાસને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ કોઈપણ રાજકીય પક્ષ સાથે ગઠબંધન કરશે નહીં. તેમણે કહ્યું, "તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત કે પછી નગરપાલિકાની ચૂંટણી હોય, કોંગ્રેસ એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે. કોઈપણ અન્ય પક્ષ સાથે ગઠબંધનનો કોઈ વિકલ્પ નથી."
આ બેઠકમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તડવી તેમજ નર્મદા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. આ તકે એક મોટો રાજકીય વિકાસ પણ જોવા મળ્યો. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માંથી 30થી વધુ કાર્યકરોએ કોંગ્રેસમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો. નવા જોડાયેલા તમામ કાર્યકરોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
શ્રીનિવાસને વધુમાં માહિતી આપી હતી કે, આજે ત્રણ સીટો માટે ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. બાકીની સીટો માટે તબક્કાવાર ઉમેદવારોની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે. તેમણે કાર્યકરોને એકતા અને સંગઠનની તાકાતથી ચૂંટણી લડવાનો આત્મવિશ્વાસ આપ્યો હતો.
નર્મદા જિલ્લો આદિવાસી બહુલ વિસ્તાર છે, જ્યાં તમામ રાજકીય પક્ષો પોતાનો પ્રભાવ વધારવા માટે સક્રિય છે. કોંગ્રેસે એકલા હાથે ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય કરીને સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે તે કોઈપણ જોડાણ વિના પોતાના દમ પર જનાદેશ મેળવવા માંગે છે.
હવે જોવાનું રહેશે કે આ નિર્ણયની આદિવાસી વિસ્તારોમાં શી અસર થાય છે અને કોંગ્રેસ કેટલી બેઠકો પર વિજય મેળવે છે.
