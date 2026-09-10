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વંદે માતરમ્ વિવાદમાં કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ, દુષ્કાળ મુદ્દે સરકારને ઘેરવાની તૈયારી

ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યમાં ઓછા વરસાદથી સર્જાયેલી દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ અંગે સરકાર સમક્ષ વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવશે.

વંદે માતરમ્ વિવાદમાં કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ
વંદે માતરમ્ વિવાદમાં કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 6:15 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યમાં ઓછા વરસાદથી સર્જાયેલી દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ અંગે સરકાર સમક્ષ વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસના વિધાનસભા વિપક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની અછત છે અને ખેડૂતો, પશુપાલકો તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણી અને રોજગારીની સમસ્યા ઊભી થઈ રહી છે.

દુષ્કાળ મુદ્દે સરકારને ઘેરવાની તૈયારી

તુષાર ચૌધરીએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ દ્વારા વિધાનસભા અધ્યક્ષને પોતાની રજૂઆત માટે સમય માંગવામાં આવ્યો હતો, જેને અધ્યક્ષે મંજૂરી આપી છે. આવતીકાલે સત્રના અંતિમ દિવસે કોંગ્રેસ સરકાર સમક્ષ દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોનો તાત્કાલિક સર્વે કરાવી રાહત અને સહાય આપવાની માંગ કરશે.

વંદે માતરમ્ વિવાદમાં કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસની માંગ મુજબ ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોમાં પાક નિષ્ફળતાનો સર્વે કરી ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવામાં આવે. ખેડૂતો દ્વારા બિયારણ સહિત ખેતી માટે લેવામાં આવેલા ધિરાણના વ્યાજમાં રાહત આપવામાં આવે તેમજ ખેતી આધારિત ગામોમાં મનરેગા હેઠળ તાત્કાલિક રોજગારી શરૂ કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવશે.

પશુધન માટે ઘાસચારાની અછત સર્જાયેલી હોય તેવા વિસ્તારોમાં સર્વે કરી વિનામૂલ્યે ઘાસચારો ઉપલબ્ધ કરાવવા કોંગ્રેસ રજૂઆત કરશે. અંતરિયાળ ગામો અને પાણીની અછત ધરાવતા વિસ્તારોમાં પીવાના પાણી માટે ટેન્કરની વ્યવસ્થા કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવશે.

વંદે માતરમ વિવાદમાં કોંગ્રેસનું સ્ટેન્ડ સ્પષ્ટ

વિધાનસભામાં વંદે માતરમ્ ગીત દરમિયાન કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાના બેસી જવાના વિવાદ અંગે પણ તુષાર ચૌધરીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પક્ષનું કોઈ સત્તાવાર સ્ટેન્ડ નહોતું. ઇમરાન ખેડાવાલા બે અંતરા બાદ બેસી ગયા હતા અને તેમણે પક્ષ સમક્ષ દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે. સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસ પક્ષ તેમની પાસેથી ખુલાસો પણ માંગશે.

તુષાર ચૌધરીએ વધુમાં જણાવ્યું કે કોંગ્રેસના કાર્યક્રમોમાં વંદે માતરમ્ બે અંતરા સુધી ગાવામાં આવશે, પરંતુ વિધાનસભા, લોકસભા કે રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્યોએ બે અંતરા બાદ બેસી જવું તેવું પક્ષનું કોઈ સ્ટેન્ડ નથી.

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