કોંગ્રેસે ચોમાસુ સત્ર મુદ્દે મોદી-શાહ પર નિશાન સાધ્યું; 100 દિવસ પછી પણ સત્રનું 'સત્રાવસાન' નહીં, PM અને ગૃહમંત્રીના બહુમતી મેળવવાના પ્રયાસ
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 'સત્રાવસાન' થયા વિના 100 દિવસ સુધી ચાલુ રહ્યું છે, જેણે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : November 21, 2026 at 1:09 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 'સત્રાવસાન' થયા વિના 100 દિવસ સુધી ચાલુ રહ્યું છે, જેણે એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. દરમિયાન, મહિલા અનામત કાયદાના અમલીકરણ માટે બંધારણીય સુધારો પસાર કરવા સરકાર દ્વારા વિશેષ સત્ર બોલાવવાની શક્યતા અંગે અનિશિશ્ચતા યથાવત છે. આ સ્થિતિને લઇને કોંગ્રેસ પક્ષે વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી પર નિશાન સાધ્યું છે.
આ મામલે વિપક્ષે પ્રસ્તાવિત સીમાંકન પ્રક્રિયા પર ચર્ચા કરવા માટે સર્વદળીય બેઠકની માંગ કરી છે. કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશે જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષ ઇચ્છે છે કે લોકસભાની બેઠકોની સંખ્યા આગામી 25 વર્ષ સુધી 543 પર સ્થિર રહે અને રાજ્યો તથા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોનું વર્તમાન પ્રતિનિધિત્વ પણ યથાવત રહે. સંભવિત વિશેષ સત્રને લઇને સર્જાયેલી અનિશ્ચિતતાએ શિયાળુ સત્રના સમયગાળા અંગે પણ અટકળોને વેગ આપ્યો છે, જે ડિસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં રમેશે લખ્યુ કે ચોમાસુ સત્ર અનિશ્ચિતકાળ માટે સ્થગિત થયાને 100 દિવસ થઇ ગયા છે, તેમ છતાં સત્રનું હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે સત્રાવસાન કરવામાં આવ્યું નથી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી હજુ પણ સીમાંકન સંબંધિત બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરવા માટે લોકસભામાં બે-તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવવાના પ્રયાસમાં છે. તેમણે વધુમાં ટિપ્પણી કરી કે નવા ખરડામાં શું હશે તે અજ્ઞાત છે, કારણ કે અગાઉનું સંસ્કરણ 17 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢવામાં આવ્યું હતું.
2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (adjourned sine die) हुए आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन संसद का सत्रावसान (prorogation) अब तक नहीं हुआ है। पीएम-एचएम की जोड़ी परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई का बेहद दाग़ी बहुमत जुटाने की तलाश में अब भी है। किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को भारी बहुमत से गिर चुका है। किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए और ठोस प्रस्तावों पर गंभीरता से, व्यवस्थित तरीके से कोई चर्चा नहीं हुई है। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खरगे जी द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है। देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और ज़रूरी चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापक और दूरगामी परिसीमन को फ़िलहाल टाला जा सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 वर्षों के लिए टाल दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे अगले 25 वर्षों के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे प्रकाशित होने तक, टाल दिया था। वे विवेकशील और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले प्रधानमंत्री थे। 19 नवंबर को FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानसिक रूप से काफ़ी विचलित हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। परिसीमन पर बहस और चर्चा के लिए ऐसे शांतचित्त लोगों की ज़रूरत है, जो उन तनावों से मुक्त हों जिनसे प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श भी ज़रूरी है। ऐसी परिस्थितियों में देश के हित में यही होगा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखा जाए और वर्तमान राज्यवार सीटों का मौजूदा बँटवारे में ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। इस व्यवस्था को तब तक यथावत रखा जाना चाहिए, जब तक बड़े जोर-शोर से प्रचारित ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। यह उस लक्ष्य के प्रति उचित सम्मान होगा, क्योंकि पूरी तरह से नए परिसीमन के नतीजों को तभी बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है, जब ‘विकसित भारत’ का सपना हक़ीक़त बन चुका हो।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 21, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, બન્ને સદનોને 13 ઓગસ્ટે અનિશ્ચિતકાળ માટે સ્થગિત કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ શનિવાર સવાર સુધી ન તો લોકસભા અને ન તો રાજ્યસભાનું સત્ર સત્રાવસાન દ્વારા સમાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અગાઉનો રેકોર્ડ 2008માં બન્યો હતો, તે 87 દિવસનો હતો. સરકાર બંધારણીય સુધારા ખરડાને પસાર કરાવવા માટે એક વિશેષ અથવા વિસ્તૃત સત્ર બોલાવવા પર વિચાર કરી રહી છે. સરકારી સૂત્રોએ પહેલેથી જ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે આ ખરડો લોકસભામાં 15થી 18 મતોની બહુમતીથી પસાર થઇ જશે. જોકે, પ્રસ્તાવિત સત્રની તારીખો કે તેની અવધિ અંગે હજુ સુધી કોઇ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
આ પ્રસ્તાવિત સુધારાનો ઉદ્દેશ્ય 'સીમાંકન' પ્રક્રિયા દ્વારા લોકસભાની વર્તમાન 543 બેઠકોની સંખ્યા વધારીને મહત્તમ 850 કરવાનો છે, જેનાથી 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવાનો માર્ગ મોકળો થશે. દક્ષિણના રાજ્યોની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર દરેક રાજ્ય માટે લોકસભા બેઠકોની સંખ્યામાં 50 ટકાનો વધારો કરવા અંગે વિચારી રહી છે. અન્ય એક પ્રસ્તાવ એવો પણ છે કે રાજ્યો વચ્ચે બેઠકોની વર્તમાન વહેંચણી- જે 1971ની વસ્તી ગણતરી પર આધારિત છે- તેને જ યથાવત રાખવી; જોકે, આ અંગે હજુ સુધી કોઇ અંતિમ નિર્ણય લેવાયો નથી.
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