‘યુસુફ પઠાણ કહાં મિલેંગે? BJP કે દફ્તર મેં’ના સૂત્ર સાથે વડોદરામાં કોંગ્રેસનો હલ્લાબોલ
‘પ્લોટ ચોર, વોટ ચોર, નોટ ચોર’ના નારાથી VMC ગુંજ્યું
Published : October 23, 2026 at 6:24 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 6:59 PM IST
વડોદરા: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં યુસુફ પઠાણના પ્લોટ ફાળવણી મુદ્દે કોંગ્રેસે આક્રમક વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સ્થાયી સમિતિની બેઠક પહેલાં જ સભાખંડ બહાર કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ‘પ્લોટ ચોર, વોટ ચોર, નોટ ચોર’, ‘યુસુફ પઠાણ કહાં મિલેંગે? BJP કે દફ્તર મેં’ અને ‘VMCનો જમાઈ યુસુફ પઠાણ’ જેવા નારાથી માહોલ ગજવી દીધો હતો. ‘એક વોટની કિંમત ₹15 કરોડ’નાં પોસ્ટર સાથે કોંગ્રેસે પ્લોટ ફાળવણીની દરખાસ્ત સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC)માં પૂર્વ ક્રિકેટર અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવવાની દરખાસ્તને લઈને રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. સ્થાયી સમિતિની બેઠક શરૂ થાય તે પહેલાં જ કોંગ્રેસના કાર્યકરો સભાખંડની બહાર એકત્ર થયા હતા અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પ્લોટ ફાળવણીના મુદ્દે કોંગ્રેસે મહાનગરપાલિકાના નિર્ણય સામે સવાલો ઉઠાવતાં સમગ્ર મામલો ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો હતો.
વિરોધ દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ‘પ્લોટ ચોર, વોટ ચોર, નોટ ચોર’ના નારા લગાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ‘યુસુફ પઠાણ કહાં મિલેંગે? BJP કે દફ્તર મેં’ અને ‘VMCનો જમાઈ યુસુફ પઠાણ’ જેવા રાજકીય કટાક્ષ કરતા સૂત્રો પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. કાર્યકરોએ ‘એક વોટની કિંમત ₹15 કરોડ’ લખેલાં પોસ્ટર દર્શાવીને પ્લોટ ફાળવણીની દરખાસ્ત સામે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો.
કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવવાની દરખાસ્તથી વડોદરાના અન્ય રમતવીરો સાથે અન્યાય થઈ શકે છે. કાર્યકરોએ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે એક તરફ શહેરના રમતવીરો માટે સુવિધાઓ અને તકોનો મુદ્દો છે, ત્યારે બીજી તરફ પૂર્વ ક્રિકેટર માટે આટલી મોટી કિંમત ધરાવતા પ્લોટની ફાળવણી અંગે વિચારણા કેમ કરવામાં આવી રહી છે. આ મુદ્દાને લઈને કોંગ્રેસે મહાનગરપાલિકાની નીતિ અને નિર્ણય પ્રક્રિયા પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
આ વિવાદ તાંદલજાના ટીપી-22માં આવેલા 978 ચોરસ મીટરના પ્લોટની ફાળવણી સાથે જોડાયેલો છે. અગાઉ આ પ્લોટને લઈને લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. હવે યુસુફ પઠાણને જમીન ફાળવવાની નવી દરખાસ્ત સામે આવતાં રાજકીય વિરોધ તેજ બન્યો છે. આ પ્લોટની કિંમત અંદાજે ₹20.53 કરોડ હોવાનું અગાઉની વિગતોમાં જણાવાયું છે. કોંગ્રેસે ‘એક વોટની કિંમત ₹15 કરોડ’ના પોસ્ટર દ્વારા આર્થિક મૂલ્ય અને રાજકીય જવાબદારી અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
સ્થાયી સમિતિની બેઠક પહેલાં થયેલા આ વિરોધને કારણે પ્લોટ ફાળવણીનો મુદ્દો વધુ ચર્ચામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર અને પોસ્ટર દ્વારા પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. હવે આ દરખાસ્ત અંગે સ્થાયી સમિતિ શું નિર્ણય લે છે અને આગળની કાર્યવાહી કઈ દિશામાં જાય છે તે જોવાનું રહેશે.
યુસુફ પઠાણના પ્લોટ મુદ્દે કોંગ્રેસે VMCમાં ‘પ્લોટ ચોર, વોટ ચોર, નોટ ચોર’ સહિતના આક્રમક નારા લગાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ‘યુસુફ પઠાણ કહાં મિલેંગે? BJP કે દફ્તર મેં’ અને ‘VMCનો જમાઈ યુસુફ પઠાણ’ જેવા સૂત્રોએ રાજકીય માહોલ ગરમાવ્યો હતો. હવે પ્લોટ ફાળવણીની દરખાસ્ત પર સ્થાયી સમિતિનો નિર્ણય શું આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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