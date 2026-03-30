કોંગ્રેસે 'ચાર્જશીટ ભાજપાપ' પુસ્તિકા જાહેર કરી, "કમિશન કટકી કૌભાંડ એટલે કમલમ": શૈલેષ પરમાર

ચાર્જશીટ ભાજપાપ ભાજપના પાપની પોથી "પુસ્તિકા જાહેર કરી કોંગ્રેસે ભાજપના કાર્યકાળના ભ્રષ્ટાચાર ગણાવ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 7:08 PM IST

અમદાવાદ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનું ભાજપ સામે તોહમતનામું જાહેર કરવામાં આવ્યું. પાંચ વર્ષ સત્તામાં રહેલ ભાજપ સામે કોંગ્રેસે મોટા આરોપ લગાવ્યો છે. ચાર્જશીટ ભાજપાપ ભાજપના પાપની પોથી "પુસ્તિકા જાહેર કરી કોંગ્રેસે ભાજપના કાર્યકાળના ભ્રષ્ટાચાર ગણાવ્યા છે.

ધારાસભ્ય શૈલેશ પરમાર એ જણાવ્યું કે, "ભાજપના 20 વર્ષના 20 ભાજપાપ આજે રજૂ કરીશું. દર વર્ષે શહેરના રસ્તાઓ વરસાદી પાણીથી સ્વિમિંગ પૂલ બને. અમદાવાદ શહેરમાં નળથી જળ નહીં પણ નળથી ગટર વહાવી છે. આયોજન વગરની રચનાને લીધે શહેરમાં ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ છે. બિલ્ડરો માટે સામાન્ય માણસના ઘર પર બુલડોર ફેરવ્યા છે.

વી. એસ હોસ્પિટલને ખંડેર બનાવી, પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ નહીં, ટેક્સ મુદ્દે વધારો અને ટેક્સનો ઢોલ વગાડી ઉઘરાણીથી નાગરિકોનું અપમાન, સ્મશાન ગૃહ લાકડાની ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર, હાટકેશ્વર જેવા બ્રિજને ભ્રષ્ટાચારનો મોન્યુમેન્ટ બનાવ્યો. અમદાવાદને શંઘાઇ બનાવવાના વાયદા જુમલા નીકળ્યા. 13 વર્ષમાં VVIP કલ્ચર જાળવવા બાઉન્સરો અને એજન્સીઓને કરોડોની લ્હાણી કરી." આમ તેમણે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા."

"ખારીકટ કેનાલ પ્રોજેક્ટમાં કોન્ટ્રાકટને ફાયદો કરાવવાનું ષડયંત્ર ચાલે છે. હાટકેશ્વર બ્રિજ જેટલા ખર્ચ કરીને બનાવવામાં આવ્યો તેના કરતા વધુ તેને તોડવા ખર્ચ કરવામાં આવે છે. વી.એસ હોસ્પિટલમાં પહેલા લોકો અમદાવાદ બહારથી પણ સારવાર માટે આવતા હતા. અત્યારે હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ કરતા બાઉન્સર વધુ જોવા મળે છે. ડ્રેનેજ માટે પણ કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી." - શૈલેષ પરમાર, ધારાસભ્ય, કોંગ્રેસ

તેમણે વધુ જણાવ્યું કે, "સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હવે નજીક છે. કોર્પોરેશનમાં, રાજ્યમાં અને કેન્દ્રમાં ત્રણેય જગ્યા પર ભાજપનું શાશન છે. ભાજપના રાજમાં લોકો ત્રસ્ત છે. કમિશન કટકી અને કૌભાંડ એટલે 'કમલમ'. પાણી, ગટર, રોડ અને રસ્તાની બધી જ જગ્યા પર સમસ્યાઓ છે. લોકો કોર્પોરેશનમાં ટેક્સ ભરે છે પણ સત્તાધારીઓ પ્રજાના કામ નથી કરતા. અમદાવાદના નાગરિકોને બે વાર દિવસમાં પીવાનું પાણી પણ સરખું મળતું નથી.

