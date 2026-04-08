પાલનપુર પાલિકાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસની સેન્સ પ્રક્રિયા, નવા ચહેરાઓ ઉપર દાવ ખેલી શકે

પાલનપુર નગરપાલિકા માટે સેન્સ પ્રક્રિયા પાલનપુર જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે હાથ ધરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 9:29 AM IST

પાલનપુર: પાલનપુર નગરપાલિકા માટે સેન્સ પ્રક્રિયા પાલનપુર જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે હાથ ધરવામાં આવી હતી. જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે જિલ્લા પ્રભારીની અધ્યક્ષતામાં સેન્સ પ્રક્રિયા લેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. જોકે, પાલનપુર નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે પૂર્વ નગર સેવકો સહિત નવા દાવેદારો સેન્સ પ્રક્રિયા માટે પહોંચ્યા હતા. જોકે પાલનપુર પાલિકા કબજે કરવા નવા ચહેરા ઉપર કોંગ્રેસ દાવ ખેલી છે. બીજી તરફ ભાજપની પાલિકા ચૂંટણીની રિપીટ થિયરી કોંગ્રેસને ફાયદો કરે તેવી પણ શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે.

પાલનપુર પાલિકા કબ્જે કરવા કોંગ્રેસ યુવા ચહેરાઓને તક આપી શકે

પાલનપુર નગરપાલિકાની 11 વોર્ડ માટે 44 બેઠકો છે. પાલનપુર એરોમા સર્કલ નજીક આવેલા જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાસે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. પ્રક્રિયાને લઇને પાલનપુર કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે મોટી સંખ્યામાં દાવેદારો પહોંચ્યા હતા જેમને પ્રભારીએ સાંભળ્યા હતા. પાર્ટીને વર્ષોથી સમર્પિત અને કોંગ્રેસી વિચારધારા રાખનારા લોકોને આગામી દિવસોમાં પાર્ટી નિર્ણય કરીને ટિકિટ આપશે તે પ્રકારની જાણકારી પ્રભારીએ આપી હતી.

કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પૂર્વ નગર સેવકો, નગર સેવિકાઓ સહિત નવા ચહેરાઓ ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો પણ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે હાજર રહ્યા હતા. મહત્ત્વનું છે કે પાલનપુર નગરપાલિકા છેલ્લા 20 વર્ષથી ભાજપ શાસિત છે અને ભાજપ શાસિત પાલનપુર નગરપાલિકા ઉપર કબજો મેળવવા માટે આ વખતે કોંગ્રેસે કમર કસવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ગયા ટર્મની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના 12 સભ્યો જીત્યા હતા. જોકે આ વખતે કોંગ્રેસ દ્વારા પાલનપુર નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસની બોડી બને તે માટે નવા ચહેરાઓ ઉપર પણ પસંદગીનો કળશ ઢોળી શકે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

પાલનપુરમાં જૂનું પાલનપુર એટલે કે કોટ અંદરના વિસ્તારમાં જે લઘુમતી વિસ્તાર ગણાય છે ત્યાં હંમેશા કોંગ્રેસના સભ્યો ચૂંટાઈને આવે છે ત્યારે આ વખતે પણ કોંગ્રેસના પૂર્વ નગર સેવકો ટિકિટની દાવેદારી માટે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પહોંચ્યા હતા. પ્રભારીએ તમામ દાવેદારોના સેન્સ લીધા છે. આગામી દિવસોમા પ્રદેશ સંગઠનના સંકલન રહીને પાર્ટીને સમર્પિત તેમજ પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતી શકે સાથે જ કોંગ્રેસની વિચારધારા રાખનારા મજબૂત દાવેદાર ચહેરા માટે કોંગ્રેસ કમર કસી રહી છે. કારણ કે આ વખતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાલનપુર પાલિકામાં પોતાના પંજાની પકડ મજબૂત બનાવવા માંગે છે.

નોંધનીય છે કે જે મુજબ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે તે પ્રમાણે ભાજપ દ્વારા આ વખતે નગરપાલિકામાં જૂના નગરસેવકોને રીપીટ નથી કરવાની એટલે કે જૂના નગર સેવકોનો અસંતોષ આ વખતે કોંગ્રેસને ફાયદો કરાવી શકે છે.

