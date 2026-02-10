'છેલ્લા દસ વર્ષમાં 91,412 કરોડનું બજેટ મંજુર કરવા છતાં પ્રાથમિક સુવિધા ખાડે ગઈ' - AMC બજેટ પર કોંગ્રેસના આકરા પ્રહાર

ETV Bharat / state

વિપક્ષ નેતા શહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં પ્રાથમિક સુવિધાની ફરિયાદો દિન-પ્રતિદિન વધતી જાય છે. છેલ્લા દસ વર્ષમાં હાજરો ઓડીટ વાંધાનો નિકાલ કરેલ નથી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 5:20 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આજે બજેટમાં રૂ. 1500 કરોડના સુધારા સાથે કુલ રૂ. 18518 કરોડનું બજેટ સ્ટે. કમિટી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવ્યું છે. આ મુદ્દે વિપક્ષનેતા શહેરા શહઝાદ ખાન પઠાણે પ્રતિક્રિયા આપી અને જણાવ્યું હતું કે, આજના બજેટમાં મંજુર કરેલ વિવિધ દરખાસ્તો પ્રજાને લોલીપોપ આપવા સમાન તેમજ માત્ર ચૂંટણીલક્ષી છે. આ બજેટની સમીક્ષા કરતાં છેલ્લા દસ વર્ષમાં 91412 કરોડનું બજેટ મંજુર કરવા છતાં પ્રાથમિક સુવિધા ખાડે ગઈ છે.

વિપક્ષ નેતા શહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં પ્રાથમિક સુવિધાની ફરિયાદો દિન-પ્રતિદિન વધતી જાય છે. છેલ્લા દસ વર્ષમાં હાજરો ઓડીટ વાંધાનો નિકાલ કરેલ નથી, જેથી છેલ્લા 10 વર્ષના બજેટનો હિસાબ આપવામાં ભાજપ સદંતર નિષ્ફળ ગયો છે જેથી નૈતિકતાની દ્રષ્ટિએ સત્તાધારી ભાજપને બજેટમાં સુધારો મુકવાનો અધિકાર જ નથી. જો 91412 કરોડ જેટલી રકમ યોગ્ય રીતે ખર્ચવામાં આવી હોત તો અમદાવાદ શહેર આજે સિંગાપુર જેવું બનાવી શક્યા હોત.

વિપક્ષ નેતા શહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, સત્તાધારી ભાજપ દ્વારા મંજુર કરેલ બજેટ તથા તેની વિવિધ દરખાસ્તો તેમજ ગત વર્ષના બજેટના અમલીકરણની સરખામણી કરતાં ભાજપ દ્વારા કહેવાતી ત્રિપલ એન્જીનની સરકારના અમદાવાદ મ્યુ.કોર્પોરેશનના ભાજપના શાસકો ચાલુ વર્ષે મંજુર કરાયેલ કામો કરી શક્યાં નથી, જે કડવી અને નક્કર વાસ્તવિકતા છે. જે તેમની વહીવટી અણઆવડતતાનો વાઈબ્રન્ટ પુરાવો છે અમદાવાદ મ્યુ.કોર્પો. ભષ્ટ્રાચાર, ગેરરીતી, કાંડ અને કૌભાંડનું હબ બની ગયેલ છે. મ્યુ.કોર્પોના વિવિધ વિભાગો જેવા કે રોડ, બ્રીજ, ડ્રેનેજ, વોટર, સોલીડ વેસ્ટ, રીવરફ્રન્ટ, ગાર્ડન, એસ્ટેટ અને ટી.ડી.ઓ. લાઈટ, એએમટીએસ, બીઆરટીએસ, સ્કુલ બોર્ડમાં ભષ્ટ્રાચાર તથા ગેરરીતી વધી છે. ભાજપના રાજમાં જન્મથી મરણ સુધી એટલે કે છે કે સ્મશાન સુધી ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપી ગયો છે.

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વોર્ડમાં કચરાના ઢગ તેમજ ગંદકી જોવા મળે છે. પોલ્યુશનયુક્ત પાણીની ફરિયાદો દિન-પ્રતિદિન વધતી જાય છે. પીરાણા પાસે કચરાના ડુંગરને દુર નથી કરી શક્યા. સ્વચ્છતાની બાબતે 15 માં નંબરે આવી ગયાં છીએ. તેમજ વી.એસ. હોસ્પિટલનું નવીનીકરણ ન કરી શક્યા, વ્હાઈટ ટોપિંગ રોડના બનાવી શક્યા, મહિલાઓ માટે પીંક ટોઇલેટ ના બનાવી શક્યા, ફાયર વિભાગ માટે 100 મી. સ્નોર સ્કેલ ના વસાવી શક્યા, એસ.વી.પી. હોસ્પિટલને પ્રાઇવેટ સમકક્ષ બનાવી દીધી, એ.એમ.ટી.એસ. કોન્ટ્રકટરોને શરણે મુકી દીધી, સાબરમતી નદી દેશમાં 2 નંબરની પોલ્યુશનવાળી બની ગઈ, સ્ટર્ટોમ વોટર લાઈનો દ્વારા વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવામાં નિષ્ફળ, શહેરમાં 100થી વધુ મોટા ભુવા પડયાં, વિવિધ રોગચાળાના કેસો વધ્યા, અગાઉના વર્ષોના બજેટમાં શહેરીજનોને અમદાવાદ શહેરને થર્ડ ફાસ્ટેસ્ટ સીટી ઇન ધ વર્લ્ડ, ગ્રીન સીટી- કલીન સીટી, લવેબલ અને લીવેબલ સીટી, ડસ્ટ ફ્રી સીટી, પોલ્યુશન ફ્રી સીટી, ઝીરો વેસ્ટ સીટી, સ્માર્ટ સીટી, સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ સીટી, કલીનએસ્ટ સીટી ઓફ ઇન્ડીયા જેવા ભારેભરખમ વચનો આપ્યા હતા.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે શહેરીજનોને આપેલા મોટા ભાગના વાયદાઓ પાળી શકાયા નથી. તે તમામ વચનો પોકળ સાબિત થયાં છે આગામી વર્ષ 2026-27 નું બજેટ પ્રજાના લાભાર્થે નહી, પરંતુ મળતીયા કોન્ટ્રાકટરો તથા સપ્લાયરોના લાભાર્થે મંજુર કરવામાં આવેલ છે. તેમજ ભાજપ દ્વારા નવા વચનો આપેલ છે જે પણ અગાઉની જેમ પોકળ સાબિત થવાની પુરેપુરી સંભાવના છે.

AMC BUDGET
AMC BUDGET 2026
CONGRESS
AMC CONGRESS BJP
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

