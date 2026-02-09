'હું નથુરામ' નાટક સામે કોંગ્રેસ લાલઘૂમ, અમિત ચાવડાએ કહ્યું ‘ગાંધીના ગુજરાતમાં ગોડસેની વાહવાહી નહીં ચલાવી લેવાય’
Published : February 9, 2026 at 3:20 PM IST
સુરત: રાજકોટ, જામનગર અને અમદાવાદ સહિતના મુખ્ય શહેરોમાં નથુરામ ગોડસે પર આધારિત નાટકોના આયોજન સામે વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે. આ મામલે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરતા સ્પષ્ટ ચીમકી આપી છે કે, ગાંધીના ગુજરાતમાં ગોડસેનું મહિમામંડન કરતા નાટકો કોઈ પણ સંજોગોમાં યોજાવા દેવામાં આવશે નહીં.
અમિત ચાવડાએ ભાજપ સરકારને ઘેરતા જણાવ્યું હતું કે, "આખું વિશ્વ આજે ગાંધીજીના સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે ચાલવા તત્પર છે, ત્યારે ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકાર RSSના ઈશારે ગોડસેના વારસદારોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. રાજકોટ, ભાવનગર અને જામનગર જેવા શહેરોમાં આવા નાટકોને મંજૂરી કોણ આપે છે? આ ભાજપ સરકારની રહેમનજર હેઠળ થઈ રહ્યું છે."
વધુમાં તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, "જો આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દેશના ગૃહમંત્રી હોત, તો ગાંધીજીના હત્યારાને સાચો ઠેરવવાનો પ્રયત્ન કરનારાઓને ક્યારનાય જેલમાં મોકલી દીધા હોત. પરંતુ વર્તમાન સરકાર ગોડસેની વાહવાહી કરનારા તત્વોને છાવરી રહી છે."
"કોંગ્રેસ એક પણ નાટક યોજાવા નહીં દે"
ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ આક્રમક મૂડમાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી આ ધરતી પર ગાંધીવાદી વિચારધારાના લોકો છે, ત્યાં સુધી ગોડસેના નાટકો નહીં ચાલે. આવા નાટકો બંધ કરાવવા માટે તોડફોડ થાય કે અન્ય કોઈ પણ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય, તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ભાજપ સરકારની રહેશે. જો સરકારમાં થોડી પણ શરમ હોય તો ગાંધીના નામે રાજકારણ કરવાનું બંધ કરી તત્કાલ પ્રભાવથી આવા નાટકો પર પ્રતિબંધ (Ban) લગાવે. ગુજરાતના રાજકારણમાં આ મુદ્દે આગામી દિવસોમાં ગરમાવો જોવા મળી શકે છે, કારણ કે કોંગ્રેસે હવે આ મામલે આરપારની લડાઈના સંકેત આપી દીધા છે.
રાજકોટમાં શનિવારે કોંગ્રેસે કર્યો હતો વિરોધ
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા શનિવારે રાદરોટના હેમુ ગઢવી હોલમાં મહાત્મા ગાંધીના હત્યારા નાથુરામ ગોડસેના જીવન પર આધારિત નાટક યોજાવાનું હતું. જોકે નાટક શરૂ થાય એ પહેલા જ કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા તેનો વિરોધ કરીને નાટકના સેટ પર તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ પોલીસ દ્વારા વિરોધ કરી રહેલા કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
