'ખરેખર ખેડૂતો માટે પેકેજ નહીં પડીકું આપવામાં આવ્યું છે', કોંગ્રેસે સરકારના સહાય પેકેજ પર શું કહ્યું?
રાજ્ય સરકાર દ્વારા શુક્રવારે સાંજે ખેડૂતોને વરસાદથી થયેલા નુકસાની સામે 10,000 કરોડના સહાય પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : November 8, 2025 at 4:38 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં દિવાળી બાદ થયેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ખેતી પાકોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. જેના કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા છે અને રાજ્ય સરકાર પાસેથી રાહત પેકેજની માંગણી કરી રહ્યા હતા. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શુક્રવારે સાંજે 10,000 કરોડના સહાય પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા જે ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું એ ખરેખર ખેડૂતો માટે પેકેજ નહીં પડીકું આપવામાં આવ્યું છે.
આ મુદ્દે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટીના ચેરમેન અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, જગતનો તાત ખેડૂત બધી રીતે પરેશાન છે. જેનો રાજા વેપારી એની પ્રજા ભિખારી બની ગઈ છે. કુદરત પણ રૂઠી છે અને સરકાર પણ ખેડૂત વિરોધી છે. સરકાર દ્વારા ગઈકાલે જે ખેડૂતો માટે પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું એ ખરેખર ખેડૂતો માટે પેકેજ નહીં પડીકું આપવામાં આવ્યું છે. કુદરતી આફતોથી પણ ખેડૂત પરેશાન છે.
તમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કૃષિમંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલ દેવાના આંકડા ચોંકાવનારા છે. ગુજરાતના ખેડૂતના માથે આશરે ₹ 56 હજારનું દેવું છે. આસામ, બિહારના ખેડૂતો ગુજરાતના ખેડૂતો કરતા ઓછા દેવાદાર છે. દેવા માફીના વર્ષોથી માત્ર પેકેજના નામે પડીકું મળી રહ્યું છે. ઇતિહાસનો સૌથી લાંબો કમોસમી વરસાદ હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારના આંકડા મુજબ 42 લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતરનું નુકસાન થયું છે. સરકારી અહેવાલ કરતા વાસ્તવિકતા વધુ નુકસાન થયું છે. પ્રતિ હેક્ટર 22 હજારની સહાય અને 2 હેક્ટરની મર્યાદાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોની વિઘા દીઠ 50 હજારની આવક સામે ₹ 3500 વિઘા દીઠ પેકેજ સરકાર આપશે. દેશના ઉદ્યોગ પતિના દેવા માફ કરવામાં આવ્યા પણ ખેડૂતોને વિઘા દીઠ ₹ 3500 આપવાની વાત છે. સરકાર ઉદ્યોગપતિઓની છે ખેડૂતોની નહી. 2019 થી પાક વીમા યોજના ગુજરાતમાં બંધ છે. જેથી ખેડૂત નુકસાન સામે સરકાર પાસે ભીખ માંગતો થયો.
ગુજરાતના ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફીની જાહેરાત કરે તેવી કોંગ્રેસ પક્ષની સરકારને માંગ છે. 68 લાખથી વધુ ખેત મજૂરોની પણ ચિંતા આજ સુધી સરકારે કરી નથી. પશુપાલકોને થતી નુકસાની વિશે પણ સરકારે કામગીરી કરવી જરૂરી છે.
