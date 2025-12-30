આલોક ઇન્ડસ્ટ્રી અને વાપી GIDCના કામદારોના શોષણ સામે કોંગ્રેસની આક્રોશ રેલી, બાકી પગાર અને વ્યાજ ચૂકવવાની માંગ
વાપીમાં આલોક ઇન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડ કંપની તથા વાપી GIDCમાં કામ કરતા કામદારોના શોષણના મુદ્દે ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો
Published : December 30, 2025 at 11:08 AM IST
વાપી: વાપીમાં આલોક ઇન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડ કંપની તથા વાપી GIDCમાં કામ કરતા કામદારોના શોષણના મુદ્દે ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. કામદારોની માંગણીઓને કાયદાકીય રીતે નિકાલ કરાવવા માટે વાપી શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ધારાસભ્ય અનંત પટેલની આગેવાનીમાં વિશાળ આક્રોશ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં કામદારો જોડાયા હતા.
ઝંડા ચોકથી મહાનગરપાલિકા કચેરી સુધી રેલીનું આયોજન
આક્રોશ રેલીની શરૂઆત વાપીના ઝંડા ચોક વિસ્તારથી કરવામાં આવી હતી. ધારાસભ્ય અનંત પટેલના નેતૃત્વમાં નીકળેલી આ રેલીમાં આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીના કામદારો સહિત વાપી GIDCના અનેક કામદારો જોડાયા હતા. હાથમાં બેનરો અને પોસ્ટરો સાથે કામદારોએ પોતાના હક્કોની માંગ ઉઠાવી હતી. “લડેંગે જીતેંગે” જેવા સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી સમગ્ર વાપી બજાર વિસ્તારમાં ફરી અને અંતે વાપી મહાનગરપાલિકા કચેરી પર પહોંચી હતી. મહાનગરપાલિકા કચેરી ખાતે રેલી પહોંચ્યા બાદ કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કામદારોના પ્રતિનિધિઓએ ડેપ્યુટી કમિશનરને આવેદનપત્ર સોંપ્યું હતું. આ આવેદનપત્રમાં કામદારોના હિતને લગતા કુલ છ જેટલા મહત્વના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આવેદનપત્ર દ્વારા કામદારોને લાંબા સમયથી મળતો ન્યાય અપાવવાની સ્પષ્ટ માંગ કરવામાં આવી હતી.
2022ના બાકી પગાર અને વ્યાજ ચૂકવવાની માંગ
આવેદનપત્રમાં પ્રથમ અને મુખ્ય મુદ્દો વર્ષ 2022 દરમિયાન કરાયેલા પગાર વધારાનો અમલ ન થવા બાબતનો હતો. કામદારોના જણાવ્યા મુજબ આશરે 322 જેટલા કામદારોને એપ્રિલ 2022થી નવેમ્બર 2022 દરમિયાનનો સાત મહિનાનો પગાર આજદિન સુધી મળ્યો નથી. એટલું જ નહીં, કંપની છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ રકમ પર વ્યાજ પણ ખાઈને બેઠી હોવાનું કામદારોએ જણાવ્યું હતું. આ સાથે જ બાકી રહેલો પગાર તેમજ તેના પરનું વ્યાજ સંપૂર્ણ ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
ત્રણ વર્ષથી અટકેલો પગાર વધારો અને એરિયર્સ
બીજા મહત્વના મુદ્દામાં વર્ષ 2023થી લઈને 2026 સુધી કામદારોને કોઈપણ પ્રકારનો પગાર વધારો આપવામાં આવ્યો નથી તે બાબત ઉઠાવવામાં આવી હતી. આ ત્રણ વર્ષ દરમિયાન મોંઘવારી સતત વધી હોવા છતાં પગાર વધારો ન મળતા કામદારો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા હોવાનું જણાવાયું હતું. કોંગ્રેસ અને કામદારો દ્વારા ત્રણ વર્ષનો બાકી એરિયર્સ સાથે તાત્કાલિક પગાર વધારો અમલમાં મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
યુનિયન આગેવાનોને પરત લેવા માગ
આવેદનપત્રમાં વર્ષ 2022માં યુનિયનની રચના બાદ યુનિયનના બે આગેવાનોને ખોટા કારણોસર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. કામદારોના જણાવ્યા અનુસાર આ પગલું દમનકારી હતું અને કામદારોની અવાજ દબાવવાનો પ્રયાસ હતો. તેથી કાઢી મૂકાયેલા યુનિયન આગેવાનોને તાત્કાલિક પરત લેવામાં આવે તેવી સર્વ કામદારોએ એકમતથી માંગ કરી હતી.
ખોટી બદલી અને કામદારો પર અત્યાચારનો મુદ્દો
કંપની દ્વારા કોઈ કારણ વગર કામદારોને એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં બદલી કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી હોવાનું પણ આવેદનપત્રમાં જણાવાયું હતું. આવી ખોટી બદલીના કારણે કામદારો માનસિક અને આર્થિક તકલીફ ભોગવી રહ્યા છે. તેથી તમામ કામદારોને તેમની મૂળ કાર્યસ્થળ પર પાછા મુકવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
અકસ્માત અને 12 કલાકની નોકરી સામે માંગણીઓ
કામદારોના હિતમાં અન્ય મહત્વના મુદ્દાઓમાં અકસ્માત દરમિયાન મૃત્યુ પામનાર કામદારોના પરિવારને કંપની દ્વારા રૂપિયા 20 લાખની સહાય આપવામાં આવે તેમજ તેમના સંતાનોના ભણતરનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત 12 કલાક જબરજસ્તી નોકરી કરાવવામાં આવતા કામદારોને ડબલ પગાર ચૂકવવામાં આવે તેવી સ્પષ્ટ માંગ પણ આવેદનપત્રમાં સામેલ હતી.
ધારાસભ્ય અનંત પટેલની ચીમકી
આક્રોશ રેલી દરમિયાન ધારાસભ્ય અનંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે થોડા દિવસ અગાઉ આલોક ઇન્ડસ્ટ્રી કંપનીની બહાર પણ ધરણા-પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કંપનીના સંચાલકોએ કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપ્યો નથી. એટલું જ નહીં, લેબર વિભાગના અધિકારીઓએ પણ કંપની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી. તેથી આગામી સમયમાં મામલતદાર કચેરી, પ્રાંત કચેરી તેમજ લેબર અધિકારીનો ઘેરાવો કરી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.
આ પણ વાંચો: