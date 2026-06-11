ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનો ‘જન આક્રોશ’: મોંઘવારી, બેરોજગારી અને પેપર લીકના મુદ્દે ઠેર-ઠેર વિરોધ પ્રદર્શન
રાજ્યભરમાં વિવિધ જગ્યાએ કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારી, બેરોજગારી અને નીટ પેપર લીક મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : June 11, 2026 at 6:30 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યભરમાં વિવિધ જગ્યાએ કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારી, બેરોજગારી અને નીટ પેપર લીક મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. હિંમતનગર અને ચીખલીમાં કોંગ્રેસ દ્વારા જન આક્રોશ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા.
હિંમતનગરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા જન આક્રોશ રેલી યોજાઇ
સતત વધી રહેલી મોંઘવારી, બેરોજગારી તેમજ વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સામે આવતા પેપર લીકના બનાવોને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા સરકાર વિરુદ્ધ જન આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના બેનર હેઠળ હિંમતનગર ખાતે જન આક્રોશ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો આ રેલીમાં જોડાયા હતા. ઉંટગાડી પર સવાર થઈને ગેસ સિલિન્ડર અને તેલના ડબ્બા સાથે પ્રતિકાત્મક વિરોધ નોંધાવી કોંગ્રેસે સરકાર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. કોંગ્રેસના પ્રભારી દિનેશ ગઢવી અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રામભાઈ સોલંકીની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો રેલીમાં જોડાયા હતા.
રેલી દરમિયાન કાર્યકરો ઉંટગાડી પર સવાર થઈ ગેસ સિલિન્ડર અને તેલના ડબ્બા સાથે હિંમતનગરના ભરચક ટાવર ચોક ખાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કોંગ્રેસના આગેવાનોનો આક્ષેપ છે કે પેટ્રોલ-ડીઝલ સહિત જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં સતત વધારો થતાં સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના લોકો પર આર્થિક બોજ વધી રહ્યો છે. સાથે જ યુવાનો બેરોજગારીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પેપર લીક જેવી ઘટનાઓથી વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય જોખમાઈ રહ્યું છે. કોંગ્રેસે સરકારને ભાવવધારો પરત ખેંચવા તેમજ યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોનું તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવાની માંગ કરી હતી.
ચીખલીમાં મોંઘવારી વિરૂદ્ધ કોંગ્રેસનો હલ્લાબોલ
નવસારી જિલ્લાના ચીખલી ખાતે વધતી મોંઘવારીના મુદ્દે કોંગ્રેસે સરકાર સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના બેનર હેઠળ આયોજિત વિશાળ વિરોધ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો અને સ્થાનિક આગેવાનો જોડાયા હતા. બળદગાડા સાથે યોજાયેલી આ રેલી શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થઈ મામલતદાર કચેરી સુધી પહોંચી હતી, જ્યાં આવેદનપત્ર પાઠવી મોંઘવારી પર નિયંત્રણ લાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, રાંધણ ગેસ અને દૈનિક જીવનમાં ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં સતત વધારો થવાને કારણે સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારો પર આર્થિક બોજ વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત સાથે જ નોટબુક, પુસ્તકો, સ્ટેશનરી અને અન્ય શૈક્ષણિક સામગ્રીના વધેલા ભાવોએ વાલીઓની ચિંતા વધારી છે.
આ વિરોધ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા ધારાસભ્ય અનંત પટેલે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની આર્થિક નીતિઓ પર સવાલ ઉઠાવતાં જણાવ્યું હતું કે, વધતી મોંઘવારીના કારણે સામાન્ય માણસનું ઘરેલું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. તેમણે સરકારને ટેક્સમાં રાહત આપીને ઇંધણ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવ ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક પગલાં ભરવાની માંગ કરી હતી.
કોંગ્રેસ દ્વારા મામલતદારને સોંપવામાં આવેલા આવેદનપત્રમાં ભાવવધારા પર અંકુશ મૂકવા, ગેસ સિલિન્ડરના વધેલા ભાવ પાછા ખેંચવા તેમજ સામાન્ય જનતાને રાહત મળે તે માટે અસરકારક પગલાં ભરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
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