જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન, સુરેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોની અટકાયત-જૂનાગઢમાં રેલી યોજી
ગુજરાત સહિત દેશભરમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : September 28, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 4:15 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં સુરેન્દ્રનગર-જૂનાગઢ સહિતના શહેરોમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગરમાં જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે કોંગ્રેસનો વિરોધ
સુરેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. સુરેન્દ્રનગરમાં કોઇપણ પ્રકારની પરમીશન વગર રેલી કાઢવામાં આવતા 200થી વધુ કાર્યકર્તાઓની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય, જિલ્લા પ્રમુખ અને અલગ અલગ મહિલા મોરચા તેમજ NSUIના કાર્યકર્તાઓ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા.
કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનને જોતા ASP તેમજ બી ડિવિઝન પોલીસ અને જોરાવરનગર પોલીસ ટીમ, એ ડિવિઝન પોલીસની ટીમ સહિત અંદાજિત 150થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ દ્વારા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ નૌશાદ સોલંકી દ્વારા, ચૂંટણીપંચ લોકશાહીની હત્યા કરી રહ્યું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હાર્દિક ટમાંલીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ દ્વારા પાયા વિહોણા આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે જ્યારે કોંગ્રેસ જે રાજ્યમાં જીતે ત્યારે વખાણ કરે છે અને જ્યાં હારે ત્યાં EVM અને ચૂંટણી પંચ સામે આંગળી ચીંધે છે ત્યારે લોકોને ભ્રમિત કરવાનું બંધ કરો અને કોંગ્રેસ ઉઠાણું ફેલાવવાનું બંધ કરે તેવી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી.
જૂનાગઢમાં પણ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ
જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રદર્શનમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને પદાધિકારીઓ જોડાયા હતા.
સુરતમાં પણ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ
ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગેરરીતિઓ આચરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ સાથે અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગણી સાથે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ કલેક્ટર કચેરીની બહાર સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિરોધ કરનારાઓએ સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. પોલીસે વિરોધ કરનારાઓની અટકાયત કરી હતી.
#WATCH | Surat, Gujarat: Congress workers stage a protest against the government outside the Collector’s office, alleging irregularities by the Election Commission and demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. Protesters raised slogans against the government. Police detain… pic.twitter.com/iKcHPJ1QDo— ANI (@ANI) September 28, 2026
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